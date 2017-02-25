Uống ly nước này, vòng 1 nhảy size cực nhanh da trắng bóc không tì vết

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/02/2017 16:09

Đây là những món ăn giúp vòng 1 tăng đáng kể đồng thời làn da bạn cũng trở nên mềm mại và căng mướt hơn.

Bộ ngực đẹp và làn da đẹp là 2 yếu tố làm nên vẻ quyến rũ của chị em phụ nữ. Thế nhưng có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của ngực như hoocmon, quá trình sinh nở khiến ngực bị chảy sệ. Bên cạnh đó, nhiều người không có được bộ ngực đẹp bẩm sinh, ngực lép hoặc không cân đối cũng là điều khiến phụ nữ cảm thấy tự ti. 

Để thực hiện ước mơ có bộ ngực đẹp, một số người tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực, đặt túi silicone. Tuy nhiên phương pháp này vừa tốn kém vừa mang nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe, bao xơ vú nếu không làm ở cơ sở uy tín hoặc cơ thể không thích nghi được với loại túi mới. Thay vào đó, chúng ta có thể dùng một biện pháp khác là tăng size ngực bằng cách ăn uống. Món ăn và thức uống sau vưa giúp tăng kích cỡ ngực vừa khiến cho bạn có làn da đẹp.

Một trong những nguyên liệu phổ biến từ lâu giúp phụ nữ có vòng một đẹp đó là trứng gà và sữa. Trứng gà có chứa nhiều protein và khoán chất quan trọng giúp thúc đẩy việc hình thành mỡ ở mô ngực. Ngoài ra, một nguyên liệu khác cũng giúp tăng vòng một đồng thời giúp bạn có làn da đẹp là đu đủ xanh. Bạn có thể dùng đu đủ xanh để nấu canh hoặc làm sinh tố uống cũng rất tốt.

Để dùng trứng gà tăng kích thước ngực, bạn có thể ăn một trong 2 món sau

Món 1:

Nguyên liệu cần có:

- 5 quả trứng gà

- Mật ong nguyên chất

- 5 thìa sữa đặc

- Nước nóng

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Cách làm:

Đầu tiên, bạn cho sữa ra một cái chén, đổ nước nóng bằng lượng sữa đặc vào và khuấy tan. Ở một cái chén khác, bạn đập trứng gà ra cả lòng trắng và lòng đỏ dùng đũa đánh đều.

Tiếp theo, cho mật ong vào trứng và đánh tiếp. Lọc qua rây cho mịn rồi trộn chung với sữa. Đổ hỗn hợp ra khuôn, hấp trong xửng cách thủy cho trứng chín. Sau đó, hãy ăn ngay khi còn nóng. 

Cách 2:

Nguyên liệu cần có:

- Đu đủ xanh

- Mật ong

- Sữa chua

Cách làm:

Đu đủ xanh mua về gọt vỏ, bỏ hạt và cắt miếng vừa. Tiếp theo, cho đu đủ xanh cùng 2 thìa mật ong, 1/2 hũ sữa chua vào máy xay, thêm đá và xay thật nhuyễn.

Đổ sinh tố đu đủ ra cốc và uống ngay sau đó. Mỗi tuần bạn chỉ cần uồng 2-3 ly, mỗi ly 200ml là đủ để có vòng 1 căng tròn và làn da sáng mịn.

(Nguồn: Heathy Food House)

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