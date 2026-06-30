DHA vi tảo và DHA dầu cá: Loại nào phù hợp cho mẹ bầu?

Cá tích lũy DHA do ăn vi tảo hoặc ăn các sinh vật nhỏ đã hấp thu DHA từ vi tảo. Vì vậy, có thể hiểu đơn giản: DHA dầu cá là nguồn DHA đi qua chuỗi thức ăn biển, còn DHA vi tảo là nguồn DHA lấy trực tiếp từ vi tảo.

Khi nhắc đến DHA, nhiều mẹ thường nghĩ ngay đến dầu cá. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, trong tự nhiên, vi tảo là một trong những nguồn tạo DHA ban đầu trong chuỗi thức ăn biển.

Cả DHA vi tảo và DHA dầu cá đều có thể cung cấp DHA cho cơ thể. Điểm khác biệt nằm ở nguồn gốc, mùi vị và mức độ phù hợp với từng mẹ bầu .

DHA vi tảo thường được nuôi trong môi trường kiểm soát, không phụ thuộc vào việc đánh bắt cá biển. Nhờ đó, nguồn nguyên liệu có thể được kiểm soát tốt hơn về chất lượng, độ tinh khiết và tính ổn định.

DHA dầu cá là lựa chọn phổ biến, nhưng có thể có mùi tanh, dễ gây khó chịu với mẹ bầu nhạy cảm mùi. Một số mẹ có thể bị ợ tanh hoặc buồn nôn, nhất là trong giai đoạn ốm nghén.

Trong khi đó, DHA vi tảo thường ít mùi tanh hơn, phù hợp với mẹ khó uống dầu cá, mẹ ăn chay hoặc mẹ không muốn dùng sản phẩm có nguồn gốc từ cá. Vì được nuôi trong môi trường kiểm soát, DHA vi tảo cũng giúp hạn chế nguy cơ liên quan đến ô nhiễm từ chuỗi thức ăn biển.

Với mẹ bầu, điều quan trọng không chỉ là chọn loại DHA “tốt hơn”, mà là chọn loại phù hợp để có thể duy trì đều đặn mỗi ngày trong suốt thai kỳ.

Vì sao mẹ bầu quan tâm DHA vi tảo Úc?

DHA cho mẹ bầu cần có nguồn gốc rõ ràng, dễ uống và được kiểm định minh bạch. Đây là lý do DHA vi tảo Úc được nhiều mẹ quan tâm hơn trong những năm gần đây.

Với các sản phẩm từ Úc, mẹ có thể kiểm tra mã AUST L trên bao bì. Đây là mã đăng ký sản phẩm trên hệ thống TGA Úc. Mã này giúp mẹ tra cứu thông tin sản phẩm, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo hoặc lời giới thiệu.

Bên cạnh đó, sản phẩm nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam cần có tem phụ tiếng Việt và giấy tờ pháp lý theo quy định. Đây là những yếu tố mẹ nên kiểm tra trước khi chọn mua DHA trong thai kỳ.

Nên chọn DHA vi tảo hay DHA dầu cá?

Không có một lựa chọn đúng cho tất cả mọi mẹ bầu. Nếu mẹ uống được dầu cá, không nhạy cảm mùi và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, DHA dầu cá vẫn có thể là một lựa chọn.

Tuy nhiên, nếu mẹ dễ buồn nôn, dị ứng hải sản, ăn chay hoặc muốn hạn chế mùi tanh, DHA vi tảo sẽ phù hợp hơn. Mẹ cũng nên ưu tiên sản phẩm có hàm lượng DHA rõ ràng, dễ uống, có kiểm định minh bạch và được nhập khẩu chính ngạch.

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Perdays Pregnancy DHA - DHA vi tảo Úc cho mẹ bầu

Perdays Pregnancy DHA là sản phẩm DHA cho mẹ bầu đến từ Úc, sử dụng nguồn DHA từ vi tảo Schizochytrium. Mỗi viên nang mềm chứa 575mg dầu vi tảo, cung cấp 230mg DHA, đáp ứng mức bổ sung DHA mỗi ngày thường được khuyến nghị cho phụ nữ mang thai.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số: 193/2025/ĐKSP