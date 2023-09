Những kiêng cử sai lầm sau khi sinh mẹ bầu cần tránh

Theo kinh nghiệm dân gian, nhiều sản phụ ở cữ trong 3 tháng đầu thường nằm hơ bụng bằng bếp than nóng. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, bác sĩ Lê Thị Kiều Dung – Khoa sản Bệnh viện Đại học Y dược (TP.HCM) cho biết nhiều chị em vẫn áp dụng một cách rập khuôn những quan niệm kiêng cử sai lầm sau khi sinh khiến sức khỏe của mẹ và bé ít nhiều bị ảnh hưởng. Thói quen hơ bụng bằng bếp than, kiêng tắm gội, kiêng quan hệ vợ chồng suốt 3 tháng hay ăn uống quá khô khan... đều là những sai lầm chị em cần tuyệt đối tránh xa.

Hơ bụng bằng bếp than sau sinh là quan niệm kiêng cử có hại cho sức khỏe của mẹ và con - Ảnh minh họa: Internet

Lượng khí CO2 sản sinh ra từ bếp than sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp chưa hoàn chỉnh của trẻ sơ sinh, đặc biệt là các bé sinh mổ. Nhiệt độ quá cao của bếp than có nguy cơ gây bỏng cho làn da nhạy cảm của bé. Ngoài ra, việc hơ bụng bằng bếp than có thể gây chảy sệ vùng tử cung. Trong y khoa, khi băng huyết, các bác sĩ sẽ tiến hành phương pháp chườm đá lạnh, hoàn toàn không áp dụng chườm nóng để thu gọn kích thước tử cung.

Tử cung của sản phụ sẽ tự co lại, trở về trạng thái ban đầu một cách tự nhiên. Do đó, mẹ bầu không nên hơ bụng bằng bếp than sau sinh.