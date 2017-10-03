Nhuộm tóc nâu vàng cực đẹp chỉ với một quả chanh, không cần thuốc nhuộm độc hại

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/10/2017 15:33

Với những cách nhuộm sau, bạn sẽ có mái tóc nâu cực đẹp mà không cần dùng hóa chất độc hại.

Mái tóc nâu cafe hay nâu hạt dẻ sẽ giúp bạn có vẻ ngoài trẻ trung và tự tin hơn. Nếu e ngại việc sử dụng thuốc nhuộm sẽ gây độc hại cho tóc, da đầu cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy thử những cách nhuộm tóc từ tự nhiên sau.

Nhuộm tóc nâu vàng cực đẹp chỉ với một quả chanh, không cần thuốc nhuộm độc hại - Ảnh 1

Cách 1: Chanh + cà phê

Axit Citric trong chanh có tính tẩy màu, giúp làm nhạt bớt màu tóc nguyên thủy. Từ đó, màu nhuộm từ cafe sẽ dễ thấm vào tóc hơn và làm tóc biến từ đen thành nâu dễ dàng. Mật ong trong công thức này giúp tóc mềm mượt, đủ độ ẩm, không bị khô bởi cafe.

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh tươi.

- 2 thìa mật ong

- 200ml nước cà phê đậm đặc 

- Bát, thìa, mũ trùm tóc nilon.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn vắt nước cốt chanh, cho vào một cái chén, đổ toàn bộ cafe vào phần nước chanh này, thêm mật ong rồi khuấy đều tất cả. 

Làm sạch da đầu và tóc bằng dầu gội đầu với nước ấm như bình thường, giúp lấy sạch bụi bẩn, bã nhờn và mở nang tóc. Tiếp theo, đeo găng tay, thoa đều hỗn hợp lên mái tóc, ủ trong 1 tiếng rồi xả với nước sạch.

Cách 2: Chanh và bột quế

Tương tự như cafe, bột quế cũng giúp cho tóc chuyển màu nâu nhanh chóng mà không gây bất cứ tác dụng phụ nào.

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh tươi.

- 1 canh mật ong.

- 1 thìa canh bột quế.

- 10 viên Vitamin C (loại con nhộng)

- Bát, thìa, mũ trùm tóc nilon.

Cách làm:

Bóc lớp vỏ của Vitamin C ra, lấy phần bột cho vào 1 cái chén, thêm chút nước ấm rồi trộn đều. Tiếp theo, cho bột quế, nước cốt chanh, khuấy hỗn hợp lên cho đến thi thu được hỗn hợp đồng nhất.

Làm sạch da đầu và tóc bằng dầu gội đầu với nước ấm như bình thường, giúp lấy sạch bụi bẩn, bã nhờn và mở nang tóc. Tiếp theo, đeo găng tay, thoa đều hỗn hợp lên mái tóc, ủ trong 1 tiếng rồi xả với nước sạch.

Với 2 hỗn hợp trên, bạn nên nhuộm từ 2-3 lần để màu tóc lên đẹp nhất.

(Nguồn: WellorDie)

Xem thêm: thói quen làm tóc mỏng yếu, tóc của bạn ngày càng mỏng và yếu

 

Nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ cực dễ thương cho bạn gái

Nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ cực dễ thương cho bạn gái

Bạn không cần phải đến salon tóc, vừa tốn tiền, lại sử dụng thuốc nhuộm hóa học tóc dễ hư tổn. Với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm bạn hoàn toàn có thể nhuộm tóc tự nhiên màu nâu đỏ cực đẹp, vô cùng dễ thương cho khuôn mặt của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   nhuộm tóc tự nhiên nhuộm tóc nhuộm tóc bằng chanh

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 20 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ