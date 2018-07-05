Bà bầu cắt tóc trong thai kỳ có được không?

Mẹ bầu 05/07/2018 10:30

Theo quan niệm dân gian, bà bầu không được cắt tóc để tránh những điều xui rủi không tốt cho mẹ và con. Vậy quan niệm này có thật sự chính xác?

Bà bầu cắt tóc có được không?

Ở một số vùng miền nước ta, việc cắt tóc trong thai kỳ là điều cấm kỵ bà bầu cần tránh. Một số địa phương quan niệm, bà bầu cắt tóc sẽ làm hư nhau thai, tắc sữa sau sinh. Phong tục này bắt nguồn từ quan niệm “hàm răng mái tóc là gốc con người”, mái tóc tượng trưng cho sức khỏe. Bà bầu cắt tóc sẽ làm sức khỏe suy giảm.

Bà bầu cắt tóc trong thai kỳ có được không? - Ảnh 1
Nhiều vùng miền nước ta vẫn còn quan niệm bà bầu không được cắt tóc trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Đào Thanh Hương – Khoa Phụ sản Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết bà bầu có thể cắt tóc trong thời kỳ mang thai. Việc cắt tóc không ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé. Tuy nhiên, chị em nên chú ý hạn chế việc sử dụng hóa chất khi cắt tóc, không nên uốn, duỗi hoặc nhuộm tóc với các thành phần hóa học độc hại.

Ngoài ra, hormone nội tiết tố trong thai kỳ tiết ra có thể khiến mái tóc bà bầu bị khô xơ do cấu trúc thay đổi. Vì vậy, chị em có thể cắt tóc để giảm hư tổn.

Bà bầu cắt tóc trong thai kỳ cần chú ý điều gì?

Kiêng kỵ cắt tóc khi bầu bí là quan niệm xa xưa không còn phù hợp trong xã hội ngày nay. Bà bầu vẫn có thể cắt tóc, chăm sóc tóc một cách bình thường trong cả 3 tam cá nguyệt. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng cần lưu ý những vấn đề cơ bản trong việc chăm sóc tóc để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà bầu nên chọn kiểu tóc gọn gàng, phù hợp theo thời tiết, dễ chăm sóc để thuận tiện trong quá trình sinh nở. Để có mái tóc mềm mượt, tránh bị khô xơ do hormone thay đổi, bà bầu nên dùng dầu xả sau khi gội đầu. Tuy nhiên, cần tránh một số sản phẩm thành phần chứa các chất parabel và sodium lauryl sulphate. Những loại hóa chất này có thể gây ra tác dụng phụ cho mẹ bầu và thai nhi.

Bà bầu cắt tóc trong thai kỳ có được không? - Ảnh 2
Bà bầu có thể lựa chọn kiểu tóc phù hợp để thuận tiện cho việc chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tóc bị gãy rụng trong thai kỳ, chị em có thể sử dụng các sản phẩm tự nhiên để dưỡng tóc như: Dầu dừa, dầu ô liu, tinh dầu bưởi...

Bà bầu cũng cần lưu ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường ăn nhiều rau củ quả khi mang thai để mái tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng. Chị em có thể uống viên uống bổ sung vitamin để hàm răng, mái tóc và các cơ quan khác được tăng cường dưỡng chất theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa.

Những thực phẩm trị chứng đau đầu cho bà bầu trong suốt thai kỳ

Những thực phẩm trị chứng đau đầu cho bà bầu trong suốt thai kỳ

Việc sử dụng thuốc giảm đau trong thời kỳ mang thai là điều cấm kỵ hàng đầu. Vì vậy, bà bầu phải thuộc 'nằm lòng' những thực phẩm có tác dụng trị chứng đau đầu thường gặp trong thai kỳ.

Xem thêm
Từ khóa:   bà bầu có được cắt tóc không bà bầu cắt tóc có sao không

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay