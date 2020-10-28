Khi mà lễ hội Halloween đang cận kề thì việc chuẩn bị hóa trang cho các bạn nhỏ cũng được nhiều bố mẹ quan tâm, điều này giúp mang lại niềm vui cho các bé. Trong bài viết này, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn bạn đọc 6 cách hóa trang Halloween cho bé gái đẹp, độc đáo và dễ thực hiện.

Nhân vật phù thủy thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích, vừa bí hiểm lại vừa có những phép thuật kỳ diệu. Bạn chỉ cần một vài nét vẽ đơn giản kết hợp cùng chiếc mũ và cây chổi thần là bé yêu của bạn đã nhanh chóng "biến hình" thành một mụ phù thủy. Hình tượng phù thủy này cũng khá dễ thương đấy nhé, chắc hẳn sẽ khiến các bé cảm thấy vô cùng thích thú.

Dưới đây là những cách hóa trang Halloween cho bé gái mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà:

Hóa trang phù thủy cho bé gái trong halloween - Ảnh minh họa: Internet

Hóa trang con vật

Bạn cũng có thể hóa trang cho bé gái thành các con vật ngộ nghĩnh như: chó, mèo, gấu, thỏ... cho bé yêu nhà mình vào ngày lễ Halloween. Cha mẹ có thể kết hợp thêm với những trang phục phù hợp, nơ cài đầu, mũ đội... để bé thật lung linh trong đêm Halloween.

Hóa trang thành phù thủy răng sún

Nếu con gái bạn có cá tính mạnh thì bạn có thể hóa trang cho bé thành phù thủy răng sún. Mẹ hãy sử dụng các dụng cụ trang điểm để tạo những nét già nua trên gương mặt của bé, kết hợp với việc đánh tóc rối và khoác lên người bé một bộ đồ rách rưới, tơi tả. Trang bị thêm 1 chiếc gậy hoặc chổi cán dài. Chắc chắn rằng với tạo hình này bé sẽ rất nổi bật trong đêm hội hóa trang đầy ma mị vào ngày 31/10.

Trang hình tượng phù thủy răng sún cho bé gái - Ảnh minh họa: Internet

Hóa trang hình cô bé ôm đầu

Hình tượng của bé gái Maya người Philippines ôm đầu đã từng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đây là 1 hình tượng gợi ý rất tuyệt vời cho bé yêu nhà bạn. Mẹ hãy nhấn nhá ở đôi mắt kết hợp với phần phụ kiện ấn tượng để mang tới sự ma mị, đánh lừa thị giác khiến mọi người tưởng rằng đây là một "cô bé ôm đầu" bên ngoài đời thực.

Hóa trang thành hình cô bé Vô Diện

Hình tượng “Cô bé Vô Diện” đã từng làm mưa làm gió trong cộng đồng mạng vài năm về trước. Chỉ cần những nét vẽ đơn giản cùng vẻ mặt tỉnh bơ, bé nhà bạn sẽ hóa thân thành Vô Diện và vô tình làm bạn bè cùng trang lứa cảm thấy sợ hãi hay khóc thét. Hình tượng hóa trang này cũng rất phù hợp với độ tuổi của bé.

Hóa trang thành vô diện cho bé gái - Ảnh minh họa: Internet

Hóa trang bé gái thành cô nàng công chúa

Công chúa luôn là hình tượng được các bé gái yêu thích. Do đó, cha mẹ cũng chẳng cần phải tìm cách hóa trang quá cầu kỳ ở đâu xa. Gợi ý lý tưởng đó chính là để cô gái bé bỏng của bạn trở thành một nàng công chúa xinh đẹp, lộng lẫy trong đêm Halloween, tạo ra được sự khác biệt so với các hình tượng ma mị khác.

Mẹ có thể mua các món đồ hóa trang Halloween cho bé gái để tạo hình chúa Tuyết, công chúa Elsa, Anna, Lọ Lem... hay bất cứ nàng công chúa trong truyện cổ tích mà bé thích. Ngoài ra, bạn cũng có thể tô điểm chút phấn mắt lấp lánh hay chút má hồng ngọt ngào để nàng công chúa nhỏ thật xinh đẹp và nổi bật.

Hóa trang công chúa trong halloween cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi hóa trang halloween cho bé gái

Để có những hình tượng hóa trang đẹp, độc đáo cho các bé gái, Cha Mẹ cần lưu ý một số vấn đề sau:

Không nên lựa chọn những bộ trang phục quá rườm rà hay cho bé đeo những loại mặt nạ nhọn hoặc có răng giả... Bởi những trang phục này có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi của các bé, đặc biệt là vào thời điểm buổi tối Halloween, các bé rất dễ bị vấp ngã khi chạy nhảy, có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Khi lựa chọn dụng cụ hóa trang, phấn, mỹ phẩm... cho các bé gái, mẹ cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh trường hợp mua phải hàng kém chất lượng sẽ làm ảnh hưởng tới làn da non nớt của bé, cũng như làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Khi sử dụng màu vẽ để hóa trang mặt cho bé, bạn nên chọn sản phẩm an toàn. Và tẩy trang cho bé thật sạch ngay sau khi kết thúc bữa tiệc Halloween nhé. Không nên bôi màu vào mắt của bé, thay vào đó bạn có thể dán hình thù lên mắt cho bé, để không làm ảnh hưởng đến sự quan sát của bé trong khi vui chơi.

Không nên dùng thuốc tạo màu để xịt tóc cho bé bởi các hóa chất có thể gây ảnh hưởng đến tóc và da đầu non nớt của trẻ. Bạn có thể cho bé đội tóc giả khi hóa trang.

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Không để các chất hóa trang làm ảnh hưởng đến sức khỏe, làn da của bé - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 6 cách hóa trang halloween cho bé gái. Hy vọng với những cách hướng dẫn ở trên, các mẹ sẽ tạo hình cho cô công chúa nhỏ của mình thật đặc biệt, độc đáo, để bé có một đêm Halloween thực sự vui vẻ và ý nghĩa bên bạn bè, người thân.