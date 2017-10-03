Với những cách nhuộm sau, bạn sẽ có mái tóc nâu cực đẹp mà không cần dùng hóa chất độc hại.

Mái tóc nâu cafe hay nâu hạt dẻ sẽ giúp bạn có vẻ ngoài trẻ trung và tự tin hơn. Nếu e ngại việc sử dụng thuốc nhuộm sẽ gây độc hại cho tóc, da đầu cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy thử những cách nhuộm tóc từ tự nhiên sau.

Cách 1: Chanh + cà phê

Axit Citric trong chanh có tính tẩy màu, giúp làm nhạt bớt màu tóc nguyên thủy. Từ đó, màu nhuộm từ cafe sẽ dễ thấm vào tóc hơn và làm tóc biến từ đen thành nâu dễ dàng. Mật ong trong công thức này giúp tóc mềm mượt, đủ độ ẩm, không bị khô bởi cafe.

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh tươi.

- 2 thìa mật ong

- 200ml nước cà phê đậm đặc

- Bát, thìa, mũ trùm tóc nilon.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn vắt nước cốt chanh, cho vào một cái chén, đổ toàn bộ cafe vào phần nước chanh này, thêm mật ong rồi khuấy đều tất cả.

Làm sạch da đầu và tóc bằng dầu gội đầu với nước ấm như bình thường, giúp lấy sạch bụi bẩn, bã nhờn và mở nang tóc. Tiếp theo, đeo găng tay, thoa đều hỗn hợp lên mái tóc, ủ trong 1 tiếng rồi xả với nước sạch.

Cách 2: Chanh và bột quế

Tương tự như cafe, bột quế cũng giúp cho tóc chuyển màu nâu nhanh chóng mà không gây bất cứ tác dụng phụ nào.

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh tươi.

- 1 canh mật ong.

- 1 thìa canh bột quế.

- 10 viên Vitamin C (loại con nhộng)

- Bát, thìa, mũ trùm tóc nilon.

Cách làm:

Bóc lớp vỏ của Vitamin C ra, lấy phần bột cho vào 1 cái chén, thêm chút nước ấm rồi trộn đều. Tiếp theo, cho bột quế, nước cốt chanh, khuấy hỗn hợp lên cho đến thi thu được hỗn hợp đồng nhất.

Làm sạch da đầu và tóc bằng dầu gội đầu với nước ấm như bình thường, giúp lấy sạch bụi bẩn, bã nhờn và mở nang tóc. Tiếp theo, đeo găng tay, thoa đều hỗn hợp lên mái tóc, ủ trong 1 tiếng rồi xả với nước sạch.

Với 2 hỗn hợp trên, bạn nên nhuộm từ 2-3 lần để màu tóc lên đẹp nhất.

(Nguồn: WellorDie)

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Nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ cực dễ thương cho bạn gái Bạn không cần phải đến salon tóc, vừa tốn tiền, lại sử dụng thuốc nhuộm hóa học tóc dễ hư tổn. Với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm bạn hoàn toàn có thể nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ cực đẹp, vô cùng dễ thương cho khuôn mặt của mình.

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