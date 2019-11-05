Bà bầu bị ù tai có ảnh hưởng gì đến thai nhi không?

Lý do chính thường là do bà bầu bị thiếu chất sắt, khi lượng máu bị thiếu hụt khi lên não sẽ gây ra tình trạng ù tai. Trong quá trình thai nghén thì mẹ bầu cần lượng sắt cao hơn lúc bình thường để nuôi dưỡng thai nhi trong bụng cho nên cần bổ sung chất sắt để bệnh mau chóng khỏi.

Bà bầu bị ù tai có nguy hiểm không? Hiện tượng bà bầu bị ù tai không hiếm gặp trong thời kỳ thai nghén. Chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân khiến bà bầu bị ù tai là do đâu để có biện pháp phòng tránh cũng như tích lũy kiến thức khi mắc phải chứng bệnh khó chịu này nhé!

Một nguyên nhân thường gặp khiến bà bầu bị hoa mắt chóng mặt ù tai là do thay đổi tâm sinh lý trong khi thai nghén khiến tâm trạng bất ổn, hay suy nghĩ lo lắng khiến mất ngủ, tinh thần suy nhược gây ra tình trạng bà bầu bị ù tai.

Bên cạnh đó còn có một vài nguyên nhân khác như người mang thai mắc các bệnh về viêm tai giữa, viêm màng nhĩ tai, có bệnh ở vùng tai mũi họng mà không điều trị dứt điểm gây ra những biến chứng đáng tiếc trong đó có hiện tượng ù tai khi mang thai.

Khi có các dấu hiệu ù tai, cần đến bác sĩ chuẩn đoán đúng nguyên nhân

Một lý do khác cũng được liệt kê vào danh sách tại sao bà bầu bị ù tai là do mẹ khi mang thai tiếp xúc với tiếng ồn liên tục trong một thời gian dài hoặc sử dụng rượu bia, thuốc lá cà phê quá nhiều, kiêng cữ trong thai kỳ là điều quan trọng, các mẹ nên lưu tâm điều này.

Bà bầu bị ù tai phải làm sao?

Các câu hỏi xoay quanh vấn đề này nhiều nhất là bà bầu bị ù tai phải làm sao? Bà bầu bị ù tai có nguy hiểm không? Trên thực tế, tình trạng này hoàn toàn không thể chủ quan các mẹ nhé!

Trong suốt thai kỳ, thai nhi cần đầy đủ dưỡng chất để phát triển, không thể thiếu một loại chất nào vì chúng đều góp phần vào việc cấu thành tế bào và hình thành hình hài, các chức năng cho thai nhi, giúp bé phát triển cả trí tuệ lẫn thể chất.

Bà bầu bị ù tai do thiếu chất sắt

Khi thiếu một chất nào đó đều gây nguy hiểm cho mẹ và bé. Trước tiên là thiếu hụt chất sẽ khiến bé hút hết dưỡng chất hiện có ở người mẹ khiến mẹ bị thiếu máu, suy nhược, tiếp đến là khi bé sinh ra sẽ bị các dị tật ngoài mong muốn, chưa kể đến bà bầu bị ù tai tháng cuối sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trong ngày lâm bồn, gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Vì thế cho nên chất sắt đóng vai trò rất quan trọng khiến bà bầu bị ù tai.

Dù là bà bầu bị ù tai 3 tháng đầu hay bà bầu bị ù tai 3 tháng cuối thì cũng đều nguy hiểm như nhau. Ở mỗi tam cá nguyệt đều có nhu cầu về dinh dưỡng cho sự phát triển của bé và đảm bảo sức khỏe cho người mẹ.

Vậy chẳng may bị phải các triệu chứng này khi mang thai thì phải điều trị như thế nào? Bước đầu tiên cần làm là bà bầu cần tới các phòng khám tai mũi họng để thăm khám thường xuyên, để bác sĩ theo dõi và chuẩn đoán xem bà bầu bị ù tai do thiếu máu hay thiếu sắt để có hướng điều trị phù hợp nhất. Các mẹ có thể xem xét các hướng dẫn sau đây để áp dụng cho bản thân xem sao nhé!

Tránh căng thẳng, lo lắng

Mẹ bầu cần giữ tinh thần vui vẻ khi mang thai để tránh ù tai

Hầu hết các mẹ bầu trong suốt thời kỳ thai nghén đều xảy ra tình trạng căng thẳng lo lắng do sự thay đổi tâm sinh lý và hoocmon của cơ thể. Đó là các triệu chứng thường gặp của thai kỳ, từ đó dẫn đến bồn chồn, lo sợ, mất ngủ, chưa kể mệt mỏi do nghén khiến mẹ bầu dần đuối sức và xuất hiện bệnh ù tai.

Để khắc phục tình trạng này thì mẹ bầu cần tìm cách giảm căng thẳng, giữ tinh thần lạc quan, cân bằng tâm trạng để đầu óc luôn thư thái, thoải mái.

Tập thể dục đều đặn

Nhiều mẹ không vận động trong thời gian mang thai. Có thể là do mệt mỏi trong thai kỳ, cũng có thể do sợ vận động mạnh làm ảnh hưởng đến thai nhi và nguy cơ sảy thai cao. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này hoàn toàn đúng bởi tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp tăng cường thể lực mà còn cải thiện sức khỏe rất nhiều cho mẹ bầu như giúp hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Các chuyên gia còn có các lớp tập yoga dành cho bầu với các bài tập nhẹ nhàng phù hợp để tinh thần mẹ luôn được thư giãn, từ đó giảm thiểu xảy ra chứng ù tai thường gặp.

Mẹ bầu có thể áp dụng bài tập massage nhẹ nhàng sau để tránh tình trạng ù tai khi mang thai như tập 7 bài đầu tiên khí công kích thích các dây thần kinh não. Tập bài cúi ngửa 4 nhịp điệu tập thể dục giúp máu đến não và vỗ tay 4 nhịp 50 lần, 3 lần mỗi ngày thông qua tâm phế. tăng oxy, các tế bào máu đỏ.

Tránh tiếp xúc với tiếng ồn

Không chỉ riêng ở mẹ bầu mà ở những người bình thường cũng dễ dàng mắc phải chứng ù tai khi tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn hoặc trong một thời gian quá dài. Khi mang thai thì sức khỏe của người mẹ sa sút khá nhiều, do đó những tiếng ồn lớn sẽ làm màng nhĩ bị tổn thương. Từ đó mẹ sẽ có cảm giác bị ù tai rất khó chịu.

Tiếng ồn trắng giúp cải thiện tiếng ồn lớn khi mang thai

Một phương án khác dành cho bạn là sử dụng tiếng ồn trắng. Vậy như thế nào gọi là tiếng ồn trắng? Khái niệm này có vẻ xa lạ với nhiều người nhưng lại rất quen thuộc đấy!

Tiếng ồn này sẽ được phát ra từ những âm thanh xung quanh như tiếng mưa, tiếng sóng vỗ, tiếng suối chảy róc rách, đôi khi là những giai điệu ưa thích được phát ra từ những bài hát để lấn át tiếng ồn ở môi trường xung quanh.

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Cân bằng chế độ dinh dưỡng

Chính vì phải cung cấp thức ăn cho cả 2 người là mẹ và bé nên mẹ khi cấn thai nhất là ở giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên và cuối cùng cần bổ sung gấp đôi chất dinh dưỡng so với bình thường. Nếu mẹ không tăng cường chế độ ăn uống sẽ khiến bé bị thiếu chất và tiếp tục hút hết từ chất dinh dưỡng dành nuôi chính mẹ gây ra nguyên nhân bị ù tai ở mẹ bầu.

Ngoài ra, một số mẹ bầu ăn uống nhiều và dư thừa chất này và thiếu chất kia, không chỉ dẫn đến bệnh tiểu đường mà cả ở bệnh ù tai. Với tâm lý ăn càng nhiều càng tốt cho bé, thích món gì thì ăn món đó nhiều hơn khiến một số chất không cần thiết được đưa vào cơ thể và một số chất bị thiếu hụt.

Bên cạnh đó việc ăn phải những thực phẩm không an toàn, chứa nhiều muối cũng là một nguyên nhân làm tăng huyết áp và nguy cơ bị ù tai xảy ra. Mẹ bầu cần làm là xây dựng một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, phù hợp, ăn ngủ đúng giờ giấc để cân bằng sức khỏe và bổ sung năng lượng cho một cơ thể luôn khỏe khoắn.

Để làm thuyên giảm chứng ù tai thì mẹ bầu cần lưu ý tránh xa đồ ăn, thức uống có chất kích thích như rượu, bia, cà phê, nước chứa quinine và đặc biệt không uống aspirin nếu không có sự cho phép của bác sĩ chuyên khoa và ngoài các động tác massage, yoga thì bơi lội cũng là một ý tưởng hay cho các mẹ.

Bà bầu bị ù tai phải làm sao?

Như vậy, bà bầu bị ù tai ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của mẹ và bé, do đó ngoài các kiến thức và hướng dẫn trị liệu trên thì chúng tôi muốn gửi gắm đến tất cả các mẹ mang thai một lời chúc tốt lành, một sức khỏe dồi dào và một tinh thần thoải mái vui vẻ để cùng con vượt cạn trong ngày khai hoa nở nhụy, chào đón một cháu bé thông minh, xinh đẹp và kháu khỉnh nhé!