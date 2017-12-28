Các cách búi tóc vừa đẹp, vừa nhanh, bạn gái nhất định phải làm ngay để 'xinh ơi là xinh'

Dưới đây là các cách hướng dẫn búi tóc đơn giản, nhanh và đẹp nhất mà bạn gái nên học ngay để xinh càng thêm xinh.
- Cuối năm 2017 rồi mà vẫn ế, hãy cắt ngay những kiểu tóc xinh hết nấc này, đảm bảo sang năm 2018 là có ngay người yêu!
Vào những ngày trời tiết hanh nóng hay mưa gió thất thường, kiểu tóc búi cao sẽ là "cứu cánh" đối với các nàng. Hơn thế, đây là kiểu tóc mang đến vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn và cực kỳ tươi trẻ.
Để thực hiện kiểu tóc búi này một cách nhanh nhất nhưng vẫn đẹp, hãy học theo các bước hướng dẫn đơn giản và dễ hiểu dưới đây.
Cách búi tóc củ tỏi cực đơn giản
Dưới đây là cách búi tóc củ tỏi cực đơn giản mà nàng nên học ngay.
Bước 1: Bạn chải tóc vài buộc thành kiểu đuôi ngựa, độ cao thấp tùy ý.
Bước 2: Buộc tóc rồi rẽ thành cánh quạt như hình số 3.
Bước 3: Cuộn phần đuôi tóc còn thừa xung quanh chân búi tóc rồi dùng kẹp cố định.
Bước 4: Xòe phần tóc hình quạt thành vòng tròn là bạn đã hoàn thành kiểu tóc búi củ tỏi vô cùng đẹp.
Ngoài ra, nếu bạn không thực hiện được, có thể mua dụng cụ để búi tóc củ tỏi ngoài thị trường.
Cách búi tóc tết đẹp nhất
Đây là kiểu kết hợp giữa tóc búi củ tỏi và tóc tết, do đó, vừa mang vẻ năng động vừa điệu đà, nữ tính.
Cách búi đẹp cho tóc ngắn
Nhiều người cho rằng, tóc ngắn chắc không thể búi được, tuy nhiên, đây là cách nghĩ vô cùng sai lầm. Dưới đây là các cách búi vô cùng đẹp cho tóc ngắn, bạn nên tham khảo.
Với các cách hướng dẫn búi tóc vừa đẹp, vừa nhanh lại vừa đơn giản trên, bạn gái sẽ có một diện mạo năng động, khỏe khắn và xinh càng thêm xinh.