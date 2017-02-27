Phụ nữ Nhật chỉ bôi vài giọt này mỗi tối là da căng mịn như em bé dù đã 40 tuổi

Làm đẹp cùng chuyên gia 27/02/2017 13:44

Với nha đam, bạn chỉ cần dùng đều đặn mỗi tối, da sẽ trắng mịn, khỏe mạnh mà không cần thêm bất cứ loại mỹ phẩm nào.

Nha đam là một loại cây quen thuộc với rất nhiều người. Nha đam có công dụng làm thực phẩm, dưỡng da, dưỡng tóc nhờ các Vitamin và hợp chất chống oxy hóa có trong phần gel của nó. Để sử dụng thuận tiện, người ta thường chế biến nha đam thành gel để sử dụng.

Phụ nữ Nhật chỉ bôi vài giọt này mỗi tối là da căng mịn như em bé dù đã 40 tuổi - Ảnh 1

Thoa một chút gel nha đam lên da mặt mỗi buổi tối trước khi đi ngủ là thói quen được nhiều phụ nữ Nhật thực hiện đều đặn để có làn da đẹp, căng mọng và luôn tỏa sáng, đủ ẩm. Nha đam có công dụng giữ ẩm và cấp nước thần kỳ, giữ cho làn da tươi trẻ, chống lão hóa mà không cần bất cứ loại kem dưỡng đắt tiền nào.

Thay vì mua gel nha đam có sẵn, có thể chứa các hóa chất bảo quản, bạn có thể tự làm gel nha đam ngay tại nhà rất nhanh chóng, thuận tiện mà không cần phải đi mua tốn tiền.

Nguyên liệu:

- 1 bẹ lá nha đam tươi
- 1/8 muỗng cà phê axit xitric hoặc nửa quả chanh
- ¼ muỗng cà phê dầu vitamin E
- Dầu dừa 1 muỗng canh
- 1 thìa cafe muối

Cách làm:

Phụ nữ Nhật chỉ bôi vài giọt này mỗi tối là da căng mịn như em bé dù đã 40 tuổi - Ảnh 2

Nha đam sau khi mua về bạn rửa sạch, gọt bỏ phần vỏ xanh bên ngoài và ngâm toàn bộ phần thịt trắng trong nước muối loãng 30 phút cho ra hết nhớt và chất nhựa ngứa.

Sau khi ngâm, vớt nha đam ra rửa sạch dười vòi nước chảy. Cắt nhỏ nha đam cho vào máy xay sinh tố cùng nước cốt nửa quả chanh, dầu trong viên Vitamin E, dầu dừa rồi xay đến khi thật nhuyễn.

Sau khi xay, bạn đổ nha đa ra một cái hũ thủy tinh nhỏ có nắp. Đậy nắp thật chặt, để tủ lạnh và có thể dùng trong 1 tuần. Lưu ý mỗi khi dùng cần lấy muỗng sạch múc gel nha đam ra, không dùng tay để tránh vi khuẩn lây lan vào bên trong làm hỏng hũ gel. 

Gel nha đam có thể dùng trong 1 tuần.

Phụ nữ Nhật chỉ bôi vài giọt này mỗi tối là da căng mịn như em bé dù đã 40 tuổi - Ảnh 3

Cách dùng:

Vào mỗi buổi tối, sau khi rửa mặt thật sạch và tẩy trang kỹ càng, bạn lấy 1 thìa gel nha đam ra lòng bàn tay, xoa đều và áp phần gel này lên khắp khuôn mặt, massage đều rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, bạn sẽ cảm nhận làn da mình căng mịn tuyệt vời và trắng hơn mỗi ngày.

Do có axit citric trong chanh để bảo quản nên gel có thể sử dụng trong vòng 1 tuần. Sau đó., bạn nên làm 1 hũ gel mới để sử dụng. Tần suất phù hợp là dùng mỗi ngày trong tuần đầu tiên và cách ngày trong những tuần kế tiếp.

(Nguồn: Home Remedies)

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