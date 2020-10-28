Các cách trang điểm Halloween đơn giản tại nhà cho bạn gái

Lễ tết 28/10/2020 11:48

Cùng khám phá các cách trang điểm halloween đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, mà vẫn có được tạo hình nổi bật, ấn tượng. 

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Các cách trang điểm Halloween đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Các cách trang điểm Halloween đơn giản

Dưới đây là các kiểu trang điểm Halloween đơn giản mà các bạn gái có thể thực hiện ngay tại nhà để có được những tạo hình ma mị, nhưng vẫn rất cuốn hút:

Trang điểm môi trầm

Trang điểm môi trầm là phong cách trang điểm khá đơn giản nhưng nó lại mang lại những hiệu quả tích cực cho bạn gái vào mỗi dịp Halloween. Có nhiều lựa chọn cho bạn gái như màu môi trầm hoặc ombre đỏ đậm, kết hợp với trang điểm da trắng sứ và kẻ mắt sắc sảo, mang lại 1 hình tượng có vẻ ngoài xinh đẹp, cùng những nét riêng độc đáo trong đêm Halloween.

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Trang điểm Halloween môi trầm - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm hình tượng cô bé bù nhìn rơm

Khi trang điểm thành cô bé bù nhìn rơm này, bạn chỉ cần dùng đến son kem và một cây chì kẻ mắt đơn giản. Trước tiên, bạn sử dụng son kem với màu sắc theo sở thích,tô môi cũng như hai hình tròn lên hai má rồi tạo 1 hình tam giác trên mũi. Bên cạnh đó, bạn có thể gắn thêm mi giả. Cuối cùng bạn sử dụng chì kẻ mắt màu đen tạo viền cho hình tam giác trên mũi và vẽ thêm khóe miệng là có hình tượng cô bé bù nhìn rơm cho đêm Halloween.

Vẽ hình lên mặt

Đây là cách trang điểm Halloween đơn giản dành cho các bạn gái thích kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên với những hình vẽ nhỏ nhắn, đáng yêu bên dưới đuôi mắt. Bạn gái chỉ cần sử dụng chỉ kẻ mắt vẽ khéo léo lên vùng xung quanh mắt những họa tiết vừa lạ vừa độc để tạo cho mình một chiếc mặt nạ như mong muốn. 

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Vẽ hình lên mặt - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm tạo hình chú cún con

Phong cách makeup lấy cảm hứng từ chú cún trong Snapchat là một gợi ý mà các bạn nữ nên tham khảo trong dịp Halloween. Với kiểu hóa trang này bạn chỉ cần trang tập trung trang điểm cho phần mũi nổi bật. Để thuận tiện cho việc trang điểm,  bạn nên sử dụng màu nước chuyên dụng khi vẽ mặt. Nếu không có sẵn, bạn hoàn toàn có thể dùng phấn mắt màu nâu và đen thay thế.

Trang điểm hình thù búp bê ma

Búp bê ma quái là hình tượng rất phổ biến trong các bộ phim kinh dị ở phương tây. Nếu bạn muốn có một kiểu trang điểm cầu kỳ, tỉ mỉ thì hình tượng búp bê ma quái là một gợi ý phù hợp. Với kiểu makeup này bạn chỉ cần đánh phấn cho da mình trắng bệch, sau đó thì sử dụng son môi ở giữa thật đỏ. Phần má bạn hãy chấm lấm tấm tàn nhang là đã hoàn thành hình tượng búp bê ma.

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Trang điểm hình thù búp bê ma - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm hóa thân động vật

Hóa thân động vật là cách trang điểm khá dễ dàng và cũng rất đáng yêu trong đêm Halloween. Phổ biến trong kiểu trang điểm hóa thân thành động vật các cô gái thường chọn hóa thân thành miêu nữ hoặc hươu sao.

Với kiểu makeup này, bạn sẽ cần có chút kỹ năng viền để họa mắt cho mình. Đầu tiên các bạn nữ hãy sử dụng phấn viền màu nâu để tạo khối cho hai bên gò má, thái dương và sống mũi. Sau đó, sử dụng phấn highlight để làm nổi bật phần sống mũi. Tiếp theo tán phấn màu nâu nhạt để tạo chiều sâu cho vùng mắt. Cuối cùng sử dụng kẻ mắt màu đen để vẽ mũi và phần mắt.

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Trang điểm hóa thân động vật - Ảnh minh họa: Internet

Một vài lưu ý khi trang điểm Halloween đơn giản

Trong phần nội dung phía trên, bạn đọc đã được tìm hiểu hướng dẫn trang điểm Halloween đơn giản tại nhà. Tuy nhiên khi trang điểm, các bạn nữ cũng cần lưu ý một số vấn đề sau để không làm ảnh hưởng đến làn da cũng như sức khỏe:

Sử dụng kem dưỡng, kem lót trước khi trang điểm

Để bảo vệ làn da tránh bị ảnh hưởng trực tiếp từ mỹ phẩm trang điểm thì cần có một lớp bảo vệ an toàn.

Kem dưỡng ẩm đóng vai trò giúp cho làn da được mịn màng, mềm mại, có đủ độ ẩm để kháng lại những yếu tố tác động từ bên ngoài. Đồng thời, kem dưỡng ẩm sẽ giữ cho da không bị khô nứt, phần makeup đậm được bền hơn.

Sử dụng kem lót vừa bảo vệ, giúp che khuyết điểm và cho lớp makeup được đẹp cũng như đồng đều hơn. Kem lót che đi các lỗ chân lông, giúp kiềm dầu cho lớp nền được đẹp tự nhiên, có độ bền lâu hơn. Rất nhiều bạn gái đã chủ quan bỏ qua bước kem lót dẫn đến tình trạng lớp makeup nhanh bị trôi do ra dầu nhiều, ảnh hưởng đến hình ảnh trong đêm Halloween.

Sử dụng phấn phủ sau lớp nền và trước lớp vẽ tạo hình

Sử dụng phấn phủ giúp làm đều, che phủ những khuyết điểm còn sót lại trên lớp hóa trang. Nó có tác dụng giúp kiềm dầu và giữ cho lớp nền bền hơn. Vì vậy, các bạn gái đừng quên sử dụng phấn phủ sau khi lớp nền đã hoàn thành. Chú trọng sử dụng nhiều hơn ở vùng mũi và chữ T để kiểm soát dầu được tốt nhất.

Sử dụng son dưỡng

Thời điểm Halloween vào mùa đông làm cho môi dễ bị khô, bên cạnh đó là khi trang điểm Halloween thì thường sử dụng son lì để có độ bám lâu, sẽ làm cho môi khó chịu, nhiều nứt nẻ. Do đó các bạn gái  hãy luôn nhớ sử dụng son dưỡng môi hàng ngày, cũng như trước khi tô son lì để môi luôn được mềm mại, tránh nứt nẻ.

Ngoài ra khi kết thúc lễ Halloween, bạn cần phải vệ sinh bằng nước ấm sạch vùng da đã trang điểm, không để mỹ phẩm sang sáng ngày hôm sau bởi nó có thể làm ảnh hưởng đến làn da.

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- 6 Cách hóa trang Halloween cho bé gái độc đáo

- Halloween hóa trang thành gì đẹp và ấn tượng?

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Vệ sinh mặt sạch sẽ sau trang điểm Halloween - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những hướng dẫn các cách trang điểm Halloween đơn giản ngay tại nhà. Hy vọng các bạn gái sẽ tạo ra những hình tượng độc đáo, ma mị mà vẫn an toàn cho sức khỏe làn da trong đêm Halloween đang cận kề này nhé. 

Halloween hóa trang thành gì đẹp và ấn tượng?

Halloween hóa trang thành gì đẹp và ấn tượng?

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