9 động tác đốt cháy mỡ bụng dưới giúp phụ nữ sau sinh lấy lại vòng eo phẳng lỳ, săn chắc

Nếu gặp phải vấn đề mỡ thừa tích tụ quanh bụng dưới sau khi sinh, bạn hãy tập luyện 9 động tác đốt cháy chất béo từ Brightside mỗi ngày.

Phụ nữ sau khi trải qua quá trình sinh nở thường phải đối mặt với vấn đề béo bụng, rạn da, tăng cân nhiều... Do đó, lấy lại vóc dáng thời trẻ luôn là ước muốn của đa số mọi phụ nữ đã có con. Đừng lo lắng, chỉ cần dành ra khoảng 15 - 20 phút mỗi ngày để tập luyện theo 9 động tác này của Brightside, toàn bộ mỡ thừa quanh bụng dưới sẽ "không cánh mà bay" chỉ sau thời gian ngắn.

Chỉ sau 10 - 12 tuần kiên trì tập luyện 9 động tác này, bạn có thể giảm từ 5 đến 7kg, sở hữu vòng eo 60cm - Ảnh: Internet

Động tác 1:

Nằm ngửa, gập đầu gối, đặt chiếc gối mềm dưới cột sống cuối, một cái khác giữa hai chân. Hai tay đặt thoải mái hai bên hông, bàn chân áp sát trên sàn nhà. Hít vào thật sâu, sau đó thở ra từ từ rồi nâng bụng lên trên. Giữ vị trí này trong 5 giây, sau đó thư giãn, lặp lại khoảng 10 lần - Ảnh: Brightside

Động tác 2:

Nằm ngửa, đặt hai chân ra xa nhau. Uốn cong đầu gối lại, bàn chân lúc này áp sát sàn. Tiếp đó, hít vào rồi thở ra, lưu ý là đưa khí vào lấp đầy bụng. Sau đó, nhẹ nhàng nâng xương chậu lên, kéo theo nâng hông. Tạm dừng ở vị trí này trong 2 giây thì quay lại vị trí ban đầu. Lặp lại tối đa 10 lần - Ảnh: Brightside

Động tác 3:

Tư thế bắt đầu cũng giống như bài tập trước. Hít thở nhịp nhàng, lấy bàn chân trái làm trụ, giữ khung xương chậu cố định. Tiếp đó, hít vào, thở ra, đồng thời dùng lực ở hông phải nâng chân phải lên, duỗi thẳng. Thay đổi chân. Lặp lại 5 đến 10 lần trên mỗi chân - Ảnh: Brightside

Động tác 4:

Nằm ngửa trên mặt phẳng, bàn chân đặt sát sàn, tay để thoải mái hai bên hông. Hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng cơ bụng kéo phần trên cơ thể lên cao. Đồng thời, nhấc hai cánh tay lên. Giữ tư thế này trong 2 giây, sau đó hít vào, từ từ trở lại sàn rồi thở ra. Lặp lại khoảng 10 lần - Ảnh: Brightside

Động tác 5:

Nằm ngửa trên thảm tập, một tay áp lên bụng, tay còn lại đặt bên hông. Nâng hai chân lên cao, đặt sát vào nhau, đầu gối gập lại. Tiếp đó, hãy hít thở đến khi cảm thấy thoải mái. Hít vào thật sâu, cố gắng dang hai chân rộng hết mức có thể, thở ra và khép chân lại. Lặp lại khoảng 10 lần - Ảnh: Brightside

Động tác 6:

Vẫn với tư thế nằm ngửa trên thảm, hai đầu gối gập lại. Hai tay nắm chặt chiếc khăn tắm vòng qua hai chân tương tự hình minh họa. Hít vào, sau đó thở ra thật đều đặn. Sau đó, nhấc nửa thân trên lên khỏi sàn nhà, giữ vị trí này khoảng 10 giây. Lặp lại 10 - 12 lần, số lượng nên tăng dần lên - Ảnh: Brightside

Động tác 7:

Bạn có thể thực hiện bài tập này sau 12 - 14 tuần sau sinh. Nằm ngửa, nâng cao chân đến khi đầu gối thẳng hàng với hông. Hai tay nắm chặt chiếc khăn vòng quanh đùi như hình minh họa. Sau đó, nâng đầu và vai lên cao, đồng thời đẩy mạnh lực vào đùi, chân còn lại duỗi thẳng. Thay đổi chân và lặp lại tối đa 10 lần - Ảnh: Brightside

Động tác 8:

Nằm ngửa trên thảm tập, đầu gối gập lại, bàn chân áp sát sàn. Hai tay vòng ra sau gáy. Tiếp đó, hít vào thật sâu rồi kéo phần trên cơ thể lên cao, giữ khoảng 5 giây rồi thở ra, trở về vị trí ban đầu. Lặp lại khoảng 10 lần - Ảnh: Brightside

Động tác 9:

Đứng tựa lưng vào tường với hai tay áp sát tường. Tiếp đó, hít vào rồi hạ người xuống đến khi đúng với tư thế đang ngồi ghế thì dừng lại, thở ra. Giữ tư thế này khoảng 10 giây thì quay về vị trí ban đầu. Lặp lại 7 lần - Ảnh: Brightside

Lưu ý, vì sức khỏe và cơ thể của phụ nữ sau sinh cực kỳ yếu, do đó, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, chuyên gia trước khi áp dụng các bài tập đốt cháy mỡ bụng dưới, giảm vòng eo này tại nhà.

Thực hành 6 động tác yoga đơn giản nhất nhưng lại đốt cháy nhiều chất béo nhất Theo các nghiên cứu mới nhất, chỉ cần 15 phút tập thể dục mỗi ngày với 6 động tác yoga dưới đây có thể đốt cháy chất béo hiệu quả, đặc biệt là mỡ bụng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/9-dong-tac-dot-chay-mo-bung-duoi-giup-phu-nu-sau-sinh-lay-lai-vong-eo-phang-ly-san-chac-295308.html