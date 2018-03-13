Chỉ bằng một củ gừng, bà bầu có thể chữa dứt điểm cơn cảm cúm

Gừng là loại gia vị phổ biến và là cây thuốc nam quen thuộc ở nước ta. Những cách đơn giản dưới đây sẽ giúp bà bầu chữa cảm cúm bằng gừng an toàn, hiệu quả.

Thời kỳ mang thai, sức đề kháng của cơ thể bà bầu suy giảm dẫn đến nguy cơ mắc một số bệnh thông thường như cảm cúm, sốt hoặc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Để đảm bảo an toàn cho thai nhi, nhiều chị em tìm đến các nguyên liệu tự nhiên có công dụng giải cảm hiệu quả. Khi bị cảm cúm, bà bầu thường tránh việc sử dụng thuốc - Ảnh minh họa: Internet Theo Đông y, gừng có vị đắng tính ấm, mùi thơm có công dụng giải cảm nhanh chóng cho bà bầu. Gừng giúp mẹ bầu tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng và chống lại những virut gây bệnh khi mang thai. Để chữa cảm cúm, bà bầu có thể áp dụng một trong những cách dưới đây.

Cách chữa cảm cúm cho bà bầu bằng gừng Để cắt cơn cảm cúm, bà bầu nên sử dụng gừng tươi rửa sạch, thái nhỏ. Tiếp đến cho 3 thìa cà phê gừng tươi, 2 ly nước sạch đun sôi trong vòng 15 phút để các tinh chất trong gừng thấm toàn bộ vào nước. Sau khi đun mẹ bầu lọc bỏ bã gừng, để nguội và uống hàng ngày. Nước gừng sẽ giúp mẹ bầu trị tận gốc cơn cảm cúm. Tinh chất trong gừng sau khi đun sẽ chữa khỏi cơn cảm cúm ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, mẹ bầu có thể sử dụng các nguyên liệu gồm: 40g mùi tàu, 20g ngải cứu, 20g cúc tần, 10g gừng tươi thái nhỏ đun cùng 400ml nước đến khi còn 100ml nước thì tắt bếp. Uống hỗn hợp nước này khi còn nóng, sau đó đắp chăn kín cho cho toát mồ hôi rồi lau thật khô, tránh ra gió. Chị em sẽ cảm thấy người nhẹ nhõm, không bị cơn cảm cúm hành hạ.

Bà bầu có thể đun kết hợp gừng với một số cây thuốc nam trị cảm cúm khác - Ảnh minh họa: Internet Bà bầu còn thể uống trà gừng để giải cảm. Khi thời tiết chuyển mùa, trà gừng giúp cơ thể mẹ bầu ấm lên. Sử dụng trà gừng đã đóng gói hoặc cho vài lát gừng tươi vào ấm trà, thêm đường và mật ong để uống chữa cúm. Về công dụng trị cảm cúm của gừng, chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, Bác sĩ Đào Thanh Hương – Khoa sản Bệnh viện Hùng Vương cho biết bà bầu bị cảm nếu không dùng thuốc có thể sử dụng gừng để chữa cảm cúm. Cách này khá an toàn. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu bị sốt, chị em cần đến gặp bác sĩ ngay, không nên trị cảm theo các phương pháp thông thường. Phòng ngừa cảm cúm khi mang thai Để hạn chế nguy cơ cảm cúm trong thời kỳ mang thai, chị em cần lưu ý: - Ăn đủ chất để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, đặc biệt là các thực phẩm, rau củ quả, trái cây giàu vitamin C để phòng ngừa cảm cúm. Bà bầu cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm - Ảnh minh họa: Internet - Uống đủ 2 – 2,5 lít nước mỗi ngày để tăng cường quá trình chuyển hóa chất cho cơ thể. Khi thời tiết trở lạnh, mẹ bầu có thể uống một ly nước ấm thêm vài lát gừng để phòng ngừa cảm cúm. - Thường xuyên súc miệng bằng nước muối sinh lý để sát khuẩn. - Hạn chế đến nơi đông người và tránh tiếp xúc với những người mắc bệnh để không bị lây nhiễm vi rút cúm.

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