Cách làm bánh trung thu nhân thập cẩm cực ngon và đơn giản

Ngày nay, nhân bánh trung thu rất phong phú, đa dạng, có nhiều loại mới lạ, độc đáo và hấp dẫn nhưng dẫu sao chiếc bánh nướng nhân thập cẩm vẫn là lựa chọn được người Việt ưa chuộng nhất. Chắc hẳn khi đọc bài viết này, bạn đang muốn tìm hiểu cách làm bánh trung thu nhân thập cẩm ngon lành cho dịp rằm tháng tám sắp đến. Thực ra, chỉ cần có đủ nguyên liệu và bỏ ra một ít thời gian, công sức thì mọi thứ không hề phức tạp. Hãy bắt tay ngay cùng với Phunuvagiadinh với công thức làm bánh dưới đây!

Bước 1: Thái nhỏ tất cả nguyên liệu chuẩn bị để làm nhân, sau đó cho vào máy xay sinh tố (ngoại trừ lá chanh, mỡ đường, vừng trắng, bột bánh dẻo, nước đường) xay qua 1 lượt để các nguyên liệu quyện vào nhau. Sau đó, cho các nguyên liệu còn lại vào rồi trộn đều. Vo nhân thành các viên tròn đều. Chú ý trọng lượng của nhân sẽ bằng 1/3 trọng lượng của toàn bộ chiếc bánh nướng.

Dưới đây là công thức làm bánh trung thu nhân thập cẩm truyền thống vô cùng đơn giản và tạo nên những chiếc bánh ngọt ngào khó phai.

Hỗn hợp thoa lên mặt bánh trung thu nướng gồm: 1 lòng đỏ trứng vịt, 1 thìa nước và 1 thìa cà phê dầu ăn. Trộn tất cả lên cho đều rồi dùng rây lọc qua để thu được hỗn hợp sánh mịn.

Bạn cũng có thể mua sẵn bột vỏ bánh trung thu để thay thay thế cho phần bột mì cùng bột baking soda, từ đó tiết kiệm được thời gian, công sức tìm mua nhiều loại bột.

Bạn có thể thêm hoặc bớt các nguyên liệu trong phần nhân thập cẩm tùy theo sở thích của bản thân. Phần bột bánh dẻo sẽ giúp nhân kết dính lại với nhau.

Bạn có thể mua mỡ đường ở các cửa hàng bán đồ làm bánh trung thu hoặc làm theo cách sau: Rửa sạch phần mỡ, sau đó thái hạt lựu nhỏ rồi đun sôi. Tiếp theo, đổ mỡ ra cho nguội, ráo nước rồi thêm đường vào, trộn đều theo tỷ lệ 1 phần mỡ : 2 phần đường. Để hỗn hợp này qua đêm, mỡ chuyển qua màu trong là được.

Nước đường được để càng lâu thì bánh nước càng đẹp mắt và hương vị càng ngon. Do đó, khi có ý định muốn làm bánh trung thu thì bạn nên nấu nước đường trước vài tháng. Nếu không có thời gian, bạn có thể mua nước đường tại các cửa hàng bán đồ làm bánh trung thu.

Để xem nước đường đã đạt chuẩn chưa, bạn hãy nhỏ 1 giọt nước đường đó vào bát con nước. Nếu thấy nước đường chìm xuống đáy rồi loang rộng khắp đáy bát tức là đã đạt yêu cầu.

Đun sôi hỗn hợp nước, đường, nước cốt chanh rồi vặn lửa nhỏ lại trong khoảng 30 phút. Sau đó, cho nước tro tàu loãng cùng với mạch nha vào nồi và đun thêm khoảng 30 phút nữa.

Các viên nhân thập cẩm sau khi vo tròn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho các nguyên liệu chuẩn bị trong phần vỏ bánh nướng vào 1 bát tô lớn rồi trộn đều lên, nhào thật nhanh đến khi thành 1 khối mịn. Mẹo nhỏ: Bạn nên hòa nước tro tàu, nước đường, rượu mai quế lộ, trứng gà, dầu ăn trước rồi sau đó mới đổ hỗn hợp bột vào. Tiếp theo, dùng túi nilon bọc hỗn hợp bột và ủ khoảng 30 phút. Sau đó, chia bột thành các phần nhỏ có trọng lượng gấp đôi phần nhân là được.

Bước 3: Cán mỏng bột ra, cho phần nhân vào chính giữa rồi gói lại cho kín nhân.

Bước 4: Rắc một chút bột khô vào khuôn làm bánh để tránh bánh bị dính khuôn. Sau đó, cho bánh vào khuôn và tạo hình.

Bước 5: Bật lò nướng lên nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 15 phút. Sau đó, cho bánh vào lò và nướng khoảng 10 phút, xịt một ít nước lên mặt bánh. Khi bánh nguội thì quét 1 lớp hỗn hợp lòng đỏ trứng gà đã chuẩn bị sẵn lên mặt bánh.

Quét 1 lớp hỗn hợp lòng đỏ trứng gà đã chuẩn bị sẵn lên mặt bánh - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Lúc này bánh vẫn còn mềm, do đó bạn hãy nhẹ tay để tránh làm hỏng hoa văn trên mặt bánh. Sau đó, tiếp tục cho bánh vào lò nướng khoảng 10 phút. Thực hiện lặp lại như vậy khoảng 3 lần thì bánh sẽ chín đẹp.

Bánh vừa nướng xong sẽ hơi cứng. Do đó, bạn nên để 1-2 ngày sau để cho bánh ngấm dầu ở phần nhân và bóng đẹp, thơm ngon hơn.

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong các bước tự làm bánh nướng nhân thập cẩm hấp dẫn để mời cả gia đình cùng thưởng thức rồi. Ngoài ra, bạn cũng có thể học hỏi thêm các công thức làm bánh nướng nhân thập cẩm khác để làm phong phú thêm hương vị ngày rằm tháng tám như:

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Trên đây là cách làm bánh trung thu nhân thập cẩm truyền thống cực kỳ đơn giản, siêu ngon. Mong rằng bạn sẽ thành công với hướng dẫn trong bài viết!