Dùng 4 thứ này để gội đầu, không chỉ trị tận gốc gàu mà còn giúp tóc mọc dài cực nhanh

Trong trà xanh có lượng lớn chất kháng khuẩn với khả năng điều trị tình trạng mẩn ngứa, nấm da đầu hiệu nghiệm. Ngoài ra, gội đầu bằng loại lá này còn giúp kích thích tóc mọc dài nhanh chóng.

Mùa hè oi bức, nắng nóng làm mồ hồi tiết ra nhiều hơn, điều này khiến mái tóc trở nên bết dính, thậm chí là xuất hiện gàu, nấm, mẩn ngứa cực kỳ khó chịu. Để điều trị dứt điểm những vấn đề trên, bạn có thể áp dụng các phương pháp gội đầu bằng 4 nguyên liệu tự nhiên sau đây.

Nếu không dùng tinh dầu, bạn có thể đun lá trà xanh tươi với nước để gội đầu, phương pháp này vẫn mang đến hiệu quả tương tự.

Cho khoảng 10 giọt tinh dầu trà xanh vào với 500ml nước, thoa đều lên tóc và da đầu rồi dùng khăn ủ trong vòng 10 phút. Sau đó, gội sạch lại bình thường.

Tinh dầu trà xanh hoặc nước trà xanh tươi có công dụng trị tóc bết dính, gàu và nấm da đầu hữu hiệu - Ảnh: Internet

Dầu dừa

Đây là loại dầu giàu axit lauricm, caprylic và capric có khả năng trị dứt điểm gàu trong thời gian cực kỳ ngắn. Hơn nữa, dầu dừa còn là nguyên liệu có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm mượt và giữ màu tóc đen óng ả.

Hãy đun cách thủy vài muỗng canh dầu dừa, đợi đến khi ấm thì thoa đều lên tóc và da đầu. Giữ mặt nạ tóc này qua đêm hoặc khoảng 4 - 5 giờ đồng hồ rồi gội sạch.

Dầu dừa không chỉ trị gàu nhanh chóng mà còn dưỡng tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh: Internet

Mật ong

Mật ong giàu Vitamin A, B, C, D, E và B-complex có khả năng duy trì độ ẩm, đồng thời tiêu diệt các tế bào hư tổn, tăng cường sản sinh tế bào mới giúp phục hồi mái tóc suôn mượt, óng ả nhanh chóng.

Đầu tiên, làm ẩm mái tóc và da đầu bằng nước ấm. Tiếp đó, pha loãng mật ong với nước theo tỉ lệ 9:1. Dùng hỗn hợp thoa lên tóc, mát xa và giữ khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ thì gội sạch.

Mật ong điều trị gàu cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng - Ảnh: Internet

Baking soda

Theo nghiên cứu, baking soda có khả năng tiêu diệt 18 loại nấm men, 12 loại nấm mốc liên quan đến việc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng trên các bộ phận của cơ thể. Baking soda còn chứa exfoliator có công dụng loại bỏ tế bào chết, hư tổn, nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi mái tóc suôn mượt.

Nếu dùng baking soda trị gàu, bạn nên trộn chúng với dầu gội hoặc dầu xả tóc - Ảnh: Internet

Bạn nên thêm 1 muỗng baking soda vào với dầu gội thông dụng rồi sử dụng bình thường. Nên giữ hỗn hợp trên đầu khoảng 2 phút, nhớ kết hợp mát xa để loại bỏ gàu tốt nhất. Cuối cùng gội lại bằng nước mát là hoàn thành.

Một lưu ý là không nên thoa baking soda trực tiếp lên da đầu.

Mỗi tuần, bạn chỉ cần dùng 1 trong 4 nguyên liệu tự nhiên trên để gội đầu khoảng 2 - 3 lần, đám gàu "cứng đầu", tình trạng mẩn ngứa, nấm da đầu hay tóc bết dính sẽ được loại bỏ dứt điểm.