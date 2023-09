Mách chị em đồ ăn vặt bổ dưỡng cho bà bầu trong 3 tháng đầu

Trái cây tươi

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết trái cây tươi rất tốt cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi vì chứa rất nhiều vitamin, chất xơ và các dưỡng chất cần thiết khác. Tuy nhiên, để tránh hiện tượng tiểu đường thai kỳ, mẹ bầu chỉ nên ăn khoảng 200 gam. Đồng thời, mẹ bầu nên tránh những loại trái cây có hàm lượng đường cao (vải, nhãn, dứa…). Thay vào đó, nên ưu tiên ăn những loại trái cây giàu vitamin C (bưởi, cam, chanh, táo…) và giàu axit folic (mơ, đào…).

Nếu muốn thưởng thức trái cây đóng hộp, chị em nên xem kỹ xuất xứ và hạn sử dụng. Bà bầu yêu thích ăn vặt có thể chọn các lại trái cây sấy phổ biến như mơ khô, táo khô, chuối khô…

Các loại hạt

Thời gian mang thai ba tháng đầu, mẹ bầu nên ăn bổ sung các loại hạt để con phát triển trí thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm này vừa đáp ứng nhu cầu thèm ăn vặt của các chị em vừa cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bé. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ bầu ăn các loại hạt như hạt hướng dương, hạt bí, hạt óc chó, hạt chia… sẽ giúp duy trì cân nặng khi mang thai, cung cấp các axit béo, vitamin B, protein và khoáng chất cần cho sự phát triển trí não của thai nhi.

Táo và phô mai

Thành phần vitamin C trong 1 trái táo cao gấp 7 lần cam. Loại quả này giàu vitamin C, axit folic, vitamin B3… giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch và phòng ngừa sinh non. Các chuyên gia của Đại học đại học Aberdee (Anh) cho biết nếu mỗi ngày bà bầu ăn 1 quả táo, con sinh ra sẽ có sức đề kháng tốt, giảm các triệu chứng hen suyễn, dị ứng.

Táo và phô mai cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bà bầu khi mới mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Chị em có thể ăn một miếng phô mai sau khi ăn táo để cung cấp thêm dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Khoai lang sấy

Khoai lang cung cấp kali, chất xơ, vitamin A, C, B6 và nhiều chất khác có lợi cho sức khỏe mẹ bầu. Nếu thèm những món ăn giòn ngọt thì mẹ bầu nên đưa khoai lang vào danh sách. Chị em có thể tự làm khoai lang sấy để giảm đi lượng natri và chất béo có nhiều trong các sản phẩm mua sẵn.

Cà rốt

Cà rốt cung cấp vitamin A và chất xơ giúp thai nhi sáng mắt. Mẹ bầu nên bổ sung cà rốt trong khẩu phần ăn hàng ngày. Chị em có thể ăn kèm với sữa chua hoặc làm salad trộn súp lơ hoặc rau bina.

Trứng luộc

Lòng trắng trứng chứa nhiều protein, lòng đỏ chứa nhiều cholin giúp hệ thần kinh thai nhi phát triển toàn diện. Chất folate trong trứng luộc còn ngăn ngừa dị tật ống thần kinh. Do đó, mẹ bầu nên thường xuyên ăn trứng luộc để tận dụng nguồn dinh dưỡng dồi dào này.

Cà chua bi

Cà chua bi chứa một lượng lớn chất xơ, vitamin và folate thích hợp cho bà bầu sử dụng làm món ăn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Để cơ thể hấp thu được lượng vitamin C dồi dào, chất chống oxy hóa ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư, bà bầu có thể dùng cà chua bi làm món ăn vặt. Đây là món ăn nhiều dinh dưỡng nhưng không chứa quá nhiều năng lượng, tốt cho sức khỏe của cả mẹ và con.