Những bài thơ hay và cảm động về Ngày của Cha 2021

Nhân ngày Father's Day 2021, những bài thơ hay và cảm động về người cha đáng kính là một món quà ý nghĩa trong Ngày của Cha năm nay.
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Cùng xem Những bài thơ hay và cảm động về Ngày của Cha để bày tỏ lòng biết ơn cũng như cảm nhận tình cha con thiêng liêng, xúc động trước sự hi sinh đáng trân trọng của những người Cha (Bố) chúng ta
Thơ hay về Ngày của Cha
Thơ lục bát hay Ngày của Cha
Tác giả: Ngọc Ánh
Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dãi ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.
Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.
***
Cầu Nguyện Cho Cha
Tuổi hạc thâm niên, tóc điểm sương
Cha già sức yếu, bệnh đau thường
Con thơ xót dạ thành tâm nguyện
Trẻ dại đau lòng, thắp nén hương
Bồ Tát linh thiêng xin cứu độ
Phật Trời mầu nhiệm, rủ lòng thương
Cho cha mạnh khoẻ bình an mãi
Con trẻ không sầu, cảnh đoạn trường
***
Thơ về Ngày Của Cha: Cha và Con
Cha
Hôn gò má trẻ
Xoa đầu con cha cười
Ánh mắt soi vào tim đứa bé
Sưởi ấm tâm hồn của trẻ thơ
Thắp sáng lên một góc trời
Cha và con nhìn thấy
Cha già còn đấy
Tóc đã bạc
Lưng còng
Những ngày vất vả
Có lúc chong đèn cha thức suốt
Nghe hạt mưa lộp độp ở mái nhà
Chỉ có trời mới hiểu hết tình cha
Nó rộng lớn bao la hơn biển cả
Rồi những lúc ngoài trời trở gió
Cha lặng im ngước nhìn đây đó
Tìm thân con sờ soạng trên giường
Thằng nhỏ này co quắp thấy thương
Cha thắp nến tìm chăn đến đắp
Khi lúa thất, bão giông tới tấp
Con lên đường tìm lấy cái ăn
Sợ đứa con xa xứ nhọc nhằn
Sợ xa vắng không ai chăm sóc
Nay con lớn hai màu trên tóc
Thấm thía đời nước mắt của cha
Thời gian trôi thêm lấy cái già
Còn vất vả nợ trần, cơm, áo
Cha ơi! Con đã lớn nhanh như Thánh Gióng
Và sẽ tung hoành giữa sóng lớn gió to
Con sẽ sống với những gì cha mong ước
Hãy tin con! Cha mãi mãi trong lòng
***
Thơ Tặng Cha Mẹ hay nhất: Ơn Cha
Thời gian thấm thoát trôi qua,
Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu,
Cuộc đời lắm lúc thương đau,
Hỏi người có biết vì sao có mình?
Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Linh,
Tạo ra nhân thế, ban tình thương cha,
Dù cho con phải bôn ba,
Công cha là cớ, khi xa nhớ về,
Nhớ trong những lúc não nề,
Vì con cha vẫn mãi mê lo làm,
Cho con được tấm thân an,
Nuôi con khôn lớn không màng khó khăn,
Cho con manh áo cơm ăn,
Đem lời dạy dỗ ân cần khuyên lơn,
Ơn cha như núi Thái Sơn,
Như vùng biển cả không sờn vì con,
Trong đời lên núi xuống non,
Ơn cha bát ngát vẫn còn hôm nay,
Cầu xin ơn Đức Chúa Ngài,
Tuôn tràn ân điển mãi hoài cho cha!
Công cha như bản tình ca,
Muôn đời diệu thỏa ngân nga thân tình!
***
Những bài thơ hay viết về Ngày của Cha (Bố)
Thơ hay về Bố Mẹ ý nghĩa: Xuân Nhớ Mẹ Cha
Đời con chẳng được như mơ
Nên đành mượn lấy câu thơ giãi bày
Ước mơ chẳng vẹn trong tay
Khóc đời viễn xứ tháng ngày cô liêu
Thuở xưa con ước thật nhiều
Nhưng thân bạc phước như diều đứt dây
Nuốt cay ngậm đắng vơi đầy
Bao nhiêu oan trái cứ vây quanh mình
Nhưng đời có đức hiếu sinh
Con đây không thể quên tình Mẹ Cha
Tuổi cao sức yếu đã già
Ngày ngày ngóng đứa con xa mỏi mòn
Hơi tàn thân xác héo hon
Mà sao biền biệt bóng con chưa về
Nơi đây cuộc sống ê chề
Làm sao con dám quay về cố hương
Dù rằng khao khát tình thương
Nhưng đành chôn giấu đoạn trường vương mang
Hằng đêm con cứ mơ màng
Ngày xuân ra đón cả làng mừng vui
Khiến cho con trẻ bùi ngùi
Bước chân lạc lối niềm vui sum vầy
Nghẹn lời má đỏ hây hây
Nhoà dòng lệ nhỏ...bởi vây bao người....
Giật mình thức giấc cười tươi
Dù trong mộng ảo vẫn vui tràn trề
Con sớm mong được trở về
Quì bên gối Mẹ vỗ về lời ca
"Con đi con nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương...."
Dù cho qua mấy dặm trường
Con đây vẫn nhớ Quê hương trong lòng
Không vì xa cách núi sông
Không vì vật chất mà lòng đổi thay
Quê hương con nhớ từng ngày
Mẹ Cha giữ vẹn hình haì trong tim
Ngaỳ xuân con trẻ cố tìm
Một nhành mai thắm rồi ghim vài lời
Mẹ Cha phước đức đời đời
An Bình Lộc Phước chẳng rời xa con.
***
Thơ hay và cảm động Ngày của Cha: Thương cha
Tác giả: Huê Đàm
Thương cha nắng sớm mưa chiều
Ruộng đồng vất vả rất nhiều cực thân
Nuôi con khôn lớn thành nhân
Dạy con đạo lý nghĩa ân trên đời.
Cha tôi khó nhọc cả đời
Thành thật chất phác không lời dối gian
Đối đãi ân cần thế nhân
Giúp người hoạn nạn không cần trả ơn.
Trọn đời nhớ bóng hình cha
Gian lao khổ cực biết bao quên mình
Mong con khôn lớn anh minh
Thành nhân chi mỹ thấu tình người ơi.
Công ơn dưỡng dục cao vời
Như là sông núi biển trời bao la
Làm con phụng dưỡng mẹ cha
Viếng thăm chăm sóc mới là hiếu nhân.
***
Thơ Ngày của Cha: Cha Yêu
Tác giả: Dai Thang Vo
Đôi dòng chữ nhỏ viết về Cha
Cảm xúc trào dâng chực vỡ òa
Mãi mãi Người luôn là bóng cả
Che đàn trẻ nhỏ trước phong ba.
Trở ngược thời gian tuổi đến trường
Cha dồn tất cả mọi tình thương
Uốn từng nét chữ, rèn nhân cách
Truyền lại niềm tin, chí tự cường.
Xã hội muôn màu, lắm thị phi
Quyền cao, chức trọng có là gì
Vì con, Người chọn đời bình dị
Quyết chỉ con mình: Gắng bước đi.
Ấm áp tình Cha tựa Thái Dương
Sáng như Bắc Đẩu giữa đêm trường
Con nguyền khắc mãi lời Cha dạy
Người vẫn bên con mọi nẻo đường.
Những bài thơ hay và cảm động về ngày của Cha trên đây thay cho những dòng tâm tư, tình cảm yêu thương, những lời chúc ý nghĩa nhân ngày Ngày Của Cha của những người con tặng đến người cha thân yêu của mình. Hãy gửi đến người Cha, người bố kính yêu của mình những điều tốt đẹp nhất khi còn có thể các bạn nhé!