Tiểu đường thai kì là chứng bệnh thường gặp hiện nay ở các bà bầu có chế độ dinh dưỡng chưa cân đối. Trong khẩu phần ăn uống, bà bầu nên hạn chế ăn tinh bột, chất béo, tăng cường thực phẩm giàu chất xơ và các loại hoa quả ít ngọt.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bà bầu bị tiểu đường nên ăn các loại trái cây có chỉ số đường thấp, có vị chua: Cam, chanh, táo, ổi, bưởi… Một số loại trái cây có lượng đường cao như: Nho, xoài, chuối, mãng cầu, sầu riêng, vải, nhãn… nên ăn với số lượng hạn chế. Ngoài ra, bà bầu bị tiểu đường nên tránh ăn các loại hoa quả quá chín vì lúc này lượng đường trong trái cây đạt mức cao nhất. Bà bầu bị tiểu đường nên ăn những loại hoa quả ít ngọt, giàu chất xơ - Ảnh minh họa: Internet Bà bầu bị tiểu đường nên ăn hoa quả gì? Cam Cam là loại trái cây giàu chất xơ, nhiều vitamin A, canxi, axit folic… hỗ trợ sự phát triển hệ xương của bà bầu, ổn định huyết áp, giải độc, lợi tiểu, ngăn ngừa các khuyết tật bẩm sinh đối với thai nhi. Hàm lượng đường trong cam thấp nên thích hợp cho bà bầu tiểu đường ăn trong các bữa phụ.

Đối với những bà bầu thích uống nước cam lưu ý nên uống nước cam vắt tự nhiên thay vì pha thêm đường để không làm tăng đường trong máu. Chuối Bà bầu mắc chứng tiểu đường cần hạn chế các thức ăn ngọt nhưng vẫn nên bổ sung chuối với khẩu phần ăn thích hợp khi mang thai. Chuối phòng ngừa tình trạng cao huyết áp ở bà bầu, giảm tình trạng phù nề, chuột rút, ngừa thiếu máu. Hàm lượng vitamin A dồi dào trong chuối còn giúp bà bầu phòng ngừa ung thư, giảm béo phì.

Bị tiểu đường bà bầu vẫn có thể ăn chuối với liều lượng nhất định - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, bà bầu bị tiểu đường khi ăn chuối cần chú ý: Nên ăn chuối hơi xanh (để lượng đường trong chuối không quá cao); Ăn cách bữa ăn khoảng 2 tiếng và chỉ ăn từ 1 – 2 quả chuối nhỏ mỗi ngày. Táo Thành phần dinh dưỡng của táo chứa nhiều pectin giúp ngăn ngừa cholesterol, giúp cơ thể bà bầu duy trì lượng đường ổn định trong máu. Ngoài ra, theo các chuyên gia, táo là loại trái cây có khả năng tiêu diệt virus gây bệnh hiệu quả. Ổi Các vitamin và dưỡng chất có trong trái ổi rất tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet Ổi là loại trái cây “đa năng” với sức khỏe bà bầu và thai nhi. Ổi có tác dụng ngăn ngừa thiếu máu, tăng sức đề kháng, trị táo bón, tiêu chảy, hỗ trợ sự phát triển thần kinh thai nhi... Đặc biệt là duy trì lượng đường trong máu phụ nữ có thai ở mức ổn định. Bà bầu bị tiểu đường ăn hoa quả cần chú ý - Nên ăn hoa quả cách bữa ăn ít nhất 2 giờ để tránh làm đường huyết tăng đột ngột. - Thời điểm thích hợp để ăn hoa quả vào khoảng 11 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều. - Không nên ăn nhiều mà nên ăn đa dạng các loại hoa quả được phép ăn. - Nên ăn hoa quả tươi, hạn chế ép nước uống, hạn chế ăn hoa quả khô, đóng hộp.

Mang bầu mùa hè mẹ chịu nóng nực nhưng con được hưởng lợi ích tuyệt vời Thường được coi như dưỡng chất từ mặt trời do được sản sinh mạnh mẽ nhất dưới ánh nắng, vitamin D chính là bí quyết vì sao trẻ thường cao lớn hơn khi được đẻ vào thời điểm cuối hè, đầu thu.

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