Chuẩn bị trong 20 phút, uống trong 2 tuần và giảm 5kg

Luyện tập 22/11/2016 14:04

Sự tích tụ mỡ trong cơ thể ngoài gây ảnh hưởng về thẩm mỹ còn đe dọa sức khỏe tổng thể của bạn. Đáng kể nhất vẫn là ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan quan trong trong cơ thể bạn bao gồm tim, gan, thận.

Người thừa cân còn có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim, rối loạn chức năng túi mật, thậm chí dị dạng xương nếu mắc phải bệnh gút.

 

Nếu bạn dư thừa cân và muốn thoát khỏi nó một cách tự nhiên, lành mạnh hãy làm theo cách sau đây. Loại nước này giúp đốt chát chất béo đơn giản, an toàn và nhanh chóng.

 

Chuẩn bị:

 

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm cần tây và chanh.

- 400gr cần tây.

- 1kg chanh.

 

- 2 lít nước.

 

Thực hiện:

 

Bước 1: Cần tây rửa sạch cắt thành từng khúc, chanh vắt lấy nước, vỏ chanh thái sợi để riêng.

 

Vắt chanh lấy nước cốt, phần vỏ thái sợi.

Bước 2: Lấy phần cần tây và vỏ chanh cho vào nồi cùng 2 lít nước, đun trên bếp lửa nhỏ trong vòng 20 phút. Sau đó tắt bếp và để hỗn hợp nguội trong 6 tiếng.

Đun cọng cần tây và vỏ chanh với 2 lít nước.

Bước 3: Sau đó, đổ phần nước cốt chanh vào khuấy đều. Dùng dụng cụ rây lọc, lọc lấy phần nước rồi cho vào chai thủy tinh bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

Mỗi ngày, bạn uống 1 cốc nhỏ trước bữa ăn chừng 30 phút. Khi lượng hỗn hợp gần hết, hãy chuẩn bị thêm 1 lượng hỗn hợp theo đúng với công thức trên. Sử dụng đúng 2 tuần, bạn sẽ giảm ít nhất 5kg. 

 

Mỗi ngày uống một cốc nhỏ hỗn hợp trước bữa ăn sáng 30 phút.

Trong khi uống hỗn hợp cần tây và chanh, bạn nên kết hợp kiêng đồ ngọt và nước ngọt có gas. 

Lưu ý: Loại nước này không dành cho người huyết áp thấp, đau dạ dày nặng và phụ nữ mang thai.

 

Tại sao loại nước này lại giảm được cân hiệu quả?

 

Khi tiêu hóa cần tây, cơ thể phải đốt cháy nhiều calo hơn bình thường. Lượng chất xơ cao có trong cần tây giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động, giúp giảm cân hiệu quả.

 

Ngoài ra, khi kết hợp với vỏ chanh, hỗn hợp sẽ có được hàm lượng chất chống oxy hóa, pectin và nguồn vitamin C dồi dào. Các nguyên liệu này kết hợp giúp đẩy mạnh quá trình diệt mỡ thừa nhanh chóng. 

 

Đặc biệt, loại nước này phù hợp với người mắc các bệnh cao huyết áp, tiểu đường và gan nhiễm mỡ. 

 

Chúc bạn thành công với công thức nước uống trên.

 

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