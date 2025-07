Trương Nhất Dương sau đó dùng dao gấp chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào cổ bạn gái, làm đứt động mạch cảnh và khí quản. Nạn nhân tử vong do ngạt khí cơ học. Gây án xong, hung thủ xóa dấu vết tội ác bằng cách vứt thi thể và tang vật, rồi cố gắng tự tử theo nhưng không thành.

Theo báo cáo điều tra, Trương Nhất Dương mời bạn gái đến một khu rừng ở thành phố Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây, với lý do mừng sinh nhật nam ca sĩ. Tại đây, đối phương đề nghị chia tay, nhưng Trương Nhất Dương không chịu, dẫn đến cãi vã.

Trương Nhất Dương nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Kết quả điều tra cho thấy kẻ thủ ác nhiều lần đe dọa tự tử để ép buộc nạn nhân duy trì mối quan hệ tình cảm. Y cũng thể hiện ham muốn kiểm soát mạnh mẽ và có tính cách hoang tưởng.

Tòa án nhận định hành vi của Trương Nhất Dương là cực kỳ bạo lực và gây tổn hại nghiêm trọng đến xã hội. Việc Trương thao túng cảm xúc nạn nhân trong thời gian dài cũng được tòa nhấn mạnh. Cuối cùng, tòa tuyên án tử hình đối với Trương Nhất Dương về tội cố ý giết người. Hung thủ bị xử bắn vào ngày 18/12/2024 ở tuổi 33.

Trương Nghệ Dương lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ vào năm 2012 trong chương trình giải trí Happy 7 Come của đài truyền hình Thiểm Tây. Năm 2015, người này phát hành album đầu tay The Crying Man dưới nghệ danh Quỷ Tử. Trương Nghệ Dương đã nhiều lần được mời tham gia các chương trình truyền hình.

Tháng 10/2016, Trương trở thành khách mời đặc biệt của Đại nhạc hội Xuân toàn quốc Trung Quốc. Tháng 12 cùng năm, người này làm giám khảo cho Chuyến lưu diễn Duyên dáng Trung Quốc của CCTV. Năm 2017, Trương tham gia Đại nhạc hội Xuân Lôi Phong và chương trình tìm kiếm tài năng Next Idol.

Năm 2018, Trương Nghệ Dương đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay The Soul of the Dragon. Tháng 9 cùng năm, người này lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình và tham gia bộ phim chiếu mạng Vừa thấy nam thần đã bốc cháy.

Trương thậm chí từng khởi xướng Chương trình cứu trợ Bình minh của một tổ chức từ thiện và đảm nhiệm vai trò người quảng bá. Trương cũng giành giải thưởng Nhân vật nghệ thuật có sức ảnh hưởng tại sự kiện Thương hiệu tốt Trung Quốc năm 2019.