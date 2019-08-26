Cách bày mâm cỗ trung thu đẹp mắt ai cũng phải khen

Mâm cỗ trung thu truyền thống của người Việt Nam thường bày rất nhiều loại hoa quả mang đặc trưng vùng miền vào mùa thu. Trong đó, luôn luôn có quả bưởi xanh mọng nước, quả hồng đỏ và hồng ngâm rực rỡ, trái thanh long thanh mát, lựu, ổi, cam, mía tím, chuối tiêu, dưa hấu, quả thị thơm vàng... Mỗi loại quả được chọn để bày mâm cỗ Trung Thu đẹp đều có những ý nghĩa riêng vô cùng sâu sắc. Quả bưởi tượng trưng cho những điều may mắn. Quả lựu có ý nghĩa là sinh sôi, quả na mang lộc, quả hồng mang hy vọng, quả dưa đỏ cầu bình an cho cả nhà. Do đó, cách trình bày mâm cỗ trung thu rất quan trọng để cầu mong sự may mắn, bình an và thịnh vượng cho mỗi gia đình Việt.

Trong đêm hội trăng Rằm thì không thể nào thiếu được mâm cỗ trung thu . Theo quan niệm dân gian, mỗi loại quả trên mâm cỗ sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Tùy theo mong muốn, ước nguyện riêng của từng người mà cách trình bày mâm cỗ cũng sẽ có sự khác biệt. Tuy nhiên, để có cách bày mâm cỗ trung thu đẹp mắt, bạn vẫn phải bày biện các loại hoa quả, bánh trái để làm sao màu sắc cho đan xen nhau hài hòa. Hơn nữa, bạn phải biết mâm cỗ trung thu là gì? Gồm có những loại quả nào thì mới có thể trang trí mâm cỗ trung thu đẹp và ý nghĩa.

Bên cạnh ý nghĩa đoàn viên, mâm cỗ Trung thu còn mang màu sắc, hồn cốt quê hương. Những loại quả mang hương vị ngọt ngào, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của những người con Việt. Do đó, những thứ trang trí trên mâm cỗ dù chỉ là những sản vật bình dị, dân dã, cây nhà lá vườn nhưng dưới bàn tay khéo léo cộng với tất cả tình yêu thương dành cho con cháu, các bà, các mẹ đã làm nên những mâm cỗ trung thu đẹp mắt, giàu ý nghĩa.

Tết Trung Thu là một phong tục hết sức ý nghĩa đã có từ ngàn đời xưa, mỗi người dân Việt thể hiện sự chăm sóc, báo hiếu, lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ. Đồng thời đây cũng là khoảng thời gian ý nghĩa để mọi người ôn lại tình thân và bày tỏ tình cảm thương yêu với nhau. Chính vì vậy, mà mỗi lần đến Tết trung thu , ông bà, cha mẹ lại gửi gắm rất nhiều tình cảm và nỗi niềm vào những mâm cỗ để bầy con cháu phá cỗ trông trăng.

Hướng dẫn cách bày mâm cỗ trung thu đẹp

Cách trình bày mâm cỗ trung thu đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn màu sắc của các loại trái cây. Vì vậy, bạn nên chọn càng nhiều trái cây đa dạng màu sắc càng tốt, hãy kết hợp xen kẽ giữa những quả xanh và những quả chín tạo nên nhiều hình thù khác nhau. Nếu khéo tay, các mẹ có thể thực hiện cách tỉa hoa quả bày mâm cỗ trung thu theo một số hình dạng sau đây:

Những chú chó làm từ bưởi

Chú chó làm từ bông bưởi

Mâm cỗ trung thu sẽ đặc sắc hơn khi có những chú chó đáng yêu ngộ nghĩnh được làm từ bưởi. Sự xuất hiện của con vật này sẽ làm các bé thêm háo hức đến thời khắc phá cỗ trông trăng. Bưởi mua về bạn gọt vỏ, tách múi và lộn ngược phần vỏ vào trong để phần tép bưởi lộ ra bên ngoài. Sau đó, dùng tăm tách cho các tép bưởi tơi ra rồi gắn lên khung hình đã chuẩn bị sẵn. Cứ lần lượt gắn múi bưởi lên cho đến khi che kín phần khung. Sau đó, các mẹ chỉ cần gắn hạt nhãn vào làm mắt và mũi cho chú chó bưởi, nhìn sẽ rất sinh động.

Tạo hình cá từ thanh long

Con cá làm từ thanh long

Không chỉ làm được những chú cún đáng yêu từ bưởi, mà bạn còn thỏa sức sáng tạo biến quả thành long thành một con cá dễ thương. Cá thanh long màu đỏ đặt lên trên mâm cũ quả sẽ rất bắt mắt. Do đó, các mẹ nên làm từ 3 đến 4 chú cá để trông mâm ngũ quả thêm sinh động đầy màu sắc nhé.

Những chú thỏ, heo

Thỏ, heo làm từ bưởi

Mẹ có thể tạo ra được những chú thỏ, heo cực kì dễ thương từ bưởi. Mẹ hãy chọn những quả bưởi năm roi có phần đầu thon, dài để thuận tiện hơn trong việc tạo hình mõm cho heo và phần đầu của thỏ. Sự xuất hiện của những con vật đáng yêu này sẽ khiến cho các em nhỏ thích thú hơn. Cách tạo hình này cũng rất đơn giản, góp phần làm cho mâm cỗ trung thu truyền thống đẹp mắt hơn.

Để làm hình con heo, đầu tiên, các mẹ hãy cắt bỏ phần đầu của quả bưởi. Để quả bưởi nằm ngang rồi ước lượng vị trí cân đối của hai con mắt, sau đó tiếp tục khoét phần vỏ xanh, để lộ phần cùi trắng. Sau đó, dùng phần vỏ vừa cắt bỏ để làm tai heo, gắn hạt nhãn vào vị trí hai lỗ mũi và mắt của chú heo.

Còn làm hình thỏ thì các mẹ cần vẽ hình mắt và miệng của chú thỏ lên vỏ bưởi. Sau đó dùng dao tỉa theo hình mà bạn đã vẽ. Tiếp theo, tỉa bỏ lớp vỏ xanh hoặc vàng bên ngoài quả bưởi để lộ ra lớp cùi trắng. Ở phần miệng của con thỏ thì tỉa một hình chữ nhật nổi lên trên, rồi khoét một đường ở giữa tạo thành hai chiếc răng cửa cho chú thỏ. Để làm tai, các mẹ hãy dùng phần vỏ bưởi vừa cắt ra. Cuối cùng gắn hai hạt nhãn vào mắt và 6 chiếc tăm nhọn làm râu thỏ. Như vậy là đã tạo hình xong cho chú thỏ rồi đó.

Làm chú nhím bằng quả lê và nho

Nhím làm từ nho và lê

Cách bày mâm cỗ trung thu đơn giản mà đẹp là phải cân bằng gam màu lạnh và nóng. Do đó, khi đã có con cá màu đỏ từ quả thanh long, thì các mẹ nên làm thêm chú nhím từ quả lê và nho xanh.

Chuẩn bị:

1 trái lê xanh

1 chùm nho xanh

1 quả nho đen

Que tăm

Dao

Bạn hãy chia quả lê thành 2 phần (phần bầu tròn và phần đầu nhọn), sau đó dùng dao gọt nhẹ lớp vỏ của phần đầu nhọn quả lê để làm đầu con nhím. Tiếp theo lấy tăm xuyên qua quả nho xanh, ghim kín phần bầu tròn của quả lê làm lông nhím. Cuối cùng gắn mũi và ghim thêm đôi mắt, có thể dùng hạt đậu để làm mắt nhím.

Làm chú công bằng quả bí ngòi

Công làm từ bí ngòi

Làm chú công bằng quả bí ngòi sẽ làm mâm cỗ Trung Thu đẹp mắt hơn, sinh động hơn rất nhiều.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 quả dứa chín, chưa gọt

1 quả bí ngòi dài, thon

8 quả ớt dài Đà Lạt

10 quả ớt chín loại nhỏ

Cây xốp thường dùng để cắm hoa

Hai hạt nhãn

1 miếng cà rốt

Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, bạn hãy cắt quả bí ngòi để lấy phần ngọn, phần thon nhất rồi gắn chặt với phần dưới của quả dứa chín. Tiếp theo dùng tăm nhọn hai đầu để gắn cho chặt và cũng dùng tăm nhọn gắn các quả ớt đỏ loại to vào hai bên thân công, các quả ớt nhỏ thì gắn ở phần dưới cổ để tạo cảm giác đầy đặn, rực rỡ cho cổ công. Đồng thời, bạn gọt miếng cà rốt nhọn để gắn làm miệng công, hai hạt nhãn để làm mắt và uốn cong cây xốp thành các nhánh nhỏ để gắn làm mào cho công là hoàn thiện. Đây là cách bày mâm cỗ trung thu đẹp mắt mà ai cũng có thể làm được.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo một số mẫu mâm cỗ trung thu sau đây với những chi tiết hoa văn đẹp mắt, những con vật được kết hợp từ nhiều loại quả khác nhau. Hơn thế nữa, đèn ông sao và đèn lồng tự chế được thêm vào giúp mâm cỗ trông đẹp mắt, ý nghĩa hơn.

Mâm cỗ trung thư đẹp mắt với những chú chó làm từ bưởi

Mâm cỗ trung thu đẹp mắt ai cũng có thể làm