'Bí kíp' làm tóc hết bết dính trong tích tắc giúp bạn gái xinh đẹp bất chấp thời tiết

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/03/2018 14:31

Tiết trời khô nóng của mùa hè khiến da đầu dễ tiết mồ hôi hơn, điều này làm mái tóc mất đi sự bồng bềnh tự nhiên. Để duy trì vẻ đẹp, hãy học ngay các mẹo làm tóc hết bết dính dưới đây.

Mái tóc bồng bềnh, mềm mại giúp bạn gái thêm phần xinh xắn, gợi cảm và nữ tính. Tuy nhiên, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng khiến các sợi tóc bết dính vì mồ hồi và dầu nhờn tiết ra. Để trị dứt tình trạng này, bạn hãy tham khảo hết các mẹo cực kỳ đơn giản dưới đây. 

Làm tóc hết bết dính bằng phấn rôm

Phấn rôm thật sự là "thần dược" làm đẹp đối với phụ nữ. Không chỉ mang đến nhiều tác dụng dưỡng da hay trang điểm, loại phấn này còn có thể làm tóc hết bết dính nhanh chóng. 

Mỗi khi da đầu tiết nhiều mồ hôi, các sợi tóc trở nên bết dính, bạn hãy thoa đều phấn rôm lên. Đợi khoảng 2 - 3 phút sau, mái tóc sẽ bồng bềnh, mềm mại và "sợi nào ra sợi nấy" ngay. 

Phấn rôm tiếp xúc với da đầu sẽ thấm hút hết lượng mồ hồi, dầu nhờn đã tiết ra trước đó, nhờ đó mà tóc sẽ rời ra mà không bết dính vào nhau nữa. 

Nếu bạn là cô nàng sở hữu làn da dầu, dễ tiết mồ hồi, vào mùa hè, hãy luôn mang lọ phấn rôm bên mình. 

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Thoa phấn rôm là một trong các cách làm tóc hết bết dính hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Làm tóc hết bết dính bằng giấy thấm dầu

Đây là cách làm tóc hết bết dính dành cho các bạn gái ít đổ mồ hôi. Việc thực hiện khá đơn giản, lấy giấy thấm dầu ấn nhẹ vào chân tóc để hút hết lượng mồ hôi, dầu nhờn đã tiết ra. Để đạt được hiệu quả tối ưu và giúp mái tóc mềm mượt, bồng bềnh suốt cả ngày, bạn cần thấm dầu thường xuyên. 

'Bí kíp' làm tóc hết bết dính trong tích tắc giúp bạn gái xinh đẹp bất chấp thời tiết - Ảnh 2
Dùng giấy thấm dầu hút đi mồ hôi trên da đầu cũng là cách làm tóc hết bết dính hiệu quả - Ảnh: Internet

Làm tóc hết bết dính bằng dầu gội khô

Hiểu được nhu cầu làm đẹp trong ngày hè của phụ nữ, các nhãn hàng đã cho ra đời dòng sản phẩm dầu gội khô nhằm khắc phục tình trạng tóc bết dính do thời tiết nắng nóng. 

Ngoài khả năng thấm hút mồ hôi, dầu gội khô còn chứa chất kháng khuẩn giúp ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn xâm nhập vào chân tóc gây nên viêm, nấm hay mẩn ngứa da đầu. 

'Bí kíp' làm tóc hết bết dính trong tích tắc giúp bạn gái xinh đẹp bất chấp thời tiết - Ảnh 3
Làm tóc hết bết dính bằng dầu gội khô khá đơn giản, bạn chỉ cần xịt đều lên đầu là xong - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nếu quên mang theo các vật dụng "cứu cánh" trong ngày hè trên, bạn có thể khắc phục mái tóc bết dính bằng các cách tạo kiểu dưới đây.

'Bí kíp' làm tóc hết bết dính trong tích tắc giúp bạn gái xinh đẹp bất chấp thời tiết - Ảnh 4
Để ngụy trang cho mái tóc bết dính, bạn có thể chọn kiểu buộc đuôi ngựa thấp hoặc cao - Ảnh: Internet
'Bí kíp' làm tóc hết bết dính trong tích tắc giúp bạn gái xinh đẹp bất chấp thời tiết - Ảnh 5
Kiểu tết lệch, đánh rối cũng là cách đánh lừa thị giác hiệu quả - Ảnh: Internet
'Bí kíp' làm tóc hết bết dính trong tích tắc giúp bạn gái xinh đẹp bất chấp thời tiết - Ảnh 6
Kiểu buộc củ tỏi là cách tốt nhất giúp bạn giấu đi mái tóc bết dính, đầy mồ hôi của mình - Ảnh: Internet

Những mẹo cực kỳ đơn giản và nhanh gọn trên sẽ làm tóc hết bết dính và trở nên bồng bềnh, mềm mượt tức thì. 

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