Bụng phẳng, eo thon chỉ với 5 bài tập trên giường giúp mỡ tan nhanh chóng, chị em tha hồ diện đồ Tết

Chẳng cần phải ăn kiêng nghiêm ngặt hay tốn thời gian đến phòng tập, bạn vẫn có thể sở hữu vòng eo phẳng lì, săn chắc với những bài tập đơn giản ngay trên giường. Đây chính là phương pháp giúp giảm mỡ thừa hiệu quả, an toàn và nhanh chóng, chị em tha hồ xúng xính váy áo ngày Tết.

Vóc dáng kém thon gọn cùng vòng eo “bánh mì” là nỗi ám ảnh của nhiều chị em, nhất là trong việc lựa chọn trang phục. Vậy làm cách nào để giảm eo nhanh chóng?

Từ từ giơ hai chân lên cao, vuông góc với mặt giường càng tốt. Sử dụng lực phần thân trên và 2 bàn tay ép sát để đẩy hông lên cao (giữ 2 chân vuông góc hoặc hướng về phía bụng) sau đó hạ hông xuống. Duy trì nhịp thở đều đặn và thực hiện động tác này trong khoảng 60 giây.

Bạn nằm ngửa trên giường, hai chân duỗi thẳng, hai cánh tay để dọc thân mình, lòng bàn tay úp xuống.

Bài tập 2

Nằm ngửa trên giường, bạn đặt 2 bàn tay luồn ra phía sau ôm lấy phần đầu, 2 đầu gối co lên hướng về phía bụng, 2 cẳng chân song song với mặt sàn.

Dùng lực cánh tay kéo đầu và thân trên gập về phía 2 đầu gối, càng gần càng tốt. Thực hiện động tác này từ 10 – 15 lần để giúp vùng bụng săn chắc hơn.

Bài tập 3

Nằm ngửa trên sàn, hai tay luồn ra sau ôm đầu. Chân trái chống xuống mặt sàn, chân phải gác lên chân trái sao cho mắt cá chân phải đặt trên đầu gối trái. Sau đó dùng lực nâng đầu, gập thân người sang phải. Thực hiện động tác này trong khoảng 30 giây rồi đổi bên. Mỗi bên thực hiện khoảng 10 – 15 lần, cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn.

Đây là bài tập giúp giảm mỡ thừa hiệu quả - Ảnh: Internet

Bài tập 4

Động tác này khá đơn giản nhưng lại giúp giảm mỡ thừa rất hiệu quả. Bạn nằm ngửa trên giường với hai chân duỗi thẳng, 2 tay đặt sát thân người, lòng bàn tay úp xuống.

Từ từ nâng 2 chân lên cao sao cho 2 chân thẳng đứng, vuông góc với mặt sàn, sau đó hạ đồng thời 2 chân xuống nhưng không chạm sàn. Thực hiện động tác đưa 2 chân lên xuống như vậy trong khoảng 30 giây hoặc nhiều hơn nếu có thể. Luôn giữ chân thẳng để bài tập đạt hiệu quả cao nhất.

Đây là những bài tập đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay trên giường - Ảnh: Internet

Bài tập 5

Nằm ngửa trên sàn, 2 chân duỗi căng hết cỡ rồi từ từ nâng hai chân lên cao cách mặt giường khoảng 20 cm, sau đó thực hiện đan chéo chân phải lên phía trên chân trái rồi đổi ngược lại, chân trái phía trên chân phải

Lặp lại động tác trong khoảng 60 giây, lưu ý giữ nguyên tư thế chân trên cao, không để chân chạm xuống giường thì bài tập này mới phát huy được hết tác dụng.

Chúc bạn thành công với những bài tập giúp giảm eo nhanh chóng cực đơn giản này nhé!