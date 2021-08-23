Xưởng in bao bì ni lông giá rẻ nhất tại TPHCM

Làm đẹp 23/08/2021 14:27

Nếu bạn đang tìm hiểu về xưởng in bao bì ni lông hay túi ni lông giá rẻ nhất tại TPHCM để đặt in thì hãy tham khảo ngay nội dung bài viết này nhé.

 

Xưởng In Bao Bì Quốc Minh là đơn vị chuyên in bao bì hoặc túi ni lông TPHCM với giá rẻ, mẫu mã đa dạng và chất lượng tốt nhất. Nếu bạn đang có nhu cầu, hãy liên hệ ngay với hotline của chúng tôi để được tư vấn và báo giá mới và ưu đãi nhất. Mọi thông tin liên quan đều sẽ được chia sẻ sau đây.

Ngày nay, bao bì hay túi ni lông là sản phẩm có sức tiêu thụ lớn mà bất kể lĩnh vực kinh doanh nào cũng cần với số lượng không hề nhỏ. Kể cả trong đời sống gia đình hàng ngày của mọi nhà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của loại bao bì này.

Rất nhiều cửa hàng, chợ, siêu thị... đều chọn xưởng in bao bì ni lông giá rẻ tại TPHCM - In Bao Bì Quốc Minh uy tín có thiết kế đẹp, kiểu dáng phong phú để đặt in bao bì làm thương hiệu và công cụ marketing hiệu quả. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn ngay sau đây.

Nhu cầu sử dụng bao bì ni lông tại TPHCM

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Tại TPHCM, bao bì ni lông hay túi nilon dần trở thành sản phẩm thiết yếu, không thể thay thế và tiết kiệm trong kinh doanh được các chủ doanh nghiệp lớn nhỏ ưu ái sử dụng. Có thể nói, túi ni lông có mặt ở khắp mọi nơi, tham gia vào tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau.

Bởi vậy, nhu cầu in bao bì ni lông tại TPHCM ngày càng tăng cao và chưa hề có xu hướng sẽ giảm bớt. Lợi ích của doanh nghiệp khi sử dụng bao bì ni lông như sau:

+ Bao bì ni lông là công cụ marketing giá rẻ nhưng cho kết quả tốt, dễ dàng truyền tải những nội dung, slogan đủ ý đến cho khách hàng, nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu.

+ Túi nilon giúp chứa đựng, bảo quản hàng hóa dễ dàng, mang lại sự thuận lợi cho người tiêu dùng.

+ Toát lên sự chuyên nghiệp của một doanh nghiệp đến với khách hàng, bởi túi ni lông chính là công cụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, là gương mặt đại diện của doanh nghiệp. Nên có một bao bì đẹp, chỉnh chu thì đơn vị sẽ ghi điểm tuyệt đối trong mặt khách hàng.

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Ưu điểm của dịch vụ in bao bì ni lông tại In Bao Bì Quốc Minh

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In Bao Bì Quốc Minh luôn là đơn vị in bao bì ni lông TPHCM đáng tin cậy được khách hàng nhắc đến thường xuyên và an tâm lựa chọn khi có nhu cầu. Sau nhiều năm hoạt động và không ngừng nỗ lực, chúng tôi luôn tự hào chinh phục khách hàng những ưu điểm độc nhất vô nhị như:

+ Vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà phân phối, không qua trung gian nên cam kết giá rẻ nhất thị trường

+ Nhận đặt in bao bì ni lông theo yêu cầu và thiết kế mẫu miễn phí

+ Nguyên liệu sản xuất cao cấp, an toàn, cam kết mang đến cho quý khách những dòng túi ni lông dẻo dai, đẹp và tái sử dụng nhiều lần

+ Kỹ thuật in đa dạng nên In Bao Bì Quốc Minh nhận in mọi số lượng ít hay nhiều.

+ Luôn có sẵn và cung ứng ra thị trường tất cả các mẫu bao bì phổ biến như túi PE, túi HD, túi PP...

+ Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, có chuyên môn cao, luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng 24/24.

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Quy trình sản xuất bao bì ni lông tại TPHCM

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Quy trình in bao bì ni lông TPHCM của xưởng luôn được tiến hành khép kín dưới sự giám sát chặt chẽ của những kỹ thuật viên lành nghề, đảm bảo an toàn và tuân thủ mọi tiêu chuẩn kỹ thuật. Các bước thực hiện như sau:

+ Bước 1: Gia công hạt nhựa

+ Bước 2: Lên kế hoạch thiết kế mẫu bao bì ni lông theo yêu cầu khách hàng đặt ra

+ Bước 3: Trộn nguyên liệu theo kế hoạch

+ Bước 4: Thổi bao bì

+ Bước 5: In ấn theo thiết kế và hoàn thiện sản phẩm.

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Trên đây là những thông tin cần biết về bao bì ni lông trong đời sống và đi kèm với đó là dịch vụ của xưởng in bao bì ni lông tại TPHCM mà công ty In Bao Bì Quốc Minh đang triển khai để bạn tham khảo qua. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn đang có nhu cầu đặt in túi ni lông các loại với chất lượng tốt, kích thước đa dạng, mẫu mã đẹp cùng mức giá siêu ưu đãi có một không hai này nhé.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

+ Địa chỉ: 44/6k Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM

+ Điện thoại: 0931 31 34 55 - 0931 31 34 77

+ Email: inquocminh@gmail.com

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