Những bài thơ hay và cảm động về Ngày của Cha 2021

Cùng xem Những bài thơ hay và cảm động về Ngày của Cha để bày tỏ lòng biết ơn cũng như cảm nhận tình cha con thiêng liêng, xúc động trước sự hi sinh đáng trân trọng của những người Cha (Bố) chúng ta

Cánh cò cõng nắng qua sông

Chở luôn nước mắt cay nồng của cha

Cha là một dãi ngân hà

Con là giọt nước sinh ra từ nguồn

Quê nghèo mưa nắng trào tuôn

Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm

Thương con cha ráng sức ngâm

Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.

Lúa xanh xanh mướt đồng xa

Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy

Cánh diều con lướt trời mây

Chở câu lục bát hao gầy tình cha.

***

Cầu Nguyện Cho Cha

Tuổi hạc thâm niên, tóc điểm sương

Cha già sức yếu, bệnh đau thường

Con thơ xót dạ thành tâm nguyện

Trẻ dại đau lòng, thắp nén hương

Bồ Tát linh thiêng xin cứu độ

Phật Trời mầu nhiệm, rủ lòng thương

Cho cha mạnh khoẻ bình an mãi

Con trẻ không sầu, cảnh đoạn trường

***

Thơ về Ngày Của Cha: Cha và Con

Cha

Hôn gò má trẻ

Xoa đầu con cha cười

Ánh mắt soi vào tim đứa bé

Sưởi ấm tâm hồn của trẻ thơ

Thắp sáng lên một góc trời

Cha và con nhìn thấy

Cha già còn đấy

Tóc đã bạc

Lưng còng

Những ngày vất vả

Có lúc chong đèn cha thức suốt

Nghe hạt mưa lộp độp ở mái nhà

Chỉ có trời mới hiểu hết tình cha

Nó rộng lớn bao la hơn biển cả

Rồi những lúc ngoài trời trở gió

Cha lặng im ngước nhìn đây đó

Tìm thân con sờ soạng trên giường

Thằng nhỏ này co quắp thấy thương

Cha thắp nến tìm chăn đến đắp

Khi lúa thất, bão giông tới tấp

Con lên đường tìm lấy cái ăn

Sợ đứa con xa xứ nhọc nhằn

Sợ xa vắng không ai chăm sóc

Nay con lớn hai màu trên tóc

Thấm thía đời nước mắt của cha

Thời gian trôi thêm lấy cái già

Còn vất vả nợ trần, cơm, áo

Cha ơi! Con đã lớn nhanh như Thánh Gióng

Và sẽ tung hoành giữa sóng lớn gió to

Con sẽ sống với những gì cha mong ước

Hãy tin con! Cha mãi mãi trong lòng

***

Thơ Tặng Cha Mẹ hay nhất: Ơn Cha

Thời gian thấm thoát trôi qua,

Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu,

Cuộc đời lắm lúc thương đau,

Hỏi người có biết vì sao có mình?

Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Linh,

Tạo ra nhân thế, ban tình thương cha,

Dù cho con phải bôn ba,

Công cha là cớ, khi xa nhớ về,

Nhớ trong những lúc não nề,

Vì con cha vẫn mãi mê lo làm,

Cho con được tấm thân an,

Nuôi con khôn lớn không màng khó khăn,

Cho con manh áo cơm ăn,

Đem lời dạy dỗ ân cần khuyên lơn,

Ơn cha như núi Thái Sơn,

Như vùng biển cả không sờn vì con,

Trong đời lên núi xuống non,

Ơn cha bát ngát vẫn còn hôm nay,

Cầu xin ơn Đức Chúa Ngài,

Tuôn tràn ân điển mãi hoài cho cha!

Công cha như bản tình ca,

Muôn đời diệu thỏa ngân nga thân tình!

***



Những bài thơ hay viết về Ngày của Cha (Bố)

Thơ hay về Bố Mẹ ý nghĩa: Xuân Nhớ Mẹ Cha

Đời con chẳng được như mơ

Nên đành mượn lấy câu thơ giãi bày

Ước mơ chẳng vẹn trong tay

Khóc đời viễn xứ tháng ngày cô liêu

Thuở xưa con ước thật nhiều

Nhưng thân bạc phước như diều đứt dây

Nuốt cay ngậm đắng vơi đầy

Bao nhiêu oan trái cứ vây quanh mình

Nhưng đời có đức hiếu sinh

Con đây không thể quên tình Mẹ Cha

Tuổi cao sức yếu đã già

Ngày ngày ngóng đứa con xa mỏi mòn

Hơi tàn thân xác héo hon

Mà sao biền biệt bóng con chưa về

Nơi đây cuộc sống ê chề

Làm sao con dám quay về cố hương

Dù rằng khao khát tình thương

Nhưng đành chôn giấu đoạn trường vương mang

Hằng đêm con cứ mơ màng

Ngày xuân ra đón cả làng mừng vui

Khiến cho con trẻ bùi ngùi

Bước chân lạc lối niềm vui sum vầy

Nghẹn lời má đỏ hây hây

Nhoà dòng lệ nhỏ...bởi vây bao người....

Giật mình thức giấc cười tươi

Dù trong mộng ảo vẫn vui tràn trề

Con sớm mong được trở về

Quì bên gối Mẹ vỗ về lời ca

"Con đi con nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương...."

Dù cho qua mấy dặm trường

Con đây vẫn nhớ Quê hương trong lòng

Không vì xa cách núi sông

Không vì vật chất mà lòng đổi thay

Quê hương con nhớ từng ngày

Mẹ Cha giữ vẹn hình haì trong tim

Ngaỳ xuân con trẻ cố tìm

Một nhành mai thắm rồi ghim vài lời

Mẹ Cha phước đức đời đời

An Bình Lộc Phước chẳng rời xa con.

***

Thơ hay và cảm động Ngày của Cha: Thương cha

Tác giả: Huê Đàm

Thương cha nắng sớm mưa chiều

Ruộng đồng vất vả rất nhiều cực thân

Nuôi con khôn lớn thành nhân

Dạy con đạo lý nghĩa ân trên đời.

Cha tôi khó nhọc cả đời

Thành thật chất phác không lời dối gian

Đối đãi ân cần thế nhân

Giúp người hoạn nạn không cần trả ơn.

Trọn đời nhớ bóng hình cha

Gian lao khổ cực biết bao quên mình

Mong con khôn lớn anh minh

Thành nhân chi mỹ thấu tình người ơi.

Công ơn dưỡng dục cao vời

Như là sông núi biển trời bao la

Làm con phụng dưỡng mẹ cha

Viếng thăm chăm sóc mới là hiếu nhân.

***

Thơ Ngày của Cha: Cha Yêu

Tác giả: ‎Dai Thang Vo

Đôi dòng chữ nhỏ viết về Cha

Cảm xúc trào dâng chực vỡ òa

Mãi mãi Người luôn là bóng cả

Che đàn trẻ nhỏ trước phong ba.

Trở ngược thời gian tuổi đến trường

Cha dồn tất cả mọi tình thương

Uốn từng nét chữ, rèn nhân cách

Truyền lại niềm tin, chí tự cường.

Xã hội muôn màu, lắm thị phi

Quyền cao, chức trọng có là gì

Vì con, Người chọn đời bình dị

Quyết chỉ con mình: Gắng bước đi.

Ấm áp tình Cha tựa Thái Dương

Sáng như Bắc Đẩu giữa đêm trường

Con nguyền khắc mãi lời Cha dạy

Người vẫn bên con mọi nẻo đường.

Những bài thơ hay và cảm động về ngày của Cha trên đây thay cho những dòng tâm tư, tình cảm yêu thương, những lời chúc ý nghĩa nhân ngày Ngày Của Cha của những người con tặng đến người cha thân yêu của mình. Hãy gửi đến người Cha, người bố kính yêu của mình những điều tốt đẹp nhất khi còn có thể các bạn nhé!