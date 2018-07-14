Những kiểu tóc phù hợp với phụ nữ mặt vuông chữ điền nhất là đây

Phụ nữ mặt chữ điền không phải để kiểu tóc nào cũng hợp, với khuôn mặt này, bạn sẽ khó chọn kiểu tóc để giúp khuôn mặt thon gọn và nữ tính hơn. Mặt em vuông tựa chữ điền để chỉ những cô gái có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành. Nhưng không phải lúc nào mặt chữ điền cũng là “chuẩn mực” của vẻ đẹp.

Mặt vuông chữ điền đồng tiền chẳng có, mang tiếng số sung sướng chẳng bao giờ hết tiền nhưng những cô nàng mặt vuông chữ điền thực chất có “sung sướng” như vậy không? Những góc cạnh trên khuôn mặt đôi khi khiến nàng tự ti vì trông không được thanh thoát như những cô gái khác.

Nhưng đừng lo, với những kiểu tóc dành riêng cho mặt chữ điền dưới đây, bạn chỉ cần nhắm mắt cũng có thể chọn được một kiểu tóc đẹp giúp mặt bớt góc cạnh và tôn lên vẻ đẹp nữ tính của bản thân.

Tóc ngang vai tỉa layer

Những lớp tóc tỉa cầu kỳ sẽ giúp bạn che bớt đi phần hàm vuông góc cạnh. Tóc tỉa layer đang là xu hướng được nhiều cô gái Hàn Quốc ưa chuộng vì mang vẻ nhẹ nhàng, bay bổng và cực kỳ nữ tính, tự nhiên.

Tóc tỉa layer đang là xu hướng tóc được ưa chuộng nhất năm 2018

Lưu ý rằng đừng tỉa quá nhiều tóc vì có thể khiến mái tóc quá phồng là cho mặt to và mất cân đối. Nếu chất tóc kém mượt mà, bạn có thể duỗi nhẹ để phần đuôi hơi cụp, tạo cho mái tóc những nếp tóc suôn đều, mềm mại.

Tóc lỡ xoăn duỗi nhẹ

Mặt vuông chữ điền không nên để những dáng tóc quá dài vì có thể khiến bạn trông già và nặng nề hơn. Một mái tóc lỡ xoăn duỗi vừa tự nhiên lại vừa thời thượng. Đã qua rồi thời các bà, các cô làm những bộ tóc xoăn tít kém tự nhiên. Chỉ cần xoăn sóng nhẹ thôi đã giúp cho các đường nét trên gương mặt bạn mềm và thanh tú hơn rất nhiều rồi.

Xoăn duỗi tự nhiên giúp các đường nét trên gương mặt chữ điền mềm mại và thanh tú hơn

Nếu phần chân tóc quá xẹp, bạn có thể làm phồng nhẹ để tạo độ bồng bềnh cho tóc nhé. Kiểu tóc này sẽ rất hợp đối với mái rẽ ngôi lệch. Nhuộm thêm một chút màu nâu sáng hoặc lựa chọn những màu nhuộm cá tính, bạn sẽ thực sự nổi bật và tạo được dấu ấn cho riêng mình.

Tóc mái bằng xoăn đuôi bồng bềnh

Mái bằng kèm với kiểu tóc xoăn đuôi nhẹ nhàng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những cô gái có khuôn mặt chữ điền. Mái bằng hoặc mái lưa thưa giúp cho khuôn mặt trông nhỏ hơn và trẻ trung hơn.

Nàng nữ tính không thể bỏ qua kiểu tóc mái bằng lưa thưa xoăn đuôi điệu đà

Phần tóc chỉ nên làm xoăn đuôi đơn giản, không nên làm những kiểu xoăn quá cầu kỳ, tầng lớp khiến tổng thể phần đầu trở nên nặng nề. Bạn nên vuốt dưỡng thường xuyên để lọn xoăn vào nếp, tránh tình trạng đuôi tóc bông xù, xơ xác.

Những chị em phụ nữ mặt chữ điền cũng vẫn rất hợp với những mái tóc bob, tóc tém ngắn cá tính hay tóc dài thướt tha. Tuy nhiên, hãy nhớ tạo cho chân tóc độ phồng nhất định để tránh tóc ép sát vào mặt gây mất cân đối cho tổng thế. Trang điểm nhẹ và tô một chút son sẽ giúp bạn trông tươi tắn và hấp dẫn hơn rất nhiều dù để kiểu tóc nào, hãy tự tin và tạo nên phong cách cho riêng mình, bạn nhé!