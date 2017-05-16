Nấu 2 thứ lá này lấy nước rửa, vùng kín trở nên hồng hào và không còn viêm ngứa

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/05/2017 21:27

Đây là một phương pháp dân gian giúp phụ nữ có được vùng kín hồng hào, khỏe đẹp.

Có chuyên gia đã từng nói: "Với phụ nữ, việc chăm sóc vùng kín cũng cần phải cẩn thận như chăm da mặt". Tuy nhiên, rất nhiều chị em lại thường chủ quan, bỏ qua vấn đề này vì nghĩ đây là khu vực không thấy được bên ngoài. Sức khỏe vùng kín có ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin, khỏe đẹp và hạnh phúc chăn gối của phụ nữ.

Vùng kín cần được chăm sóc và vệ sinh đúng cách, đặc biệt là với phụ nữ đã trải qua quá trình sinh nở. Tuy trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chăm sóc vệ sinh vùng kín, nhưng nhiều chị em vẫn e ngại với chúng bởi chúng có chứa nhiều hóa chất, có thể gây kích ứng với những ai cơ địa nhạy cảm. Nếu gặp tình trạng này, bạn nên dùng các biện pháp chăm sóc vùng kín cổ truyền, được nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam sử dụng vì độ lành tính, an toàn của nó. 

Trong các loại thảo dược tự nhiên có lợi cho vùng kín phụ nữ, thì trà xanh và lá trầu không vẫn phổ biến nhất. 2 loại lá này có tính kháng khuẩn, kháng viêm, vừa giúp dưỡng ẩm, làm vùng kín trở nên hồng hào, vừa giúp làm sạch viên nhiễm nếu có.

Nấu 2 thứ lá này lấy nước rửa, vùng kín trở nên hồng hào và không còn viêm ngứa - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Lá trầu không 2 nắm to

- Lá trà xanh 2 nắm to

- Nước 2 lít

- Muối 2 muỗng cafe

- Một cái chậu to

Cách làm:

2 loại lá, lá trầu không và chè chọn lá to, già, không sâu bệnh. Sau khi mua về và rửa 2-3 nước, bạn ngâm 1 lần cuối với nước muối loãng để đảm bảo 2 loại lá đều sạch. 

Tiếp đến, bắc nồi nước 2 lít lên bếp, khi nước sôi, bạn thả 2 loại lá vào và đun thêm 10 phút, tắt bếp, đậy nồi 3 phút nữa.

Rửa sạch vùng kín với nước. Cho vào chậu to 2 thìa muối, rót nước lá vừa đun vào chậu, bỏ bã đi. Cởi bỏ đồ lót, ngồi xổm trên chậu để xông trong vòng 10 phút. Chú ý trước khi xông bạn nên kiểm tra nhiệt độ nước bằng cách để tay trên mặt nước và đảm bảo nước không quá nóng gây bỏng.

Sau khi xông 15-20 phút, pha thêm nước lạnh sao cho có được chậu nước ấm, dùng nước này rửa phía ngoài vùng kín nhiều lần cho đến khi hết số nước.

Mỗi tuần, bạn có thể xông và rửa 1-2 lần để vùng kín luôn thơm tho và hồng hào. Đặc biệt với phụ nữ sau sinh, tần suất này có thể nhiều hơn, từ 2-3 lần mỗi tuần.

 

Xem thêm: sự phát triển khỏe mạnh của trẻ nhỏ, những thói quen gây hại thận

Từ khóa:   làm hồng vùng kín

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