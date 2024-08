Na vào mùa thơm ngọt, bổ dưỡng: Điểm danh 10 công dụng bất ngờ mà mẹ bầu chớ nên bỏ lỡ

Na hay còn gọi là mãng cầu, quả tròn, to, nhiều hạt, khi chín cùi trắng, mềm và ngọt. Na rất ngon và là loại trái cây ưa thích của nhiều người. Không chỉ thơm ngon hấp dẫn, quả na còn có hàm lượng dinh dưỡng cao với thành phần đa dạng, phong phú. Trong quả na có chứa chất vitamin C cao, vitamin B6 dồi dào, rất giàu Magiê và sắt. Trong 100g na sẽ cung cấp 101 calo, với các thành phần dinh dưỡng dồi dào và đa dạng. Na cung cấp carbohydrate đơn giản và không có chứa chất béo có hại cho cơ thể.

Mẹ bầu ăn na có tác dụng gì? Một quả na chứa nhiều vitamin A và C rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Thường xuyên tiêu thụ loại trái cây này sẽ giúp cho việc hình thành các dây thần kinh, não bộ và hệ miễn dịch của thai nhi. Ngoài ra, như chúng ta đã biết, vitamin A rất cần thiết và tốt cho thị giác, da và tóc, trong khi vitamin C chống lại các gốc tự do trong cơ thể.

2. Giảm đau đớn khi sinh

Mặc dù chưa có bằng chứng khoa học nhưng các phương pháp điều trị truyền thống cho thấy tác dụng của quả na với bà bầu có khả năng giúp giảm đau trong quá trình chuyển dạ. Đồng thời bà bầu ăn na cũng giảm thiểu nguy cơ sảy thai.

3. Đảm bảo an toàn sức khỏe trước khi sinh

Mẹ bầu ăn quả na có tốt không? Hàm lượng đồng cần thiết hàng ngày trong thai kỳ là 100 mg và quả na là một nguồn giàu chất khoáng này cho bà bầu. Đồng có một đặc tính đặc biệt giúp cải thiện mức huyết sắc tố (hemoglobin) và do đó ngăn ngừa việc chuyển dạ sớm. Hơn nữa, nó còn giúp da, dây chằng và mạch máu của thai nhi phát triển khỏe mạnh.

4. Bầu ăn na không lo táo bón

Ăn na tốt cho bà bầu vì hàm lượng chất xơ cao trong quả na sẽ giúp điều chỉnh nhu động ruột, làm giảm nguy cơ táo bón và các vấn đề liên quan.

5. Trị ốm nghén

Ăn na có tốt cho bà bầu vì đây là một nguồn thực phẩm giàu vitamin B6, quả na giúp bạn giảm tình trạng ốm nghén. Các nghiên cứu cho thấy vitamin B6 có thể giảm bớt buồn nôn ở phụ nữ mang thai lúc ốm nghén.

6. Ăn quả na trong thai kỳ nhằm giải độc cơ thể

Bà bầu ăn quả na được không? Khả năng chống oxy hóa của loại trái cây này giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể mẹ bầu. Chất chống oxy hóa trong quả mãng cầu cũng giải quyết các vấn đề về thay đổi tâm trạng và tình trạng tê do máu lưu thông không đều thường xảy ra trong thai kỳ.

7. Giảm đau răng

Bà bầu có nên ăn na không? Nếu như mẹ đang phải chịu đựng cơn đau do các vấn đề nha khoa gây ra như đau răng hoặc viêm nướu trong thai kỳ thì mãng cầu có thể giúp làm giảm bớt cơn đau đấy.

8. Kiểm soát tiêu chảy và kiết lỵ

Tác dụng của qua na với bà bầu là phương thuốc tự nhiên chữa trị hiệu quả tiêu chảy hay kiết lỵ ở thai phụ. Quả na giúp điều chỉnh và kích thích lượng phân đi ngoài.

9. Bầu ăn na để thư giãn các cơ

Bà bầu ăn quả na được không? Magiê có trong quả na là một vi chất thiết yếu trong thời kỳ mang thai vì nó bảo vệ mẹ bầu khỏi các vấn đề về tim và giúp thư giãn các cơ trên cơ thể.

10. Chữa các bệnh ngoài da

Phần thịt của trái na có thể giúp điều trị nhiễm trùng da như loét hay áp xe. Lấy phần thịt quả na và đắp lên vùng bị ảnh hưởng hai lần một ngày để mang lại hiệu quả.

Những thông tin vừa rồi đã giải đáp thắc mắc bà bầu ăn na có tốt không cho bạn. Qua đó, hy vọng mẹ bầu có thể tham khảo và bổ sung loại quả này vào khẩu phần ăn của mình nhằm nâng cao sức khỏe trong suốt thai kỳ nhé.

Lưu ý khi mẹ bầu ăn na

1. Na rất tốt nhưng nếu mẹ quá lạm dụng hay ăn na không đúng cách vẫn có thể gây ảnh hưởng sức khỏe.

- Na tốt nhưng vẫn gây nhiệt, gây nóng cho cơ thể nếu mẹ ăn quá nhiều, thậm chí có thể gây mụn, táo bón.

- Na có hàm lượng đường tương đối cao, do vậy nó sẽ không tốt với mẹ có tiền sử tiểu đường.

- Theo Đông y, na cũng là loại trái cây có tính nóng, vị ngọt, mẹ bầu tránh ăn nhiều, mỗi ngày 1 quả na đã là đủ cho sức khỏe mẹ và trẻ.

2. Khi ăn na mẹ tránh cắn vỡ hạt, bởi hạt na chứa các độc tố, gây hại cho sức khỏe mẹ và bé.

3. Tuyệt đối không ăn na đã chín nhừ, na có nhiều vảy, khe nứt, mắt thâm, thậm chí có dấu hiệu chảy nước. Bởi na như vậy có thể đã nhiễm khuẩn, có giòi không tốt cho sức khỏe mẹ.

4. Thời điểm ăn tốt nhất là sau bữa ăn 1 - 2 giờ, hoặc có thể dùng na thay bữa phụ. Tránh ăn na lúc đói vì sẽ ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Bên cạnh đó, hạn chế ăn na vào buổi tối tránh gây tăng cân.