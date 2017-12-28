Các cách búi tóc vừa đẹp, vừa nhanh, bạn gái nhất định phải làm ngay để 'xinh ơi là xinh'

Làm đẹp cùng chuyên gia 28/12/2017 16:48

Dưới đây là các cách hướng dẫn búi tóc đơn giản, nhanh và đẹp nhất mà bạn gái nên học ngay để xinh càng thêm xinh.

Vào những ngày trời tiết hanh nóng hay mưa gió thất thường, kiểu tóc búi cao sẽ là "cứu cánh" đối với các nàng. Hơn thế, đây là kiểu tóc mang đến vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn và cực kỳ tươi trẻ.

Để thực hiện kiểu tóc búi này một cách nhanh nhất nhưng vẫn đẹp, hãy học theo các bước hướng dẫn đơn giản và dễ hiểu dưới đây.

Cách búi tóc củ tỏi cực đơn giản

Dưới đây là cách búi tóc củ tỏi cực đơn giản mà nàng nên học ngay.

Các cách búi tóc vừa đẹp, vừa nhanh, bạn gái nhất định phải làm ngay để 'xinh ơi là xinh' - Ảnh 1
Các bước hướng dẫn cách búi tóc củ tỏi vừa đẹp vừa đơn giản nhất - Ảnh: Internet

Bước 1: Bạn chải tóc vài buộc thành kiểu đuôi ngựa, độ cao thấp tùy ý. 

Bước 2: Buộc tóc rồi rẽ thành cánh quạt như hình số 3. 

Bước 3: Cuộn phần đuôi tóc còn thừa xung quanh chân búi tóc rồi dùng kẹp cố định. 

Bước 4: Xòe phần tóc hình quạt thành vòng tròn là bạn đã hoàn thành kiểu tóc búi củ tỏi vô cùng đẹp.

Ngoài ra, nếu bạn không thực hiện được, có thể mua dụng cụ để búi tóc củ tỏi ngoài thị trường.

Cách búi tóc tết đẹp nhất

Đây là kiểu kết hợp giữa tóc búi củ tỏi và tóc tết, do đó, vừa mang vẻ năng động vừa điệu đà, nữ tính.

Các cách búi tóc vừa đẹp, vừa nhanh, bạn gái nhất định phải làm ngay để 'xinh ơi là xinh' - Ảnh 2
Bước 1: Buộc tóc đuôi ngựa với độ cao tùy ý rồi chia tóc thành hai phần bằng nhau. Sau đó, tết hai phần tóc vừa rồi thành hai bím nhỏ - Ảnh: Internet
Các cách búi tóc vừa đẹp, vừa nhanh, bạn gái nhất định phải làm ngay để 'xinh ơi là xinh' - Ảnh 3
Bước 2: Cuộn hai bím tóc vừa tết thành búi củ tỏi rồi cố định bằng kẹp tăm. Sau đó, bạn có thể dùng chiếc khăn lụa buộc trong dưới phần chân búi tóc để làm tăng vẻ điệu đà, xinh xắn - Ảnh: Internet
Các cách búi tóc vừa đẹp, vừa nhanh, bạn gái nhất định phải làm ngay để 'xinh ơi là xinh' - Ảnh 4
Với các bước hướng dẫn đơn giản trên, bạn sẽ có kiểu tóc búi nơ xinh xắn, điệu đà - Ảnh: Internet

Cách búi đẹp cho tóc ngắn

Nhiều người cho rằng, tóc ngắn chắc không thể búi được, tuy nhiên, đây là cách nghĩ vô cùng sai lầm. Dưới đây là các cách búi vô cùng đẹp cho tóc ngắn, bạn nên tham khảo.

Các cách búi tóc vừa đẹp, vừa nhanh, bạn gái nhất định phải làm ngay để 'xinh ơi là xinh' - Ảnh 5
Các bước hướng dẫn cách búi tóc cho tóc ngắn. Cách thực hiện cũng giống như bạn búi củ tỏi cho mái tóc dài, với những sợi tóc quá ngắn bị rơi phía dưới, bạn hãy kẹp chúng lên trên - Ảnh: Internet
Các cách búi tóc vừa đẹp, vừa nhanh, bạn gái nhất định phải làm ngay để 'xinh ơi là xinh' - Ảnh 6
Ngoài búi củ tỏi, bạn có thể búi kiểu natra cho tóc ngắn. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chia phần tóc phía trên đỉnh đầu thành hai phần bằng nhau, cuộn tròn rồi cố định bằng giây chun. Những sợi tóc ngắn còn sót lại cứ để chúng rơi xuống một cách tùy ý. Như thế, bạn đã có một kiểu tóc búi vô cùng đơn giản nhưng lại rất đẹp và phóng khoáng - Ảnh: Internet

Với các cách hướng dẫn búi tóc vừa đẹp, vừa nhanh lại vừa đơn giản trên, bạn gái sẽ có một diện mạo năng động, khỏe khắn và xinh càng thêm xinh.

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