Lỗi trang điểm khiến "mặt tiền" trông già nua và xấu xí

Bên cạnh đó, cũng có không ít phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt đã có sự hiện diện của các nếp nhăn nhưng lại đánh phấn nền quá mỏng, khiến các nếp nhăn vẫn còn lộ rõ trên khuôn mặt. Đây là lỗi trang điểm thường gặp nhất của phái đẹp và cần phải được khắc phục ngay.

Đánh phấn nền là bước quan trọng đầu tiên khi bạn trang điểm "mặt tiền" của mình. Tuy nhiên, có nhiều bạn gái lại đánh phấn nền quá đậm, khiến làn da trông dày và già hơn trước tuổi.

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• Dùng kem che khuyết điểm quá dày

Lớp da dưới mắt sẽ mỏng đi khi bạn có tuổi, vì thết? việc đắp một lớp kem che khuyết điểm dày sẽ khiến những nếp nhắn dưới mắt hiện rõ hơn.

Các chuyên gia khuyên bạn nên tán một lớp kem che khuyết điểm thật mỏng, và bạn nên chọn kem che khuyết điểm dạng lỏng sẽ tốt hơn các loại kem dạng khác.

Ảnh: internet

• Không dùng kem dưỡng ẩm

Đánh trực tiếp các loại mỹ phẩm lên da khô, nứt nẻ và bong tróc chỉ làm cho khuôn mặt của bạn trông mệt mỏi hơn. Do đó, bạn phải nhớ đánh kem dưỡng ẩm trước tiên để làn da được thủy hợp tốt nhất, rồi sau đó mới dùng các loại phấn làm đẹp khác.

Ảnh: internet

• Phủ phấn bột lên vùng da có nếp nhăn

Phấn phủ có tác dụng làm giảm độ bóng nhờn trên mũi, cằm, trán (khu vực chữ T) rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu áp dụng phấn phủ dạng bột cho các vùng da mặt khác, chúng sẽ làm cho là da của bạn trông khô, rạn nứt và "tố cáo" các nếp nhăn rõ ràng nhất.

Ảnh: internet

• Son môi màu tối

Những tông màu tối như nâu, đen, đỏ nâu, tím đậm...thường mang lại cho bạn phong cách thời trang sang trọng và đầy cá tính. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn bị chê "già" thì nên hạn chế sử dụng các màu son này.

Thay vào đó, hãy chọn các loại son màu tươi sáng như hồng, cam và thêm một chút son bóng để cho đôi môi trông căng mọng và trẻ trung hơn.

Ảnh: internet

• Đánh má hồng sai vị trí

Nếu đánh má hồng quá cao, chúng sẽ làm cho "cửa sổ tâm hồn" của bạn bị xếch lên; nếu đánh quá thấp, gương mặt của bạn sẽ trông có cảm giác chảy xệ, mệt mỏi và kém sắc.

Do đó, tốt nhất là bạn nên đánh má hồng từ vùng cao nhất của gò má, sau đó dùng cọ tán đều khắp xương gò má.

Ảnh: flickr.com

• Kẻ chì đen và chải mascara ở mi dưới

Kẻ viền đen và chải mascara ngay mi dưới sẽ khiến mắt bạn trông nhỏ hơn, thu hút mọi người chú ý vào quầng thâm nơi mắt.

Vì thế, bạn chỉ nên tập trung vuốt mascara cho hàng mi trên, kẻ chì đen cho phần mắt trên, và viền ngoài (đường dưới mi) cho mi mắt dưới để tạo cảm giác lung linh, khỏe khoắn cho đôi mắt.

Ảnh: internet

• Đánh phấn bóng mắt quá đậm

Dù với gam màu nào, việc trang điểm quá cầu kì với "tầng tầng lớp lớp" các loại phấn mắt cũng sẽ khiến các vết chân chim dọc đuôi mắt bạn bị phóng đại lên.

Vì vậy, bạn chỉ cần lựa các màu mắt nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấn tượng để tạo sự nổi bật cho đôi mắt.

Ảnh: internet