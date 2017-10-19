Cô nàng tuổi 25, bận rộn đến mấy cũng phải làm đẹp theo 6 nguyên tắc 'vàng' này

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/10/2017 11:59

Tuổi 25, thời điểm mà các cô gái phải đối mặt với nhiều thứ như sự nghiệp, tình duyên hay gia đình. Do đó, cũng thật dễ hiểu nếu chị em vô tình sao nhãng việc làm đẹp cho bản thân mình. Dù bận rộn đếu đâu, hãy tự chăm sóc nhan sắc của chính mình theo 6 nguyên tắc "vàng" dưới đây.

1. Học trang điểm

Cô nàng tuổi 25, bận rộn đến mấy cũng phải làm đẹp theo 6 nguyên tắc 'vàng' này - Ảnh 1
Trang điểm sẽ giúp bạn rạng rỡ mỗi ngày - Ảnh: Internet

Một cô gái đang ở ngưỡng tuổi 25 mà không biết trang điểm thì quả là một sự thiếu sót trầm trọng. Đăng ký một khóa học vài bước trang điểm nhẹ nhàng ngay để khiến bạn thân trở nên sành điệu và rạng rỡ mỗi ngày.

Đối mặt với sự trưởng thành, bạn cần nhận ra giá trị bản thân để tự yêu chính mình hơn. Do đó, biết trang điểm là điều cần thiết. Ngoài việc giúp bạn tự tin hơn mỗi khi giao tiếp, trang điểm còn có thể giúp bạn ăn gian tuổi một cách hoàn hảo.

2. Luôn phải dùng kem chống nắng

Cô nàng tuổi 25, bận rộn đến mấy cũng phải làm đẹp theo 6 nguyên tắc 'vàng' này - Ảnh 2
Kem chống nắng sẽ giúp bạn ngăn ngừa lão hóa, níu giữ nét thanh xuân - Ảnh: Internet

Ở vào độ tuổi sau 20, làn da của các chị em đã bắt đầu lão hóa. Do đó, kem chống nắng được xem là vật bất ly thân hỗ trợ các cô gái khỏi tác động xấu của ánh nắng mặt trời.

Bất kể trời nắng hay râm bạn tuyệt đối không được chủ quan, luôn luôn phải thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 15 phút. Một bước đơn giản thôi nhưng nếu không thực hiện, bạn sẽ nhận lấy hậu quả ngoài sức tưởng tượng.

3. Đầu tư vào nước hoa

Cô nàng tuổi 25, bận rộn đến mấy cũng phải làm đẹp theo 6 nguyên tắc 'vàng' này - Ảnh 3
Mùi hương từ nước hoa giúp bạn tự tin trong giao tiếp, đồng thời làm tinh thần thêm sảng khoái - Ảnh: Internet

Đã đến lúc bạn gạt bỏ suy nghĩ nước hoa là lãng phí để tạo phong cách và sự khác biệt riêng cho mình. Mùi nước hoa giúp các nàng trở nên quyến rũ, cuốn hút hơn, dễ dàng gây ấn tượng và khiến chàng ngày đêm nhung nhớ. Ngoài ra, nước hoa còn góp phần giúp tinh thần bạn thêm sảng khoái, thư giãn.

4. Tập thể dục

Cô nàng tuổi 25, bận rộn đến mấy cũng phải làm đẹp theo 6 nguyên tắc 'vàng' này - Ảnh 4
Tập thể dục giúp đào thải mỡ thừa, độc tố khiến cơ thể săn chắc, thon gọn - Ảnh: Internnet

Một người phụ nữ đẹp trước hết phải là một người phụ nữ khỏe. Tập thể dục thường xuyên, đều đặn vừa giúp cơ thể dẻo dai và có một tinh thần thư thái vừa giúp phụ nữ ngăn ngừa lão hóa và giải tỏa stress. Nhờ đó, các chị em lúc nào cũng trẻ trung bất chấp tuổi tác.

5. Ăn uống lành mạnh

Cô nàng tuổi 25, bận rộn đến mấy cũng phải làm đẹp theo 6 nguyên tắc 'vàng' này - Ảnh 5
Ăn uống lành mạnh sẽ tạo dựng một cơ thể khỏe - Ảnh: Internet

Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ đẹp thanh xuân của người phụ nữ. Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp các chị em luôn khỏe mạnh, yêu đời và có một làn da căng bóng, không tì vết.

6. Luôn mỉm cười

Cô nàng tuổi 25, bận rộn đến mấy cũng phải làm đẹp theo 6 nguyên tắc 'vàng' này - Ảnh 6
"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" - Ảnh: Internet

Có câu “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, hãy luôn mỉm cười để duy trì nét xuân trên gương mặt và để yêu hơn cuộc sống của mình cũng như làm đẹp thêm cuộc sống xung quanh.

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