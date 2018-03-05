Muốn giảm cân nhanh, hãy áp dụng thực đơn ăn trứng gà luộc trong vòng 7 ngày này

Trứng là loại thực phẩm giàu protein, dưỡng chất có khả năng đốt cháy mỡ thừa, chất béo, tái tạo cơ nhanh chóng. Từ đó, hỗ trợ giảm cân cực kỳ nhanh mà không cần phải tập luyện.

Ngoài ra, trứng gà rất giàu dưỡng chất, năng lượng nhưng lại chứa lượng calo cực thấp. Do đó, ăn nhiều thực phẩm này không hề gây tăng cân mà ngược lại giúp giảm cân rất hiệu quả.