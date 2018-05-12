5 việc làm vào buổi sáng giúp giảm vài centimet mỡ bụng cực nhanh

Những thói quen đơn giản vào buổi sáng này lại là “trợ thủ đắc lực” giúp bạn đánh bay vài centimet mỡ thừa quanh bụng nhanh chóng.

Kiên trì tập bản thân làm theo những thói quen dưới đây, chắc chắc chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ mỡ thừa sẽ bị đánh bay, vòng 2 trở nên săn chắc, thon gọn hoàn hảo. Uống nước ấm Uống nước ấm vào buổi sáng sau khi thức giấc đẩy mạnh đào thải độc tố, chất béo và mỡ thừa ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, nước ấm sẽ làm sạch dạ dày, hỗ trợ thanh lọc cơ thể, hạn chế tình trạng tích tụ mỡ thừa.

Để tăng thêm hiệu quả, bạn nên kết hợp một số nguyên liệu tự nhiên như mật ong, dầu ô liu, dầu dừa, nước ép nghệ tươi... vào nước ấm để uống vào buổi sáng. Cách thực hiện cực kỳ đơn giản, chuẩn bị 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước ép nghệ tươi (hoặc thay thế bằng nguyên liệu khác). Cho nước ép nghệ tươi vào ly thủy tinh, đổ nước nóng vào, khuấy đều. Sau đó, thêm mật ong khuấy đến khi nước còn âm ấm là có thể thưởng thức ngay.

Uống nước ấm vào buổi sáng ngay sau khi thức giấc mang đến tác dụng đốt cháy mỡ thừa, săn chắc bụng nhanh chóng. Hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều lần nếu kết hợp cùng một số nguyên liệu tự nhiên có công dụng đánh tan chất béo như mật ong, dầu dừa, nước cốt chanh, tinh bột nghệ... - Ảnh: Internet Tập yoga Yoga là bộ môn vận động nhẹ nhàng, không ép cơ thể phải dùng toàn bộ sức lực, tuy nhiên, hiệu quả giảm cân, đốt cháy mỡ thừa lại cực kỳ hiệu quả. Đơn giản nhất, mỗi buổi sáng, bạn hãy tập động tác ngồi thiền, hít thở đều đặn. Sau khi thực hiện vệ sinh cá nhân, ngồi thẳng trên mặt phẳng, dần dần nhắm nghiền mắt, hít vào và thở ra đều đặn. Cứ như thế, hãy thả hồn thư giãn, thoải mái và an yên trong vòng 10 - 20 phút là hoàn thành. Yoga là bộ môn có nguồn gốc từ Ấn Độ chú trọng vào việc điều hòa hơi thở nhằm tăng quá trình chuyển hóa chất, đào thải độc tố, đốt cháy mỡ thừa từ sâu bên trong. Chính vì vậy, dành vài phút buổi sáng để ngồi thiền, hít thở là cách giúp vòng eo săn chắc nhanh chóng - Ảnh: Internet Ăn bữa sáng lành mạnh Bữa ăn sáng tốt nhất là cách thời điểm thức dậy khoảng 20 - 30 phút, điều này hạn chế tối đa sự tổn hại hệ tiêu hóa. Bữa ăn sáng là quan trọng nhất trong ngày, do đó, đây là thời điểm tuyệt vời để bổ sung thực phẩm hỗ trợ cơ thể đốt cháy mỡ thừa. Một số gợi ý bữa sáng thích hợp cho bạn như trứng luộc, khoai lang, salad, sữa chua, yến mạch, bánh mì nguyên cám... Nên tránh tuyệt đối thức ăn nhanh, đồ ăn giàu đường, chất béo, tinh bột vào bữa sáng để hạn chế tích tụ mỡ thừa. Bữa ăn sáng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng cơ thể lẫn sức khỏe. Chính vì vậy, bổ sung thực phẩm ít calo, giàu khoáng chất vào thời điểm này là phương pháp duy trì sự săn chắc của vòng eo, cơ thể thon gọn hiệu quả - Ảnh: Internet Trên đây là 3 thói quen cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện vào mỗi buổi sáng để hỗ trợ cơ thể đốt cháy mỡ thừa quanh bụng, đùi, bắp chân... giúp vòng eo, cơ thể săn chắc, thon gọn.

5 thói quen giúp chân voi, đùi to thành chân thon dài cực hiệu quả Đôi chân kém thon là nguyên nhân khiến nhiều bạn tự ti về dáng vóc và ngại mang những bộ cánh thời trang như jumpsuit, váy vóc, quần short.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-viec-lam-vao-buoi-sang-giup-giam-vai-centimet-mo-bung-cuc-nhanh-281907.html