DHA vi tảo và DHA dầu cá: Loại nào phù hợp cho mẹ bầu?

Mẹ bầu 30/06/2026 14:02

DHA dầu cá đã quen thuộc với nhiều mẹ bầu lâu nay. Thời gian gần đây có thêm lựa chọn là DHA vi tảo Úc. Và ngày càng được các mẹ bầu quan tâm nhờ ít mùi tanh, phù hợp hơn nếu mẹ bầu nhạy cảm mùi.

 

DHA vi tảo và DHA dầu cá: Loại nào phù hợp cho mẹ bầu? - Ảnh 1

DHA vi tảo là gì?

Khi nhắc đến DHA, nhiều mẹ thường nghĩ ngay đến dầu cá. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, trong tự nhiên, vi tảo là một trong những nguồn tạo DHA ban đầu trong chuỗi thức ăn biển.

Cá tích lũy DHA do ăn vi tảo hoặc ăn các sinh vật nhỏ đã hấp thu DHA từ vi tảo. Vì vậy, có thể hiểu đơn giản: DHA dầu cá là nguồn DHA đi qua chuỗi thức ăn biển, còn DHA vi tảo là nguồn DHA lấy trực tiếp từ vi tảo.

DHA vi tảo thường được nuôi trong môi trường kiểm soát, không phụ thuộc vào việc đánh bắt cá biển. Nhờ đó, nguồn nguyên liệu có thể được kiểm soát tốt hơn về chất lượng, độ tinh khiết và tính ổn định.

DHA vi tảo và DHA dầu cá: Loại nào phù hợp cho mẹ bầu? - Ảnh 2

DHA vi tảo và DHA dầu cá khác nhau thế nào?

Cả DHA vi tảo và DHA dầu cá đều có thể cung cấp DHA cho cơ thể. Điểm khác biệt nằm ở nguồn gốc, mùi vị và mức độ phù hợp với từng mẹ bầu.

DHA dầu cá là lựa chọn phổ biến, nhưng có thể có mùi tanh, dễ gây khó chịu với mẹ bầu nhạy cảm mùi. Một số mẹ có thể bị ợ tanh hoặc buồn nôn, nhất là trong giai đoạn ốm nghén.

Trong khi đó, DHA vi tảo thường ít mùi tanh hơn, phù hợp với mẹ khó uống dầu cá, mẹ ăn chay hoặc mẹ không muốn dùng sản phẩm có nguồn gốc từ cá. Vì được nuôi trong môi trường kiểm soát, DHA vi tảo cũng giúp hạn chế nguy cơ liên quan đến ô nhiễm từ chuỗi thức ăn biển.

Với mẹ bầu, điều quan trọng không chỉ là chọn loại DHA “tốt hơn”, mà là chọn loại phù hợp để có thể duy trì đều đặn mỗi ngày trong suốt thai kỳ.

Vì sao mẹ bầu quan tâm DHA vi tảo Úc?

DHA cho mẹ bầu cần có nguồn gốc rõ ràng, dễ uống và được kiểm định minh bạch. Đây là lý do DHA vi tảo Úc được nhiều mẹ quan tâm hơn trong những năm gần đây.

Với các sản phẩm từ Úc, mẹ có thể kiểm tra mã AUST L trên bao bì. Đây là mã đăng ký sản phẩm trên hệ thống TGA Úc. Mã này giúp mẹ tra cứu thông tin sản phẩm, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo hoặc lời giới thiệu.

Bên cạnh đó, sản phẩm nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam cần có tem phụ tiếng Việt và giấy tờ pháp lý theo quy định. Đây là những yếu tố mẹ nên kiểm tra trước khi chọn mua DHA trong thai kỳ.

DHA vi tảo và DHA dầu cá: Loại nào phù hợp cho mẹ bầu? - Ảnh 3

Nên chọn DHA vi tảo hay DHA dầu cá?

Không có một lựa chọn đúng cho tất cả mọi mẹ bầu. Nếu mẹ uống được dầu cá, không nhạy cảm mùi và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, DHA dầu cá vẫn có thể là một lựa chọn.

Tuy nhiên, nếu mẹ dễ buồn nôn, dị ứng hải sản, ăn chay hoặc muốn hạn chế mùi tanh, DHA vi tảo sẽ phù hợp hơn. Mẹ cũng nên ưu tiên sản phẩm có hàm lượng DHA rõ ràng, dễ uống, có kiểm định minh bạch và được nhập khẩu chính ngạch.

BOX

Perdays Pregnancy DHA - DHA vi tảo Úc cho mẹ bầu

Perdays Pregnancy DHA là sản phẩm DHA cho mẹ bầu đến từ Úc, sử dụng nguồn DHA từ vi tảo Schizochytrium. Mỗi viên nang mềm chứa 575mg dầu vi tảo, cung cấp 230mg DHA, đáp ứng mức bổ sung DHA mỗi ngày thường được khuyến nghị cho phụ nữ mang thai.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số: 193/2025/ĐKSP

5 điều bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải chuẩn bị trước khi mang thai

5 điều bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải chuẩn bị trước khi mang thai

Mang thai là hành trình hạnh phúc nhưng cũng đầy thử thách. Để đón con yêu an toàn và khỏe mạnh, cha mẹ cần lưu ý 5 điều dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   DHA vi tảo DHA dầu cá mẹ bầu

TIN MỚI NHẤT

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 19 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 5 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'