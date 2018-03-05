Muốn giảm cân nhanh, hãy áp dụng thực đơn ăn trứng gà luộc trong vòng 7 ngày này

Bạn muốn sở hữu vóc dáng thon gọn nhưng không có thời gian tập luyện, hãy áp dụng cách ăn trứng gà luộc dưới đây. Sau thời gian ngắn, số cân giảm được sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.
- Tuyệt chiêu giảm cân siêu tốc cho dân văn phòng
- Tóc ngắn + uốn xoăn – combo “cực đỉnh” giúp con gái xinh xuất sắc khiến mọi chàng trai đều say đắm, hè rồi cắt tóc thôi!
Trứng là loại thực phẩm giàu protein, dưỡng chất có khả năng đốt cháy mỡ thừa, chất béo, tái tạo cơ nhanh chóng. Từ đó, hỗ trợ giảm cân cực kỳ nhanh mà không cần phải tập luyện.
Ngoài ra, trứng gà rất giàu dưỡng chất, năng lượng nhưng lại chứa lượng calo cực thấp. Do đó, ăn nhiều thực phẩm này không hề gây tăng cân mà ngược lại giúp giảm cân rất hiệu quả.
Dưới đây là thực đơn giảm cân nhờ ăn trứng gà luộc, bạn hãy áp dụng nếu muốn nhanh chóng sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc.
Ngày 1
Bữa sáng: 1 quả trứng gà luộc, 1 quả táo, 1 ly sữa tươi không đường.
Bữa trưa: 1 quả trứng gà luộc, 1 quả bưởi, 1 ly nước ép hoa quả.
Bữa tối: 1 quả trứng luộc, 1 đĩa rau luộc, 1 ly nước ấm.
Ngày 2:
Bữa sáng: 1 quả trứng gà luộc, 1 quả táo, 1 lát bánh mì nguyên cám.
Bữa trưa: 1 chén cơm, 1 quả trứng gà luộc, 1 ly nước ép hoa quả.
Bữa tối: 1 đĩa rau luộc, 100gr thịt ức gà, 1 ly nước ấm.
Ngày 3:
Bữa sáng: 1 quả trứng gà luộc, 1 quả táo, 1 ly sữa tươi không đường.
Bữa trưa: 1 chén cơm, 1 quả trứng gà luộc, 2 quả cà chua.
Bữa tối: 1 đĩa salad rau củ quả, 100gr thịt ức gà, 1 ly nước ấm.
Ngày 4:
Bữa sáng: 1 quả trứng gà luộc, 1 ly nước nghệ mật ong ấm, 1 quả táo.
Bữa trưa: Nửa chén cơm, 1 đĩa salad rau củ quả.
Bữa tối: 1 đĩa rau xanh luộc, 1 ly sữa tươi không đường.
Ngày 5:
Bữa sáng: 1 lát bánh mì nguyên cám, 1 quả trứng chiên, 1 quả táo.
Bữa trưa: 5 quả cà chua, 1 quả trứng gà luộc, 1 ly nước ép cà rốt.
Bữa tối: 1 đĩa salad rau quả tươi, 100gr thịt cá, 1 ly sữa chua không đường.
Ngày 6:
Bữa sáng: 1 quả trứng gà luộc, 1 quả táo, 1 ly sữa chua.
Bữa trưa: Nửa chén cơm, 1 quả trứng gà luộc, 1 ly nước ép rau má.
Bữa tối: 1 đĩa rau củ luộc, 1 ly nước mật ong ấm, 1 lát cá ngừ hấp.
Ngày 7:
Bữa sáng: 1 quả trứng gà luộc, 1 quả táo, 1 ly nước mật ong ấm.
Bữa trưa: 1 đĩa salad rau củ quả, 1 lát cá ngừ hấp, 1 ly nước ép cà rốt.
Bữa tối: 100gr thịt ức gà, 3 quả cà chua, 1 ly nước ấm.
Lưu ý khi áp dụng thực đơn giảm cân trong 1 tuần nhờ ăn trứng gà luộc:
- Trong các món ăn, thức uống từ thực đơn trên, tuyệt đối không có đường, bơ, muối. Đặc biệt, không ăn khoai tây trong quá trình giảm cân.
- Nếu cảm thấy đói, bạn có thể ăn thêm trái cây hoặc ra lá xanh bất cứ lúc nào.
- Không được uống đồ ngọt, thức uống có ga trong suốt thời gian giảm cân.
Chúc bạn giảm cân thành công nhờ cách ăn trứng gà luộc trên.