Mách chị em đồ ăn vặt bổ dưỡng cho bà bầu trong 3 tháng đầu

Mẹ bầu 23/01/2018 20:23

Để thổi bay cơn ốm nghén và tăng cường sức khỏe, chị em hãy bỏ túi ngay những món ăn vặt ngon - bổ - rẻ này khi mới mang thai 3 tháng đầu.

Thông thường khi mang thai, bà bầu sẽ có cảm giác thèm ăn vặt hơn, đặc biệt khi mới mang thai 3 tháng đầu. Chị em không thể bỏ qua những đồ ăn vặt dưới đây để vừa thỏa mãn cơn thèm ăn vừa cung cấp các chất bổ dưỡng cho bé.

Đồ ăn vặt bổ dưỡng cho bà bầu trong 3 tháng đầu thai kỳ

Sữa chua

Trong thời kỳ mang thai, chị em không thể bỏ qua món ăn chứa hàm lượng dinh dưỡng hàng đầu này. Sữa chua chứa nhiều canxi, vitamin và các loại khoáng chất cần thiết khác giúp phát triển hệ xương, răng của thai nhi. Ngoài ra, lợi khuẩn probiotic trong sữa chua sẽ giúp bà bầu chống lại tình trạng mệt mỏi khi mang thai.

Thêm vào đó, sữa chua còn có tác dụng chữa táo bón cho mẹ bầu bởi công dụng nhuận tràng. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên ăn quá nhiều. Chị em nên lựa chọn những sản phẩm sữa chua có có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh những sản phẩm được làm thủ công và hết hạn sử dụng.

Mơ khô

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Mơ khô là món ăn vặt ưa thích của nhiều mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Trong quả mơ có chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa beta–caroten. Chất này khi hấp thu vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A có lợi cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Mơ tươi rất tốt cho mẹ và bé. Tuy nhiên, đây là loại quả mọc theo mùa nên chị em có thể sử dụng mơ khô thay thế. Ngoài ra, ô mai mơ cũng là một lựa chọn thông minh cho các bà bầu thèm ăn vặt.

Trái cây tươi

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết trái cây tươi rất tốt cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi vì chứa rất nhiều vitamin, chất xơ và các dưỡng chất cần thiết khác. Tuy nhiên, để tránh hiện tượng tiểu đường thai kỳ, mẹ bầu chỉ nên ăn khoảng 200 gam. Đồng thời, mẹ bầu nên tránh những loại trái cây có hàm lượng đường cao (vải, nhãn, dứa…). Thay vào đó, nên ưu tiên ăn những loại trái cây giàu vitamin C (bưởi, cam, chanh, táo…) và giàu axit folic (mơ, đào…).

Nếu muốn thưởng thức trái cây đóng hộp, chị em nên xem kỹ xuất xứ và hạn sử dụng. Bà bầu yêu thích ăn vặt có thể chọn các lại trái cây sấy phổ biến như mơ khô, táo khô, chuối khô…

Các loại hạt

Mách chị em đồ ăn vặt bổ dưỡng cho bà bầu trong 3 tháng đầu - Ảnh 2
Thời gian mang thai ba tháng đầu, mẹ bầu nên ăn bổ sung các loại hạt để con phát triển trí thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm này vừa đáp ứng nhu cầu thèm ăn vặt của các chị em vừa cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bé. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ bầu ăn các loại hạt như hạt hướng dương, hạt bí, hạt óc chó, hạt chia… sẽ giúp duy trì cân nặng khi mang thai, cung cấp các axit béo, vitamin B, protein và khoáng chất cần cho sự phát triển trí não của thai nhi.

Táo và phô mai

Thành phần vitamin C trong 1 trái táo cao gấp 7 lần cam. Loại quả này giàu vitamin C, axit folic, vitamin B3… giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch và phòng ngừa sinh non. Các chuyên gia của Đại học đại học Aberdee (Anh) cho biết nếu mỗi ngày bà bầu ăn 1 quả táo, con sinh ra sẽ có sức đề kháng tốt, giảm các triệu chứng hen suyễn, dị ứng.

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Táo và phô mai cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bà bầu khi mới mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Chị em có thể ăn một miếng phô mai sau khi ăn táo để cung cấp thêm dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Khoai lang sấy

Khoai lang cung cấp kali, chất xơ, vitamin A, C, B6 và nhiều chất khác có lợi cho sức khỏe mẹ bầu. Nếu thèm những món ăn giòn ngọt thì mẹ bầu nên đưa khoai lang vào danh sách. Chị em có thể tự làm khoai lang sấy để giảm đi lượng natri và chất béo có nhiều trong các sản phẩm mua sẵn.

Cà rốt

Cà rốt cung cấp vitamin A và chất xơ giúp thai nhi sáng mắt. Mẹ bầu nên bổ sung cà rốt trong khẩu phần ăn hàng ngày. Chị em có thể ăn kèm với sữa chua hoặc làm salad trộn súp lơ hoặc rau bina.

Trứng luộc

Lòng trắng trứng chứa nhiều protein, lòng đỏ chứa nhiều cholin giúp hệ thần kinh thai nhi phát triển toàn diện. Chất folate trong trứng luộc còn ngăn ngừa dị tật ống thần kinh. Do đó, mẹ bầu nên thường xuyên ăn trứng luộc để tận dụng nguồn dinh dưỡng dồi dào này.

Cà chua bi

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Cà chua bi chứa một lượng lớn chất xơ, vitamin và folate thích hợp cho bà bầu sử dụng làm món ăn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Để cơ thể hấp thu được lượng vitamin C dồi dào, chất chống oxy hóa ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư, bà bầu có thể dùng cà chua bi làm món ăn vặt. Đây là món ăn nhiều dinh dưỡng nhưng không chứa quá nhiều năng lượng, tốt cho sức khỏe của cả mẹ và con. 

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