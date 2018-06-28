Cách dân gian hạ sốt nhanh chóng cho bà bầu không cần dùng thuốc

Mẹ bầu 28/06/2018 17:13

Hạ sốt an toàn mà không cần sử dụng thuốc là ưu tiên hàng đầu của các chị em khi bầu bí. Những nguyên liệu dễ tìm với cách làm đơn giản theo kinh nghiệm dân gian này sẽ giúp ổn định thân nhiệt mẹ bầu một cách nhanh chóng.

Bà bầu bị sốt có thể là triệu chứng thường gặp của nhiều bệnh khác nhau: Cơ thể bị nhiễm trùng, virus tấn công đường hô hấp, bà bầu bị cúm hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp. Nhiệt độ cơ thể cao hơn 38 độ C là dấu hiệu chứng tỏ bà bầu đã bị sốt.

Khi cơn sốt vừa khởi phát, bà bầu có thể áp dụng một số cách dân gian an toàn để hạ sốt thay vì sử dụng các loại thuốc kháng sinh ảnh hưởng đến thai nhi.

Hạ sốt cho bà bầu bằng những cách dân gian

Chườm mát

Bà bầu có thể hạ sốt bằng cách làm giảm nhiệt độ cơ thể nhờ khăn mềm và nước ấm. Khi thân nhiệt tăng cao, bà bầu hãy nhúng khăn mềm vào nước ấm và lau khắp người, chú ý các khu vực: Cổ, nách, ngực, bẹn…. để giảm nhiệt. Mẹ bầu cũng có thể dùng miếng dán hạ sốt hoặc khăn ẩm đắp lên trán.

Cách dân gian hạ sốt nhanh chóng cho bà bầu không cần dùng thuốc - Ảnh 1
Khi bị sốt, bà bầu hãy chườm mát và liên tục theo dõi thân nhiệt cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Khu vực nghỉ ngơi của bà bầu cũng cần được bố trí thông thoáng, tránh gió lùa, tránh âm thanh lớn để chị em được thư giãn một cách tối đa.

Nước nho khô chanh tươi

Cách dân gian hạ sốt nhanh chóng cho bà bầu không cần dùng thuốc - Ảnh 2
Nước nho khô có thể giúp bà bầu hạ sốt - Ảnh minh họa: Internet

Nho khô chứa các chất chống oxy hóa và thành phần phenol thực vật giúp kháng viêm và hạ sốt hiệu quả cho bà bầu. Để trị cơn sốt, mẹ bầu lấy 200g nho khô cho vào 100ml nước lọc ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau khi nho mềm chị em tiếp tục nghiền nát trong nước. Tiếp đến, lọc nước cốt nho khô, bỏ bã rồi cho ½ nước cốt chanh tươi vào, trộn đều. Mẹ bầu uống hỗn hợp nước nho khô chanh tươi liên tục trong ngày đến khi hạ sốt.

Nghệ

Cách dân gian hạ sốt nhanh chóng cho bà bầu không cần dùng thuốc - Ảnh 3
Một ly sữa nóng pha bột nghệ sẽ giúp bà bầu hạ sốt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hợp chất curcumin trong nghệ có khả năng chống lại virus, kháng khuẩn, chống viêm, giúp tăng cường hệ miễn dịch và cắt cơn sốt ở bà bầu. Chị em cần chuẩn bị ½ muỗng cà phê bột nghệ, 1/4 muỗng bột tiêu đen rồi cho vào sữa nóng uống liên tục 2 lần/ngày để hạ nhiệt độ cơ thể xuống mức bình thường.

Lá bạc hà

Theo tài liệu Đông y, lá bạc hà có khả năng tán phong nhiệt, trị các chứng nhức đầu, sốt, hắt hơi sổ mũi, cảm mạo. Bà bầu có thể uống từ 8 – 15 giọt tinh dầu bạc hà với nước ấm để hạ sốt.

Cách dân gian hạ sốt nhanh chóng cho bà bầu không cần dùng thuốc - Ảnh 4
Nhiều bà bầu vẫn dùng lá bạc hà để hạ sốt nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chị em có thể dùng lá bạc hà tươi để hạ sốt khi mang thai. Cách làm cực kỳ đơn giản: Mẹ bầu cho khoảng 5g lá bạc hà băm nhuyễn vào 200ml nước nóng ngâm trong vòng 10 phút. Tiếp đến, lọc nước bạc hà đã ngâm, bỏ bã, cho 1 muỗng canh mật ong và uống từ 3 – 4 lần mỗi ngày liên tục trong vòng 3 ngày, đến khi hạ sốt.

Khi bị sốt, bà bầu cần liên tục theo dõi thân nhiệt và có thể áp dụng những cách hạ sốt theo phương pháp dân gian an toàn tại nhà. Tuy nhiên, nếu cơn sốt không dứt, thân nhiệt bà bầu luôn trên 39,5 độ C, cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra sức khỏe.

* Thông tin mang tính tham khảo

Không ăn nho khi mang thai, bà bầu sẽ bỏ qua những công dụng tốt đến bất ngờ này

Không ăn nho khi mang thai, bà bầu sẽ bỏ qua những công dụng tốt đến bất ngờ này

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bà bầu ăn nho ở mức độ vừa phải và thường xuyên không chỉ tốt cho mẹ mà còn giúp thai nhi sinh ra có trái tim khỏe mạnh cùng nhiều lợi ích tuyệt vời khác.

Xem thêm
Từ khóa:   hạ sốt cho bà bầu cách dân gian hạ sốt cho bà bầu

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày