DHA cho bà bầu loại nào tốt nhất hiện nay?

Bổ sung DHA cho bà bầu từ thực phẩm

Có thể bổ sung DHA từ thực phẩm cho mẹ bầu

Thực phẩm là nguồn cung cấp DHA chính cho cơ thể. DHA có nhiều trong các loại cá. Tuy nhiên, cá biển lại chứa một hàm lượng thủy ngân nhất định, có thể gây hại cho em bé. Bên cạnh đó, DHA cũng được tìm thấy nhiều trong tảo biển như tảo Schizochytrium… Nếu so với cá thì tảo biển sẽ không chứa các chất nhiễm như chì, thủy ngân… nhưng vẫn có thể gây hại cho em bé. Do đó, để đảm bảo an toàn nhất cho sự phát triển của thai nhi, mẹ bầu nên bổ sung DHA từ các loại hạt như hạt óc chó, mắc ca, hạt lanh, hạnh nhân… Ngoài ra sữa bầu, trứng gà, thịt gà, các loại rau lá xanh…cũng là nguồn cung cấp DHA rất tốt cho mẹ và sự phát triển trí não của trẻ.

DHA có vai trò quan trọng với thai nhi và mẹ bầu

Theo các nghiên cứu khoa học, vì nhiều lý do nên không phải lúc nào mẹ bầu cũng có thể ăn được các loại thực phẩm trên. Hơn thế nữa, lượng DHA có trong các loại thực phẩm cũng sẽ bị thất thoát ít nhiều trong quá trình chế biến và đôi khi bị đào thải ra ngoài do chế độ ăn chưa khoa học. Chính vì vậy, bên cạnh việc ăn uống, mẹ bầu cần được bổ sung thêm DHA từ các viên uống để đảm bảo hàm lượng mà cơ thể cần.