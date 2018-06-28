Không ăn nho khi mang thai, bà bầu sẽ bỏ qua những công dụng tốt đến bất ngờ này

Theo trang Parents, bà bầu ăn nho sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng cường sức khỏe theo những cách sau:

Theo các bác sĩ, ăn nho trong thời kỳ mang thai rất tốt cho sức khỏe bà bầu và thai nhi. Nho cung cấp nguồn khoáng chất tự nhiên, vitamin và nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Thường xuyên ăn nho khi bầu bí sẽ giúp chị em tăng cường sức đề kháng và chống lại nhiều căn bệnh nguy hiểm.

- Ngừa nguy cơ thiếu máu: Những chùm nho chín chứa hàm lượng sắt cao có tác dụng làm tăng nồng độ hemoglobin trong máu. Mẹ bầu sẽ hạn chế nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt trong thời kỳ mang thai.

- Tăng cường sức đề kháng: Sức khỏe mẹ bầu suy giảm rõ rệt trong thời kỳ mang thai. Chất chống oxi hóa trong quả nho sẽ giúp bà bầu cải thiện khả năng miễn dịch.

Ăn nho cực kỳ tốt cho sức khỏe bà bầu và thai nhi - Ảnh: Parents

- Bảo vệ hệ tim mạch: Chất polyphenol trong quả nho sẽ giúp bà bầu chống lại một số vấn đề về tim mạch xảy ra trong thai kỳ.

- Ngừa đông máu: Ăn nho tươi và uống nước ép nho sẽ giúp bà bầu vượt cạn dễ dàng hơn. Dưỡng chất trong trái nho sẽ ức chế một phần quá trình sản xuất vitamin K, một hoạt chất gây đông máu. Từ đó, cơ chế điều hòa đông máu trong quá trình bà bầu sinh nở sẽ diễn ra thuận lợi hơn.

Với đặc tính dưỡng ẩm, bà bầu ăn nho còn giúp các phế nang phổi giữ được độ ẩm thích hợp, ngừa các bệnh hô hấp. Lượng axit hữu cơ trong trái nho còn có tác dụng ngăn ngừa râu răng khi mang thai.

Ích lợi của nho đối với sức khỏe thai nhi

Bà bầu ăn nho không chỉ tốt cho sức khỏe của mẹ mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng lý tưởng cho thai nhi. Ăn nho thường xuyên, mẹ sẽ cung cấp một nguồn natri tự nhiên ổn định giúp hệ thần kinh của bé phát triển thuận lợi. Thành phần flavanol và vitamin A trong loại quả này sẽ hỗ trợ tốt cho thị lực thai nhi.

Bà bầu hãy thêm nho vào danh sách những trái cây cần ăn khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, các vitamin nhóm B đóng vai trò cải thiện và tăng tốc độ truyền dẫn chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ sang bào thai. Ngoài ra, sự có mặt của thành phần resveratrol sẽ làm ổn định lượng cholesterol trong cơ thể mẹ, đảm bảo cho thai nhi có một trái tim khỏe mạnh khi vừa ra đời.

Tuy nhiên, bà bầu cũng cần lưu ý không nên ăn số lượng lớn nho trong thời gian ngắn. Ăn quá nhiều một loại thực phẩm hoàn toàn không tốt khi mang thai. Nho giàu đường fructuse, mẹ bầu ăn quá mức có thể tăng nguy cơ gây tiểu đường thai kỳ.