4 cách giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà cho các bà mẹ mang thai

Không chỉ hữu ích với các bà mẹ sinh thường, rượu gừng còn rất hiệu quả để giảm mỡ bụng sau khi sinh mổ. Bằng việc kết hợp các đặc tính có lợi của rượu, gừng và phương pháp massage, chắc chắn, trong vòng 1 năm, chị em hoàn toàn có thể phục hồi vòng eo thon đẹp như mong muốn.

1. Rượu gừng giúp giảm mỡ bụng sau sinh 1 năm không cần tập thể dục

Trong khi đó, curcumin có trong nghệ với khả năng chống oxy hóa rất tốt sẽ thúc đẩy sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng và điều hòa huyết áp. Từ lâu đời, nghệ cũng được sử dụng nhiều đề chữa lành vết thâm, nám và làm đẹp cho chị em phụ nữ.

Gừng có tính nóng, khi tiếp xúc với da sẽ tạo ra nhiệt lượng, giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng. Ngoài ra, thành phần gingerol trong gừng cũng có tác dụng giảm cholesterol trong cơ thể và tăng cường độ PH của dạ dày.

Giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà bằng rượu gừng hạ thổ. Nguồn: Internet.

Cách làm rượu gừng để giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà:

Nguyên liệu cần thiết: 1 kg nghệ nếp, 1 kg gừng ta, 3 lít rượu, 1 hũ thủy tinh lớn có nắp đậy.

Rửa thật sạch nghệ, gừng, không cần cạo vỏ. Sau đó, giã nhỏ bằng chày hoặc cho vào máy xay sinh tố.

Cho hỗn hợp đã giã nhỏ vào hũ thủy tinh, sau đó, đổ rượu ngập gừng và nghệ chừng 2 đến 3 đốt ngón tay. Chú ý không dùng rượu có nồng độ quá mạnh.

Đậy kín nắp và hạ thổ, đặt ở chỗ thoáng mát để tránh bị hư hỏng.

Ngâm trong vòng 2 tháng là có thể lấy ra sử dụng.

Cách dùng rượu gừng để giảm mỡ bụng sau sinh mổ và sinh thường:

Sau khi rượu gừng đã sử dụng được, lấy khăn mềm thấm rượu hoặc thoa trực tiếp lên tay.

Massage nhẹ nhàng vùng bụng trong khoảng 15 phút, tập trung vào các vùng mỡ nhiều.

Thực hiện trong khoảng 1 đến 2 tháng.

Lưu ý: Tuyệt đối không được thoa rượu gừng lên vùng ngực.

2. Giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà với gạo lứt

Sử dụng gạo lứt để giảm mỡ bụng sau sinh mổ. Nguồn: Internet.

Gạo lứt được xem là một trong những “thần dược” giúp giảm mỡ bụng sau sinh hiệu quả. Ngoài lợi ích tuyệt vời này, gạo lứt cũng sẽ mang lại cho các bà mẹ làn da hồng hào và sáng mịn rõ rệt.

Gạo lứt có chứa nhiều một loại antioxidant chuyển hóa có tên là axit alpha lipoic, tham gia vào quá trình chuyển hóa hydratcarbon và chất béo. Thông qua việc làm tăng glutation – sản phẩm trung gian của insulin và hormone liprin, loại axit này sẽ giúp đánh tan mỡ vùng bụng.

Bên cạnh tác dụng giảm cân, gạo lứt cũng chứa nhiều các chất dinh dưỡng khác như vitamin và các nguyên tố vi lượng.

Để giảm béo bụng sau sinh tại nhà bằng gạo lứt, bạn có thể nấu cháo hoặc cơm gạo lứt để ăn hàng ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý nên ngâm gạo 15 phút trước khi nấu và khi ăn nên nhai thật kỹ.

3. Cách sử dụng yến mạch để giảm mỡ bụng sau khi sinh mổ và sinh thường

Ăn yến mạch thường xuyên để giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà. Nguồn: Internet.

Yến mạch cũng là loại thực phẩm được nhiều bà bầu lựa chọn để giảm mỡ bụng sau sinh tại nhà. Phương pháp này không chỉ an toàn mà còn giúp chị em bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng để nuôi con khỏe mạnh.

Thực đơn giảm béo bụng sau sinh bằng yến mạch khá đơn giản. Bạn có thể ăn một tô cháo yến mạch vào mỗi bữa trong ngày, uống thêm một ly sữa tươi ít béo và tăng cường ăn rau quả thay vì ăn quá nhiều hải sản hay thịt. Nếu kiên trì thực hiện, lớp mỡ vùng bụng sẽ nhanh chóng biến mất và cơ thể của bạn cũng sẽ được cải thiện bất ngờ, đặc biệt là huyết áp cũng được duy trì ổn định.

4. Phương pháp dùng ngải cứu để giảm mỡ bụng sau sinh nhanh chóng

Giảm mỡ bụng sau sinh hiệu quả với ngải cứu. Nguồn: Internet.

Ngoài tác dụng chữa bệnh, ngải cứu cũng được biết đến với khả năng giúp các bà bầu đánh tan mỡ bụng sau sinh chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngải cứu chứa nhiều chất giúp phân giải chất béo tốt và đẩy lùi cholesterol xấu ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, chất thujone có trong loại thảo dược này cũng sẽ làm cho tinh thần các bà bầu sảng khoái, giảm căng thẳng, góp phần đẩy nhanh quá trình giảm béo.

Chị em phụ nữ có thể sử dụng ngải cứu rang muối và cho vào khăn sạch chườm lên bụng hoặc nấu với sườn non để ăn hàng ngày.

Giảm mỡ bụng sau sinh là một quá trình đòi hỏi các bà bầu phải kiên trì và chịu khó. Thời gian có kết quả cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ tăng cân trong khi mang thai và cơ địa của từng người. Tuy nhiên, chỉ cần bạn áp dụng đúng cách, giữ tinh thần thoải mái và kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý, chắc chắn, vòng eo thon sẽ sớm trở về với bạn.