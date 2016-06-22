Uống 1 muỗng hỗn hợp này thay bữa sáng, giảm ngay 12kg trong 1 tháng

Luyện tập 22/06/2016 11:10

Thừa cân là tình trạng của nhiều người hiện nay, nó không chỉ khiến người mập tự tin và còn là mối nguy hiểm cho sức khỏe, theo myfitmagazine.

Theo nhiều nghiên cứu, mỡ thừa quá nhiều có thể gây nên biến chứng về sức khỏe như huyết áp, bệnh tim mạch và thậm chí là nguyên nhân gây tắc động mạch dẫn đến tai biến.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến bạn công thức giúp khắc phục tình trạng thừa cân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.  Hỗn hợp này không chỉ giúp bạn giảm cân nhanh mà còn là phương thuốc tuyệt vời giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe tổng thể. Khá nhiều người thử nghiệm và thành công với công thức dưới đây.

Chỉ trong 30-40 ngày, bạn có thể giảm đến 12kg mà không cần tốn quá nhiều thời gian luyện tập và ăn kiêng hà khắc. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần chuẩn bị:

Thành phần:

- 120gr gừng

2 trái chanh

- 250gr mật ong

Thực hiện:

Chanh bỏ hạt, gừng gọt bỏ phần vỏ rồi cho tất cả vào máy xay sinh tố. Xay đều hỗn hợp gồm 3 thành phần trên, sau khi xay nhuyễn thì cho hỗn hợp vào một lọ thủy tinh dùng dần.

Cách dùng:

Bạn nên uống 1-2 muỗng canh hỗn hợp này vào buổi sáng khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng. Nếu được hãy uống hỗn hợp này thay thế cho bữa ăn sáng, chúng sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa và giúp bạn tràn đầy năng lượng bắt đầu một ngày mới.

Hơn nữa, hỗn hợp này sẽ giúp bạn chăm sóc sức khỏe bản thân một cách tự nhiên và hoàn hảo. 

Nếu bạn đang đau đầu về vấn đề cân nặng, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Chúc bạn thành công.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Đời sống 27 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Video 34 phút trước
Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong