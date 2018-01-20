Để con tăng cân nhanh, mẹ bầu đừng quên ăn những nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng này

Mẹ bầu 20/01/2018 14:56

Mẹ bầu nên ăn gì để con tăng cân nhanh luôn là vấn đề được các chị em quan tâm hàng đầu ở những tháng cuối thai kỳ, khi con yêu sắp sửa chào đời.

Sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ trải qua 3 giai đoạn tam cá nguyệt. Mỗi tam cá nguyệt sẽ tương ứng với 3 tháng thai kỳ. Từ giai đoạn tam cá nguyệt thứ 3 (sau tháng thứ 7 thai kỳ), thai nhi bắt đầu phát triển nhanh và dần hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. 

Nếu vẫn đang thắc mắc nên ăn gì để con tăng cân nhanh, mẹ bầu nên tham khảo bài viết dưới đây để tranh thủ “nạp” nhiều năng lượng cho bé.

Thực phẩm mẹ bầu nên ăn để con tăng cân nhanh trong thai kỳ

Các thức ăn giàu chất béo

Những loại thức ăn giàu chất béo sẽ giúp thai nhi phát triển trí não và nhanh tăng cân. Chất béo tốt cho sức khỏe có mặt trong các loại hạt, bơ, dầu thực vật. Đặc biệt, chất béo omega-3 trong hải sản sẽ giúp thai nhi phát triển trí thông minh và có một cơ thể khỏe mạnh. Do đó, mẹ bầu nên bổ sung 70 – 80 gam chất béo này trong thực đơn hàng ngày.

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Các loại hạt chứa nhiều chất béo rất tốt cho bà bầu, giúp thai nhi dễ dàng tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những thực phẩm có chứa chất béo bão hòa đã qua chế biến (thịt rán, khoai tây chiên…), mẹ bầu cần hạn chế ăn vì không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé.

Các thức ăn giàu sắt và canxi

Đây là hai khoáng chất quan trọng trong suốt thai kì giúp thai nhi phát triển cả về cân nặng lẫn chiều cao. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, vào tháng cuối của thai kỳ, mẹ bầu nên bổ sung 1500mg canxi và 27 mg sắt.

Một số thực phẩm giàu can xi tiêu biểu gồm: sữa và các chế phẩm từ sữa, hải sản, các loại cá, tôm, tép nhỏ. Trong khi đó thịt bò, bí đỏ, gan động vật chứa hàm lượng sắt cao.

- Sữa: Đây là nguồn cung cấp canxi, DHA, cholin, kẽm giúp bé thông minh từ trong bụng mẹ. Nếu trẻ bị nhẹ cân, mẹ bầu nên uống từ 2 – 3 ly sữa bầu mỗi ngày vào bữa phụ.

Để con tăng cân nhanh, mẹ bầu đừng quên ăn những nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng này - Ảnh 2
Để con tăng cân trong những tháng cuối, mẹ bầu nên tích cực ăn trứng - Ảnh minh họa: Internet

- Trứng: Các axit amin trong trứng rất cần thiết cho mẹ và bé. Lòng đỏ trứng gà giúp tăng cường hệ cơ bắp và trí thông minh cho trẻ. Để con tăng cân nhanh trong những tháng cuối, mẹ bầu có thể đánh lòng đỏ trứng gà cùng mật ong và sữa rồi ăn thường xuyên. Mẹ bầu cũng có thể ăn 3 – 4 quả trứng vịt lộn mỗi tuần nhằm giúp thai nhi tăng cân tốt.

- Thịt bò: Thịt bò có chứa hàm lượng đạm cao, ít mỡ và giàu chất sắt rất tốt cho những mẹ bầu bị thiếu máu thai kỳ.

- Hạt bí ngô: Đây là món ăn vặt vừa giúp mẹ bầu chống táo bón vừa giúp thai nhi dễ dàng tăng cân.

Thực phẩm giàu vitamin và chất xơ

Hai dưỡng chất này sẽ giúp mẹ và bé tăng sức đề kháng trong những tháng cuối thai kỳ. Các loại rau, hoa quả tươi, ngũ cốc, khoai mì… là những thực phẩm giàu vitamin và chất xơ giúp mẹ bầu hấp thu tốt canxi và sắt trong cơ thể.

- Gạo lứt: Gạo lứt có hàm lượng dinh dưỡng, khoáng chất và chất xơ cao hơn nhiều so với gạo trắng. Mẹ bầu ăn gạo lứt vào những bữa phụ hoặc dùng làm món ăn vặt sẽ làm giảm đáng kể tình trạng táo bón.

- Trái bơ: Trung bình cứ 1 quả bơ chứa đến 40 g protein. Vào tháng thứ 9, mẹ bầu ăn từ 2 – 3 trái mỗi tuần sẽ giúp con mau tăng cân.

Để con tăng cân nhanh, mẹ bầu đừng quên ăn những nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng này - Ảnh 3
Một ly cam mật ong sẽ cung cấp vitamin C, chất xơ và sắt cho mẹ bầu và bé - Ảnh minh họa: Internet

- Nước cam: Nước cam rất giàu vitamin C, chất xơ và sắt. Mẹ bầu nên pha nước cam cùng một muỗng cà phê mật ong uống hàng ngày để con nhanh đạt cân nặng theo tiêu chuẩn.

Muốn con tăng cân nhanh, mẹ bầu cần lưu ý

- Việc tăng cân quá nhiều sẽ gây nên hiện tượng béo phì thai kỳ dẫn đến các biến chứng sản khoa, khó khăn khi sinh nở. Do đó, mức tăng cân hợp lý cho các chị em trong thời kỳ bầu bí là từ 9 – 14 kg.

Để con tăng cân nhanh, mẹ bầu đừng quên ăn những nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng này - Ảnh 4
Sự tăng cân ở thai nhi tỉ lệ thuận với sự tăng cân của mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

- Ngay từ giai đoạn đầu thai kỳ, mẹ bầu cần ăn uống đầy đủ, đa dạng các thực phẩm để cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi, giúp con phát triển toàn diện.

- Nếu thai nhi nhẹ cân hơn mức tiêu chuẩn, mẹ bầu nên ưu tiên bổ sung thực phẩm giàu protein hay nguồn đạm cao (khoảng 15 g đạm/ngày).

- Chị em cần có chế độ sinh hoạt lành mạnh, tinh thần thoải mái để mẹ và con cùng tăng cân một cách khoa học nhất.

Muốn đẻ con thông minh, mẹ bầu hãy ăn những thực phẩm này ở 3 tháng cuối thai kì

Muốn đẻ con thông minh, mẹ bầu hãy ăn những thực phẩm này ở 3 tháng cuối thai kì

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu 3 tháng cuối thai kì mẹ bầu ăn nhiều thức ăn thuộc nhóm dưỡng chất này thì con sinh ra thường sẽ có chỉ số IQ cao hơn.

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