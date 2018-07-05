Bà bầu cắt tóc trong thai kỳ có được không?

Theo quan niệm dân gian, bà bầu không được cắt tóc để tránh những điều xui rủi không tốt cho mẹ và con. Vậy quan niệm này có thật sự chính xác?

Bà bầu cắt tóc có được không? Ở một số vùng miền nước ta, việc cắt tóc trong thai kỳ là điều cấm kỵ bà bầu cần tránh. Một số địa phương quan niệm, bà bầu cắt tóc sẽ làm hư nhau thai, tắc sữa sau sinh. Phong tục này bắt nguồn từ quan niệm “hàm răng mái tóc là gốc con người”, mái tóc tượng trưng cho sức khỏe. Bà bầu cắt tóc sẽ làm sức khỏe suy giảm. Nhiều vùng miền nước ta vẫn còn quan niệm bà bầu không được cắt tóc trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Đào Thanh Hương – Khoa Phụ sản Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết bà bầu có thể cắt tóc trong thời kỳ mang thai. Việc cắt tóc không ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé. Tuy nhiên, chị em nên chú ý hạn chế việc sử dụng hóa chất khi cắt tóc, không nên uốn, duỗi hoặc nhuộm tóc với các thành phần hóa học độc hại.

Ngoài ra, hormone nội tiết tố trong thai kỳ tiết ra có thể khiến mái tóc bà bầu bị khô xơ do cấu trúc thay đổi. Vì vậy, chị em có thể cắt tóc để giảm hư tổn. Bà bầu cắt tóc trong thai kỳ cần chú ý điều gì? Kiêng kỵ cắt tóc khi bầu bí là quan niệm xa xưa không còn phù hợp trong xã hội ngày nay. Bà bầu vẫn có thể cắt tóc, chăm sóc tóc một cách bình thường trong cả 3 tam cá nguyệt. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng cần lưu ý những vấn đề cơ bản trong việc chăm sóc tóc để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà bầu nên chọn kiểu tóc gọn gàng, phù hợp theo thời tiết, dễ chăm sóc để thuận tiện trong quá trình sinh nở. Để có mái tóc mềm mượt, tránh bị khô xơ do hormone thay đổi, bà bầu nên dùng dầu xả sau khi gội đầu. Tuy nhiên, cần tránh một số sản phẩm thành phần chứa các chất parabel và sodium lauryl sulphate. Những loại hóa chất này có thể gây ra tác dụng phụ cho mẹ bầu và thai nhi. Bà bầu có thể lựa chọn kiểu tóc phù hợp để thuận tiện cho việc chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet Nếu tóc bị gãy rụng trong thai kỳ, chị em có thể sử dụng các sản phẩm tự nhiên để dưỡng tóc như: Dầu dừa, dầu ô liu, tinh dầu bưởi... Bà bầu cũng cần lưu ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường ăn nhiều rau củ quả khi mang thai để mái tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng. Chị em có thể uống viên uống bổ sung vitamin để hàm răng, mái tóc và các cơ quan khác được tăng cường dưỡng chất theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa.

Những thực phẩm trị chứng đau đầu cho bà bầu trong suốt thai kỳ Việc sử dụng thuốc giảm đau trong thời kỳ mang thai là điều cấm kỵ hàng đầu. Vì vậy, bà bầu phải thuộc 'nằm lòng' những thực phẩm có tác dụng trị chứng đau đầu thường gặp trong thai kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-bau-cat-toc-trong-thai-ky-co-duoc-khong-289068.html