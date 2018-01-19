Bụng phẳng, eo thon chỉ với 5 bài tập trên giường giúp mỡ tan nhanh chóng, chị em tha hồ diện đồ Tết

Luyện tập 19/01/2018 16:33

Vòng eo ngấn mỡ luôn khiến bạn tự ti về ngoại hình và gặp khó khăn khi lựa chọn trang phục phù hợp. Tuy nhiên, chỉ với 5 bài tập trên giường cực đơn giản này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn đáng mơ ước.

Vóc dáng kém thon gọn cùng vòng eo “bánh mì” là nỗi ám ảnh của nhiều chị em, nhất là trong việc lựa chọn trang phục. Vậy làm cách nào để giảm eo nhanh chóng?

Chẳng cần phải ăn kiêng nghiêm ngặt hay tốn thời gian đến phòng tập, bạn vẫn có thể sở hữu vòng eo phẳng lì, săn chắc với những bài tập đơn giản ngay trên giường. Đây chính là phương pháp giúp giảm mỡ thừa hiệu quả, an toàn và nhanh chóng, chị em tha hồ xúng xính váy áo ngày Tết.

Những bài tập giúp eo thon, dáng đẹp cực đơn giản tại nhà

Bài tập 1

Bạn nằm ngửa trên giường, hai chân duỗi thẳng, hai cánh tay để dọc thân mình, lòng bàn tay úp xuống.

Bụng phẳng, eo thon chỉ với 5 bài tập trên giường giúp mỡ tan nhanh chóng, chị em tha hồ diện đồ Tết - Ảnh 1
Cách thực hiện bài tập giảm eo này rất đơn giản - Ảnh: Internet

Từ từ giơ hai chân lên cao, vuông góc với mặt giường càng tốt. Sử dụng lực phần thân trên và 2 bàn tay ép sát để đẩy hông lên cao (giữ 2 chân vuông góc hoặc hướng về phía bụng) sau đó hạ hông xuống. Duy trì nhịp thở đều đặn và thực hiện động tác này trong khoảng 60 giây.

Bài tập 2

Nằm ngửa trên giường, bạn đặt 2 bàn tay luồn ra phía sau ôm lấy phần đầu, 2 đầu gối co lên hướng về phía bụng, 2 cẳng chân song song với mặt sàn.

Dùng lực cánh tay kéo đầu và thân trên gập về phía 2 đầu gối, càng gần càng tốt. Thực hiện động tác này từ 10 – 15 lần để giúp vùng bụng săn chắc hơn.

Bài tập 3

Nằm ngửa trên sàn, hai tay luồn ra sau ôm đầu. Chân trái chống xuống mặt sàn, chân phải gác lên chân trái sao cho mắt cá chân phải đặt trên đầu gối trái. Sau đó dùng lực nâng đầu, gập thân người sang phải. Thực hiện động tác này trong khoảng 30 giây rồi đổi bên. Mỗi bên thực hiện khoảng 10 – 15 lần, cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn.

Bụng phẳng, eo thon chỉ với 5 bài tập trên giường giúp mỡ tan nhanh chóng, chị em tha hồ diện đồ Tết - Ảnh 2
Đây là bài tập giúp giảm mỡ thừa hiệu quả - Ảnh: Internet

Bài tập 4

Động tác này khá đơn giản nhưng lại giúp giảm mỡ thừa rất hiệu quả. Bạn nằm ngửa trên giường với hai chân duỗi thẳng, 2 tay đặt sát thân người, lòng bàn tay úp xuống.

Từ từ nâng 2 chân lên cao sao cho 2 chân thẳng đứng, vuông góc với mặt sàn, sau đó hạ đồng thời 2 chân xuống nhưng không chạm sàn. Thực hiện động tác đưa 2 chân lên xuống như vậy trong khoảng 30 giây hoặc nhiều hơn nếu có thể. Luôn giữ chân thẳng để bài tập đạt hiệu quả cao nhất.

Bụng phẳng, eo thon chỉ với 5 bài tập trên giường giúp mỡ tan nhanh chóng, chị em tha hồ diện đồ Tết - Ảnh 3
Đây là những bài tập đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay trên giường - Ảnh: Internet

Bài tập 5

Nằm ngửa trên sàn, 2 chân duỗi căng hết cỡ rồi từ từ nâng hai chân lên cao cách mặt giường khoảng 20 cm, sau đó thực hiện đan chéo chân phải lên phía trên chân trái rồi đổi ngược lại, chân trái phía trên chân phải

Lặp lại động tác trong khoảng 60 giây, lưu ý giữ nguyên tư thế chân trên cao, không để chân chạm xuống giường thì bài tập này mới phát huy được hết tác dụng.

Chúc bạn thành công với những bài tập giúp giảm eo nhanh chóng cực đơn giản này nhé!

Giảm 10kg chỉ sau 2 tháng tập gym theo hướng dẫn của huấn luyện viên, cô gái trẻ sở hữu thân hình nuột nà, tự tin đón Tết

Giảm 10kg chỉ sau 2 tháng tập gym theo hướng dẫn của huấn luyện viên, cô gái trẻ sở hữu thân hình nuột nà, tự tin đón Tết

Bắt đầu tập gym từ tháng 11 năm 2017, chỉ sau 2 tháng, cô gái 9x này đã giảm cân ngoạn mục, giảm hẳn 10kg và nhanh chóng sở hữu thân hình thon gọn, săn chắc khiến bao người kinh ngạc.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập giúp eo thon gọn những bài tập giúp eo thon gọn bài tập trên giường giúp giảm cân bài tập giảm cân giảm cân tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 28 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 30 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang