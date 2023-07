Các loại trái cây chưng tết mang lại may mắn cho gia chủ trong năm mới

Bưởi là một loại trái cây chưng Tết quen thuộc của các gia đình Việt. Vì theo quan niệm dân gian từ xa xưa, những loại quả có hình dáng căng tròn thường mang biểu trưng của tiền tài, thịnh vượng, đem lại nguồn sức khỏe dồi dào, sum vầy và may mắn.

Dù không còn xa lạ với mâm trái cây chưng Tết , nhưng liệu bạn đã hiểu hết được ý nghĩa của từng loại trái cây được sử dụng trên mâm cỗ ngày xuân hay chưa? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp các loại trái cây nên chưng bàn thờ cũng như ý nghĩa tên gọi trái cây ngày tết đem lại may mắn cho gia chủ và cách bày trí mâm ngũ quả theo phong thủy để rước nhiều vận tốt đầu năm.

+ Chuối: Bình an, may mắn

Muốn tốt cho cả năm thì bạn nên lựa chọn chuối tươi xanh, trái to đều. Theo dân gian, nải chuối có hình dạng giống như một lòng bàn tay đặt ngửa, mang đến ý nghĩa hứng lấy những may mắn, tinh hoa đất trời, đem lại sự bình an, thịnh vượng cho cả gia đình trong năm đó.

+ Mãng cầu: mọi mong cầu đều mãn nguyện

Loại quả này tượng trưng cho những mong muốn về sự giàu sang, như ý vào dịp đầu năm.