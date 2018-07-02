Bỏ ra 20 phút buổi sáng để tập 4 động tác yoga cực dễ này, vóc dáng trở nên thon gọn, mỡ bắp tay 'tiêu biến' hoàn toàn sau vài ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 02/07/2018 16:43

Những động tác yoga sau đây, nếu tập vào buổi sáng sẽ mang đến tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa ở bắp tay hiệu quả.

Vận động vào mỗi buổi sáng, đặc biệt là tập yoga rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài khả năng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, yoga còn cải thiện tinh thần, ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Sau đây là 4 bài tập yoga đơn giản, mọi người có thể thực hiện tại nhà mà không cần đến các trung tâm. 

Bài tập yoga buổi sáng giảm cân, thon gọn bắp tay

Động tác 1: 

Tìm đến vị trí thích hợp, bằng phẳng và đủ không gian cho cơ thể hoạt động. Có thể trải thảm để tránh gây tổn thương đến da.

Nằm úp người trên mặt phẳng, từ từ dùng lực bàn tay nâng người lên sao cho trọng lượng cơ thể tập trung ở hai lòng bàn tay và hai mũi chân. Lúc này, khớp khuỷu tạo thành gốc vuông như hình minh họa bên dưới. 

Cố gắng duy trì tư thế sao cho mông, vai, cổ gáy nằm trên một đường thẳng càng lâu càng tốt. Lưu ý, nhịp thở phải đều đặn, không nhanh không yếu. 

Bỏ ra 20 phút buổi sáng để tập 4 động tác yoga cực dễ này, vóc dáng trở nên thon gọn, mỡ bắp tay 'tiêu biến' hoàn toàn sau vài ngày - Ảnh 1
Động tác này giúp giảm cân, thon gọn bắp tay cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Động tác 2:

Nằm thẳng người trên mặt phẳng, tiếp đó nghiêng hẳn sang một bên. Dùng tay phía dưới nâng người lên cao đến khi thẳng ra hoàn toàn. Đồng thời, nâng tay còn lại lên cao, cơ thể tạo thành đường xiên tượng tự hình minh họa dưới đây. 

Giữ tư thế này đến khi có thể thì quay về vị trí ban đầu.

Bỏ ra 20 phút buổi sáng để tập 4 động tác yoga cực dễ này, vóc dáng trở nên thon gọn, mỡ bắp tay 'tiêu biến' hoàn toàn sau vài ngày - Ảnh 2
Mỗi buổi sáng, tập yoga giúp cải thiện hệ thần kinh hiệu quả - Ảnh: Internet

Động tác 3: 

Đứng thẳng trên mặt phẳng, dần dần cúi người xuống, chống hai tay trên sàn tạo thành chữ V úp ngược. Tiếp đó, hạ khuỷu tay sát xuống sàn. Giữ tư thế này khoảng 10 - 15 giây thì trở về vị trí ban đầu.

Luân phiên thực hiện khoảng 5 nhịp mỗi buổi sáng.

Bỏ ra 20 phút buổi sáng để tập 4 động tác yoga cực dễ này, vóc dáng trở nên thon gọn, mỡ bắp tay 'tiêu biến' hoàn toàn sau vài ngày - Ảnh 3
Động tác này hỗ trợ tăng tuần hoàn máu giúp giảm cân rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Động tác 4: 

Cách thực hiện tương tự với động tác 3. Sau khi tạo thành tư thế chữ V úp ngược, bạn đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên hai bàn tay, bàn chân. Ngoài ra, khoảng cách chân và tay cũng xa hơn động tác 3 một chút. 

Bỏ ra 20 phút buổi sáng để tập 4 động tác yoga cực dễ này, vóc dáng trở nên thon gọn, mỡ bắp tay 'tiêu biến' hoàn toàn sau vài ngày - Ảnh 4
Động tác yoga buổi sáng này cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất giúp đào thải chất béo hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Chăm chỉ tập luyện yoga mỗi buổi sáng sau khi thức giấc thực sự rất tốt đối với sức khỏe. Không chỉ cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ tiêu hóa, đây là bộ môn nhẹ nhàng rất thích hợp cho người bệnh tim mạch, cao huyết áp, thể lực yếu.

Ngoài ra, 4 bài tập yoga trên đây còn mang đến công dụng giảm đau khớp cổ tay, khuỷu tay hiệu quả cho người thường xuyên làm việc với máy tính.

Đặc biệt, đối với những phụ nữ bận rộn, việc tập luyện yoga để giảm cân, thon gọn cơ thể là phương pháp mang đến hiệu quả cao, không tốn thời gian và không gây mệt mỏi.

 

7 động tác yoga đơn giản tại nhà, eo thon, dáng chuẩn bất chấp mọi lứa tuổi

7 động tác yoga đơn giản tại nhà, eo thon, dáng chuẩn bất chấp mọi lứa tuổi

Bạn hoàn toàn có thể thực hiện bài tập yoga này ngay tại nhà của mình. chỉ cần kiên trì luyện tập theo các động tác đơn giản ấy ước mơ eo thon, thân hình bốc lửa sẽ thành sự thật

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