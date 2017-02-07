Công thức tắm trắng giá 10.000 đồng tại nhà đang khiến hội chị em 'phát cuồng'

Đừng vội bỏ chục triệu tắm trắng ở spa khi bạn chưa thử công thức cực hay này.

Khác với người phương Tây, yêu thích làn da rám nắng khỏe khoắn, quan niệm về da trắng của phụ nữ phương Đông vẫn còn khá phổ biến. Đối với họ, một làn da đẹp phải trắng hồng, mịn màng và không có khuyết điểm. Điều này khiến các dịch vụ thẩm mỹ làm trắng da mặt và toàn thân nở rộ không ngừng. Đặc biệt là ở Nhật Bản, Hàn Quốc, cái nôi của những công nghệ làm đẹp tiên tiến nhất châu Á, số lượng chị em tìm đến các thẩm mỹ viện để tắm trắng là rất nhiều. à phải trắng mịn, khỏe mạnh và hồng hào vẫn còn rất phổ biến.

Xuất phát từ nhu cầu đó, các spa, thẩm mỹ viện cũng tung ra hàng loạt liệu trình làm trắng da nhanh, thần tốc với giá vô cùng đắt đỏ, kết hợp cả bôi kem trộn để da trắng bật tông trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên những loại kem này thường chứa hóa chất gây hại, làm mỏng và kích ứng da. Sau khi dùng một thời gian dài, bạn sẽ bị phụ thuộc vào kem và da ngày càng yếu.

Thay vì bỏ ra 1 số tiền lớn để làm da yếu đi, bạn nên chọn các liệu trình tắm trắng từ nguyên liệu thiên nhiên, kết hợp với một nguyên liệu thuốc an toàn, đó chính là Vitamin B1. Bạn có thể dễ dàng mua B1 tại các hiệu thuốc. Những nguyên liệu khác trong công thức này sẽ giúp bổ sung độ ẩm cho da và làm da trắng dần tự nhiên.

Nguyên liệu:

- 10-15 viên Vitamin B1

- 1 hũ sữa chua không đường

- 2 thìa mật ong

- 2 thìa dầu dừa (hoặc dầu olive)

- 3 viên nang Vitamin E

Cách làm:

Với Vitamin B1, bạn cần nghiền nhỏ nó ra với nước ấm. Sau đó, trộn sữa chua, mật ong, dầu dừa và phần dầu trong viên Vitamin E ra trộn đều đến khi có hỗn hợp đồng nhất. Sau khi tắm sạch với nước, thoa hỗn hợp lên toàn thân massage thật kỹ và tắm lại với nước sạch.

Mỗi tuần bạn nên tắm từ 1-2 lần theo công thức trên, da sẽ trắng mịn chỉ sau 3-5 lần sử dụng.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-tam-trang-gia-10-000-dong-tai-nha-dang-khien-hoi-chi-em-phat-cuong-179048.html