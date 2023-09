Cách bày mâm cỗ trung thu đẹp mắt ai cũng phải khen

Trong đêm hội trăng Rằm thì không thể nào thiếu được mâm cỗ trung thu. Theo quan niệm dân gian, mỗi loại quả trên mâm cỗ sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Tùy theo mong muốn, ước nguyện riêng của từng người mà cách trình bày mâm cỗ cũng sẽ có sự khác biệt. Tuy nhiên, để có cách bày mâm cỗ trung thu đẹp mắt, bạn vẫn phải bày biện các loại hoa quả, bánh trái để làm sao màu sắc cho đan xen nhau hài hòa. Hơn nữa, bạn phải biết mâm cỗ trung thu là gì? Gồm có những loại quả nào thì mới có thể trang trí mâm cỗ trung thu đẹp và ý nghĩa.

Các loại quả được bày trên mâm cỗ trung thu

Mâm cỗ trung thu đẹp

Mâm cỗ trung thu truyền thống của người Việt Nam thường bày rất nhiều loại hoa quả mang đặc trưng vùng miền vào mùa thu. Trong đó, luôn luôn có quả bưởi xanh mọng nước, quả hồng đỏ và hồng ngâm rực rỡ, trái thanh long thanh mát, lựu, ổi, cam, mía tím, chuối tiêu, dưa hấu, quả thị thơm vàng... Mỗi loại quả được chọn để bày mâm cỗ Trung Thu đẹp đều có những ý nghĩa riêng vô cùng sâu sắc. Quả bưởi tượng trưng cho những điều may mắn. Quả lựu có ý nghĩa là sinh sôi, quả na mang lộc, quả hồng mang hy vọng, quả dưa đỏ cầu bình an cho cả nhà. Do đó, cách trình bày mâm cỗ trung thu rất quan trọng để cầu mong sự may mắn, bình an và thịnh vượng cho mỗi gia đình Việt.