DHA cho bà bầu loại nào tốt nhất hiện nay?

Bổ sung DHA cho bà bầu đã được đưa vào khuyến cáo của nhiều tổ chức y tế vì nó có vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ não của thai nhi và giúp mẹ tránh được tình trạng trầm cảm sau sinh.

DHA còn được gọi là axit Docosahexaenoic, là một loại axit béo Omega-3. Nó có mặt trong nhiều cơ quan của cơ thể, trong đó quan trọng nhất là não, mắt, tim, tham gia và cấu tạo đến 20% chất xám trong não bộ, tới 65% tế bào võng mạc. Trong thời gian mang thai, nhu cầu DHA của mẹ bầu sẽ tăng cao để đáp ứng sự phát triển các bộ phận quan trọng của thai nhi như não bộ, thị giác, hệ tuần hoàn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ bầu cần bổ sung ít nhất 200 mg DHA mỗi ngày. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta không tạo ra được DHA nên phải bổ sung hoàn toàn từ nguồn bên ngoài thông qua thực phẩm và các loại thuốc bổ sung.

Bổ sung DHA cho bà bầu từ thực phẩm Có thể bổ sung DHA từ thực phẩm cho mẹ bầu Thực phẩm là nguồn cung cấp DHA chính cho cơ thể. DHA có nhiều trong các loại cá. Tuy nhiên, cá biển lại chứa một hàm lượng thủy ngân nhất định, có thể gây hại cho em bé. Bên cạnh đó, DHA cũng được tìm thấy nhiều trong tảo biển như tảo Schizochytrium… Nếu so với cá thì tảo biển sẽ không chứa các chất nhiễm như chì, thủy ngân… nhưng vẫn có thể gây hại cho em bé. Do đó, để đảm bảo an toàn nhất cho sự phát triển của thai nhi, mẹ bầu nên bổ sung DHA từ các loại hạt như hạt óc chó, mắc ca, hạt lanh, hạnh nhân… Ngoài ra sữa bầu, trứng gà, thịt gà, các loại rau lá xanh…cũng là nguồn cung cấp DHA rất tốt cho mẹ và sự phát triển trí não của trẻ. DHA có vai trò quan trọng với thai nhi và mẹ bầu Theo các nghiên cứu khoa học, vì nhiều lý do nên không phải lúc nào mẹ bầu cũng có thể ăn được các loại thực phẩm trên. Hơn thế nữa, lượng DHA có trong các loại thực phẩm cũng sẽ bị thất thoát ít nhiều trong quá trình chế biến và đôi khi bị đào thải ra ngoài do chế độ ăn chưa khoa học. Chính vì vậy, bên cạnh việc ăn uống, mẹ bầu cần được bổ sung thêm DHA từ các viên uống để đảm bảo hàm lượng mà cơ thể cần.

Viên uống DHA loại nào tốt nhất cho mẹ bầu hiện nay? Hiện nay, có 2 loại viên uống bổ sung DHA cho mẹ bầu là từ dầu cá và có nguồn gốc từ tảo. Cả hai loại viên uống này đều rất tốt cho sức khỏe của mẹ bầu và quá trình phát triển trí não của thai nhi. Tuy nhiên, tùy từng giai đoạn mà mẹ bầu có sự bổ sung DHA cho phù hợp. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất cùng với rất nhiều sản phẩm bổ sung DHA cho bà bầu. Chính vì vậy, để xác định được loại viên uống DHA nào có chất lượng tốt cho bà bầu không hề đơn giản. Theo góc nhìn của các chuyên gia, để chọn được viên uống bổ sung DHA cho bà bầu tốt nhất thì mọi thứ cần phải được đánh giá đúng tiêu chuẩn từ nguyên liệu cho đến quá trình sản xuất, thành phẩm. Mẹ bầu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có thể bổ sung DHA hiệu quả nhất Do đó, những loại viên uống bổ sung DHA nào đạt các tiêu chuẩn sau đây, thì mẹ bầu mới nên sử dụng: + Viên uống bổ sung DHA có ghi rõ thông tin cụ thể từ nguồn gốc, thành phần, thậm chí cả nơi sản xuất nguyên liệu, cùng hàm lượng cụ thể. Sản phẩm nào không có đủ thông tin rõ ràng, mẹ bầu không nên dùng. + Mẹ bầu nên chọn loại bổ sung DHA đã được Cơ quan y tế Việt Nam kiểm định. + Nên ưu tiên chọn viên uống bổ sung DHA có tỉ lệ DHA/EPA ~4/1 để có hiệu quả bổ sung DHA cho thai nhi và bà mẹ cao. Để tránh gây ra những thiệt hại về mặt vật chất và sức khỏe thì mẹ bầu hãy là người tiêu dùng thông thái, tìm hiểu thật kĩ thông tin vể sản phẩm để đưa ra quyết định cuối cùng, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để có thể lựa chọn những điều tốt đẹp nhất cho con.

Mách mẹ những cách xoay ngôi thai ngược bên ngoài hiệu quả Khi mẹ bầu biết cách xoay ngôi thai ngược đưa em bé về đúng vị trí thì việc sinh thường sẽ dễ dàng hơn và sức khỏe nhanh hồi phục sau sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dha-cho-ba-bau-loai-nao-tot-nhat-hien-nay-310903.html