Không chỉ là loại rau giúp sản phụ sau sinh trị táo bón, lợi sữa, rau lang còn giúp bà bầu dễ dàng sinh con.

Ở tam cá nguyệt thứ 3, đa số mẹ bầu bắt đầu quan tâm đến vấn đề nên ăn thực phẩm gì để dễ sinh con. Dưới đây là những loại rau quả gần gũi, giàu dinh dưỡng giúp mẹ bầu sinh con một cách dễ dàng.

Chất bromelain trong trái dứa (miền Nam gọi là trái thơm, trái khóm) sẽ giúp tử cung bà bầu mềm ra tạo điều kiện cho quá trình chuyển dạ diễn ra nhanh chóng và giảm thiểu những cơn đau.

Khoảng 2 tuần cuối thai kỳ, mẹ bầu hãy tích cực ăn rau lang giúp tử cung mềm ra, dễ dàng co thắt, chuẩn bị cho công cuộc vượt cạn sắp tới. Chị em có thể ăn rau lang luộc, rau lang xào tỏi, rau lang xào cùng các thực phẩm bổ dưỡng khác như thịt bò, nấm rơm, tép… để thay đổi khẩu vị.

Bổ sung thêm dứa vào tháng cuối thai kỳ giúp tử cung mẹ bầu mềm ra, thuận lợi khi sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Vào tuần thai thứ 39, bà bầu nên ăn dứa và các món ăn có sử dụng dứa làm nguyên liệu như: Thịt lợn sốt dứa chua ngọt, canh dứa mực, sinh tố dứa cà rốt... Tuy nhiên, mẹ bầu lưu ý cần rửa sạch, bỏ vỏ và gọt hết mắt trước khi ăn.

Cà tím

Cà tím cũng là một trong những lựa chọn sáng suốt cho mẹ bầu nếu muốn vượt cạn nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cà tím là thực phẩm quen thuộc của các gia đình và là một trong những loại rau củ hỗ trợ cho việc sinh nở dễ dàng theo kinh nghiệm dân gian. Mẹ bầu thường xuyên ăn cà tím trong những tháng cuối thai kỳ giúp cổ tử cung co giãn tốt hơn để quá trình sinh con diễn ra nhanh chóng.

Chè mè đen

Chè mè đen rất giàu dinh dưỡng và giúp mẹ bầu dễ sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Chè mè đen nhiều chất xơ, giàu dinh dưỡng không chỉ giúp mẹ bầu bổ sung năng lượng khi mang thai mà còn hỗ trợ cuộc vượt cạn diễn ra nhanh chóng. Nhiều chị em đã chia sẻ kinh nghiệm sinh con nhanh, ít đau đớn bằng phương pháp này. Từ tuần thứ 35 thai kỳ, chị em nên ăn chè mè đen 3 lần/tuần, mỗi lần 1 chén để chuẩn bị cho hành trình sinh nở.

Nước hoa hướng dương

Khi cơn đau chuyển dạ bắt đầu xuất hiện, mẹ bầu nên uống nước hoa hướng dương để sinh nở dễ dàng.

Hoa hướng dương khô nấu nước uống cho bà bầu thường được bán tại các tiệm thuốc bắc - Ảnh minh họa: Internet

Chị em chỉ cần mua 200g hoa hướng dương khô rửa sạch nấu với 1,5 lít nước rồi uống ngay khi nước còn ấm.

Nước lá tía tô

Trong thành phần lá tía tô có chất làm mềm, giúp tử cung mở nhanh hơn khi sinh con. Mẹ bầu nhờ đó sẽ dễ dàng vượt cạn và không bị những cơn đau kéo dài hành hạ.

Muốn sinh con nhanh chóng, ít đau, chị em đừng bỏ qua nước lá tía tô quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Chị em chỉ cần lấy một nắm lá tía tô rửa sạch, đun với 1,5 lít nước cho các tinh chất trong lá ngấm dần vào nước. Nước càng đặc càng mang lại hiệu quả cao. Khi bắt đầu có dầu hiệu chuyển dạ, mẹ bầu hãy uống 1 chén nước tía tô.

* Thông tin mang tính tham khảo.