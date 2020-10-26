Halloween hóa trang thành gì đẹp và ấn tượng?

Lễ tết 26/10/2020 14:21

Halloween đã đến gần, bạn đã có ý tưởng hóa trang gì cho mình chưa? Nếu chưa biết Halloween hóa trang thành gì đẹp thì đừng bỏ những ý tưởng độc đáo dưới đây.

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Ngày lễ Halloween sắp đến, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu lên ý tưởng để có một bộ trang phục hóa trang thật độc đáo để thu hút mọi người. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều bạn không biết Halloween hóa trang thành gì đẹp và ấn tượng đối với mọi người. Vậy thì đừng bỏ qua những gợi ý dưới đây, chắc chắn sẽ giúp bạn vô cùng kinh dị và ấn tượng trong ngày lễ Halloween. 

Halloween hóa trang thành gì cho ấn tượng?

Halloween nên hóa trang thành gì đẹp và ấn tượng? Các bạn gái nếu chưa biết hóa trang thành gì đẹp và ấn tượng trong ngày lễ Halloween thì có thể chọn nhân vật Annabelle. Đây là nhân vật trong phim kinh dị nổi tiếng.. Búp bê Annabelle mặc đầm màu trắng đi đôi giày màu đỏ, tóc được thắt bím hai bên, trên người dính màu cùng với đôi mắt mở to, vô hồn sẽ rất ghê sợ. Đây cũng là nhân vật được nhiều người chọn hóa trang trong những mùa Halloween.

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Halloween nên hóa trang thành gì đẹp và ấn tượng? - Ảnh minh họa: Internet

Zombie

Zombie được biết đến là những thây ma, chúng đã đánh mất phần người trong xác, hành động vô thức và rất thèm khát thịt sống. Zombie có vẻ ngoài rất kinh dị nên thường được chọn làm nhân vật hóa trang trong ngày lễ Halloween. 

Hơn nữa, hóa trang thành zombie cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần dặm một ít phấn trắng lên mặt và bôi màu mắt tối. Dùng màu đỏ thực phẩm làm máu giả bôi lên mặt, cổ... là đã có thể hóa trang thành zombie rồi. Do không cần make up hay trang phục hóa trang cầu kỳ nên zombie luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ trong mùa Halloween. 

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Zombie luôn là sự lựa chọn hóa trang hàng đầu của các bạn trẻ trong mùa Halloween - Ảnh minh họa: Internet

Ma cà rồng

Hình ảnh ma cà rồng hút máu người trong truyền thuyết rất phổ biến từ Á sang Âu. Do đó, ma cà rồng là một trong những nhân vật hóa trang được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhất trong dịp lễ Halloween. Đặc điểm ấn tượng của ma cà rồng là cặp răng nanh nhọn hoắt và vệt máu tươi đỏ nơi khóe miệng. 

Vô Diện

Không kinh dị như ma cà rồng hay zombie, hoá trang thành nhân vật Vô Diện là sự lựa chọn tuyệt vời trong dành cho bạn trong mùa Halloween. Mặc dù không có sự kinh dị, ma mị nhưng mà Vô Diện vẫn là tạo hình được nhiều bạn yêu thích và lựa chọn trong ngày Halloween. Không ít nhóc tỳ được bố mẹ hóa trang thành nhân vật này vô cùng dễ thương và đáng yêu.

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Vô Diện vẫn là tạo hình được nhiều bạn yêu thích và lựa chọn trong ngày Halloween - Ảnh minh họa: Internet

Thần chết

Nếu bạn không muốn hóa trang cầu kỳ thì có thể lựa chọn nhân vật Thần chết sẽ không quá phức tạp, chỉ cần một bộ trang phục màu đen trùm được cả đầu và một lưỡi hái. Khi hoá trang thành Thần chết, bạn có thể đeo thêm mặt nạ xương để tăng thêm sự ma mị. Như vậy là bạn đã có thể hóa trang thành Thần chết để hù dọa bạn bè trong ngày Halloween rồi đấy.

Cô dâu ma

Cô dâu ma cũng là một trong những nhân vật được nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn hóa trang ngày Halloween. Bạn chỉ cần chuẩn bị một vài phụ kiện hóa trang như vòng hoa đội đầu màu đen và một bộ váy cưới nhau nát, có thể kết hợp thêm bộ tóc giả màu vàng là bạn đã có thể trở thành cô dâu ma rồi đó. Nếu muốn ấn tượng hơn, bạn có thể trang điểm mặt thật trắng, đánh đôi mắt đen xám cùng với đôi môi màu đen là hoàn hảo.

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Hóa trang thành cô dâu ma Halloween - Ảnh minh họa: Internet

Công chúa Elsa

Elsa là một trong những nhân vật được yêu thích bởi các bé gái. Nàng công chúa có mái tóc dài, cùng với gương mặt vô cùng xinh xắn và dễ thương. Để hóa thân thành công chúa Elsa, bạn cần có một chút kỹ năng make up. Khi trang điểm, bạn phải dán lông mày giả, kẻ lông mày tây, viền mí mắt và lớp phấn trắng như công chúa. Ngoài ra cần có kính áp tròng màu xanh nước biển, tóc giả màu bạch kim được tết lệch và chiếc váy màu xanh là có thể hóa trang thành thành công chúa Elsa rồi.

Tiên hắc ám

Maleficent sẽ là một ý tưởng độc đáo dành cho bạn để hóa trang trong dịp Halloween này. Hai chiếc sừng sẽ là điểm nhấn khi hóa trang thành nhân vật tiên hắc ám này. Bạn có thể mua phụ kiện hóa trang Tiên hắc ám tại các cửa hàng bán đồ chơi Halloween. Và đừng quên lựa chọn một chiếc áo choàng màu đen để khoác vào người cho thêm ma mị bạn nhé.

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Hai chiếc sừng sẽ là điểm nhấn khi hóa trang thành nhân vật tiên hắc ám - Ảnh minh họa: Internet

Catwoman (Miêu nữ)

Hình ảnh cô nàng với mặt nạ mèo và bộ đồ đen cá tính đã không còn quá xa lạ. Và khi nhắc tới miêu nữ thì hầu hết các bạn gái đều cảm thấy vô cùng thích thú với hình tượng đầy lôi cuốn, mạnh mẽ của miêu nữ. Nếu cũng là fan của nhân vật này thì bạn còn chần chờ gì mà không hóa trang thành một miêu nữ sexy và đầy thu hút trong ngày lễ Halloween sắp tới nào.

>>> Xem thêm:

- 6 Cách hóa trang Halloween cho bé gái độc đáo

- Các cách trang điểm Halloween đơn giản tại nhà cho bạn gái

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Hóa trang thành miêu nữ trong ngày Halloween - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được Halloween hóa trang thành gì đẹp và ấn tượng trong ngày lễ. Chắc chắn bạn sẽ có một diện mạo vô cùng ấn tượng và thu hút mọi người trong ngày lễ Halloween. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không chuẩn bị ngay kế hoạch hóa trang để vui chơi cùng bạn bè trong lễ Halloween sắp tới thôi nào!

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