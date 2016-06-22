Uống 1 muỗng hỗn hợp này thay bữa sáng, giảm ngay 12kg trong 1 tháng

Thừa cân là tình trạng của nhiều người hiện nay, nó không chỉ khiến người mập tự tin và còn là mối nguy hiểm cho sức khỏe, theo myfitmagazine.

Theo nhiều nghiên cứu, mỡ thừa quá nhiều có thể gây nên biến chứng về sức khỏe như huyết áp, bệnh tim mạch và thậm chí là nguyên nhân gây tắc động mạch dẫn đến tai biến.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến bạn công thức giúp khắc phục tình trạng thừa cân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hỗn hợp này không chỉ giúp bạn giảm cân nhanh mà còn là phương thuốc tuyệt vời giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe tổng thể. Khá nhiều người thử nghiệm và thành công với công thức dưới đây.

Chỉ trong 30-40 ngày, bạn có thể giảm đến 12kg mà không cần tốn quá nhiều thời gian luyện tập và ăn kiêng hà khắc. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần chuẩn bị:

Thành phần:

- 120gr gừng

- 2 trái chanh

- 250gr mật ong

Thực hiện:

Chanh bỏ hạt, gừng gọt bỏ phần vỏ rồi cho tất cả vào máy xay sinh tố. Xay đều hỗn hợp gồm 3 thành phần trên, sau khi xay nhuyễn thì cho hỗn hợp vào một lọ thủy tinh dùng dần.

Cách dùng:

Bạn nên uống 1-2 muỗng canh hỗn hợp này vào buổi sáng khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng. Nếu được hãy uống hỗn hợp này thay thế cho bữa ăn sáng, chúng sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa và giúp bạn tràn đầy năng lượng bắt đầu một ngày mới.

Hơn nữa, hỗn hợp này sẽ giúp bạn chăm sóc sức khỏe bản thân một cách tự nhiên và hoàn hảo.

Nếu bạn đang đau đầu về vấn đề cân nặng, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Chúc bạn thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-1-muong-hon-hop-nay-thay-bua-sang-giam-ngay-12kg-trong-1-thang-136721.html