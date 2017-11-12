Bất ngờ với 3 cách trị thâm quầng mắt bằng mật ong siêu tiết kiệm mà hiệu quả cao

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/11/2017 18:32

Nếu muốn nhanh chóng biến đôi mắt "gấu trúc" trở nên sáng đẹp hơn thì hãy dùng ngay cách trị thâm quầng mắt bằng mật ong này. Chắc chắn hiệu quả sẽ không làm bạn thất vọng.

Nếu quầng thâm mắt làm gương mặt bạn trở nên mệt mỏi, già nua và kém tươi tắn thì đừng lo lắng, cách trị thâm quầng mắt bằng mật ong sẽ giúp ích cho bạn. Đây là một trong nhiều biện pháp đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Chỉ cần kiên trì thì sau 2 – 3 ngày, kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng.

Vì sao mật ong giúp trị thâm quầng mắt?

Mật ong là sản phẩm 100% từ thiên nhiên, nó có chứa hàm lượng cao vitamin E và nhiều khoáng chất cần thiết khác, vừa có lợi cho sức khỏe mà vừa mang lại hiệu quả làm đẹp vượt trội.

 

Mật ong nổi tiếng với khả năng dưỡng da sáng mịn, đều màu, loại bỏ vết thâm nám, sạch mụn, liền sẹo cũng như giúp tái tạo tế bào da đẹp hơn, căng hơn. Đồng thời, không chỉ dừng lại ở đó, mật ong còn có tác dụng khác với làn da đó là điều trị thâm quầng mắt nhanh chóng và hiệu quả.

 

Hiệu quả cao với cách trị thâm quầng mắt bằng mật ong
Hiệu quả cao với cách trị thâm quầng mắt bằng mật ong (Ảnh: Internet)

Nhờ vào vitamin E, nhóm B, C cùng các khoáng chất như magie, sắt, kẽm hay thiamin, niacin, riboflavin... nên mật ong có nhiều lợi ích cho sắc đẹp mà từ xưa đã được chị em phụ  nữ ưa chuộng.

 

Bởi vậy, nếu đôi mắt của bạn đang bị quầng thâm xấu xí thì đừng quên áp dụng phương pháp này nhé. Chắc chắn hiệu quả của nó không thua kém gì công nghệ chăm sóc sắc đẹp đắt tiền.

Cách trị thâm quầng mắt bằng mật ong

Với mật ong, bạn có thể áp dụng theo nhiều cách khác nhau để trị thâm quầng mắt hiệu quả. Cách đơn giản nhất đó là chỉ sử dụng mật ong nguyên chất thoa lên vùng da bị quầng thâm quanh mắt, giữ như vậy trong khoảng 30 phút hoặc nếu muốn bạn cũng có thể giữ qua đêm rồi rửa sạch mắt với nước ấm cũng được.

 

Ngoài công thức đơn giản này, việc dùng mật ong kết hợp với những sản phẩm tự nhiên khác có tác dụng tương tự sẽ giúp tăng gấp nhiều lần hiệu quả và giảm thời gian điều trị. Để hỗ trợ bạn dễ dàng hơn trong việc dùng mật ong trị quầng thâm mắt, chúng tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ cho bạn tham khảo.

 

Dùng mật ong và bột trà xanh

 

Bột trà xanh hay trà xanh chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa nếp nhăn dưỡng da căng mịn. Đồng thời nó còn có tính kháng viêm, chống khuẩn cùng với sự kết hợp của các vitamin, khoáng chất nên hỗ trợ làm mờ vết thâm quầng quanh mắt. Dùng bột trà xanh trong công thức trị quầng thâm mắt bằng mật ong là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

 

Kết hợp mật ong và bột trà xanh giúp loại bỏ quầng thâm mắt tốt hơ
Kết hợp mật ong và bột trà xanh giúp loại bỏ quầng thâm mắt tốt hơn (Ảnh: Internet)

- Trộn mật ong với bột trà xanh và chút nước lọc đều lại cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

 

- Thoa đều hỗn hợp này lên vùng mắt bị thâm quầng.

 

- Giữ khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

 

Kết hợp mật ong với cam tươi 

 

Cam là loại trái cây giàu vitamin C và hợp chất chống oxy hóa, nó cũng hỗ trợ dưỡng da sáng mịn, giữ ẩm, tái tạo tế bào da bị tổn thương, làm mờ quầng thâm công hiệu. Bạn sẽ hài lòng nếu như kết hợp cam và mật ong lại với nhau.

 

- Cam tươi vắt lấy nước cốt.

 

- Trộn 1 muỗng nước ép cam với 1 muỗng mật ong.

 

- Dùng bông tăm chấm hỗn hợp và thoa đều lên vùng da quanh mắt.

 

- Bạn có thể giữ nó đến qua đêm hoặc trong khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi rửa lại bằng nước ấm là được.

 

Mật ong và cà chua

 

Nhắc đến cách trị quầng thâm mắt bằng mật ong thì bạn đừng quên sự kết hợp nó với cà chua. Cà chua rất tốt cho sức khỏe cũng như giúp làm đẹp toàn diện, với giá thành rẻ, cà chua là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn.

 

Cách điều trị thâm quầng mắt hiệu quả với mật ong và cà chua
Cách điều trị thâm quầng mắt hiệu quả với mật ong và cà chua (Ảnh: Internet)

- Bạn có thể dùng cà chua ép lấy nước hoặc bỏ vỏ và hạt rồi xay nhuyễn cũng được.

 

- Sau đó trộn mật ong và cà chua lại theo tỷ lệ 1 :1.

 

- Áp dụng hỗn hợp này lên đôi mắt tương tự như với cách trên.

 

- Rửa sạch lại bằng nước ấm sau đó khoảng 30 phút.

 

Trên đây là một vài gợi ý cho bạn trị thâm quầng mắt bằng mật ong đơn giản và hiệu quả cao. Áp dụng đều đặn mỗi ngày để sớm lấy lại đôi mắt khỏe đẹp, quyến rũ và đầy sức sống nhé.

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