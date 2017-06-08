Hòa bột này với nước và bôi lên mặt, lỗ chân lông biến mất da trắng mịn sau 15 phút

Lỗ chân lông là một bộ phận khá quan trọng của da. Ngoài t? vi ệc là nơi nuôi dưỡng gốc lông, tóc, lỗ chân lông còn hoạt động như một "cửa sổ" giúp đào thải mồ hôi, bã nhờn ra khỏi bề mặt da. Thế nhưng với sự tác động của nhiều yếu tố, lỗ chân lông thường có xu hướng bị giãn nở quả mức. Điều này gây ra một số vấn đề như: dễ làm bụi bẩn ở ngoài không khí mắc kẹt vào da, đồng thời khiến da trông sần sùi khó coi và không còn láng mịn. Để thu hẹp lỗ chân lông, bạn có thể dùng ngay những biện pháp cực hay tại nhà.

Đây là một phương pháp giúp làm sạch da và thu nhỏ lỗ chân lông cực hiệu quả. Trộn nước và bột baking soda theo tỷ lệ 1:1 cho đến khi bột hòa tan vào nước, thêm 1 chút nước chanh. Dùng ngón tay thoa hỗn hợp lên mặt thật đều và để khô 15 phút sau đó rửa lại với nước mát rồi thoa kem dưỡng ẩm. Khi đó, bạn sẽ có làn da sạch mịn và không còn nhìn thấy lỗ chân lông.

Dưa leo, chanh và nước hoa hồng

Dưa leo rửa sạch, ép lấy nước hoặc nghiền nhuyễn và vắt. Sau đó, bạn cho thêm vài giọt nước cốt chanh, nước hoa hồng (toner) theo tỷ lệ bằng nước dưa leo. Lấy 1 cái mặt nạ giấy, nhúng vào hỗn hợp và đắp lên mặt, thư giãn 15 phút. Cuối cùng, bạn rửa mặt lại bằng nước lạnh. Nên làm mỗi tuần từ 2-3 lần để có kết quả tốt nhất.

Lòng trắng trứng và nước cốt chanh

Bạn cần nước cốt nửa quả chanh và 1 lòng trắng trứng. Trộn đều 2 nguyên liệu này với nhau và thoa lên da mặt, để khô trong 10 phút và rửa với nước mát. Mặt nạ này không những giúp se khít lỗ chân lông mà còn loại bỏ các tế bào da chết và dầu thừa.

Chanh và nước ép dứa

Lấy khoảng 100ml nước ép dứa, thêm vài giọt chanh, khuấy đều và nhúng mặt nạ giấy vào hỗn hợp này. Sau đó, bạn lấy mặt nạ ra, vắt nhẹ cho nước hết chảy (không vắt khô) và đắp lên mặt, thư giãn 15 phút rồi rửa sạch. Các enzym trong dứa ngoài công dụng tốt cho tiêu hóa còn có thể làm se khít lỗ chân lông và làm mềm da. Sự kết hợp của nó với axit trong nước cốt chanh tạo nên một loại mặt nạ tuyệt vời cho những ai có lỗ chân lông to bẩm sinh.

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