Xóa tan quầng thâm, bọng mắt trong 10 phút với 6 mẹo đơn giản

Làm đẹp 18/04/2016 23:12

Luôn bôi kem chống nắng, không rửa mặt bằng nước nóng... là những mẹo nhỏ đơn giản giúp bạn xóa tan những quầng thâm xấu xí ở mắt hiệu quả.

Bôi kem trị thâm quầng mắt vào ban đêm là biện pháp phục hồi vùng da mắt tập trung cần thiết. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trị thâm quầng mắt tối ưu, bạn nên kết hợp chăm sóc mắt cả ngày với các mẹo sau đây:

1. Luôn bôi kem chống nắng

Bởi vùng da mắt của bạn rất mỏng, nên chúng rất dễ bị tăng sắc tố do ánh sáng mặt trời gây ra. Đó là lý do bạn nên bôi kem chống nắng cả ở vùng mắt.

Có thể, kem chống nắng có thể khiến mắt của bạn khó chịu, nhưng hãy làm và coi đây là một bước chăm sóc vùng da mắt cần thiết. Hoặc, bạn cũng có thể sử dụng công thức kem chống nắng không dính và nháp để bôi lên da mặt.

2. Sử dụng thuốc Antihistamines (Cho trường hợp mắt sưng do dị ứng)

Nếu bạn có bọng mắt và thâm quầng mắt do dị ứng, hãy sử dụng các loại thuốc uống chữa dị ứng như antihistamines. Tuy nhiên, phải chắc chắn rằng bạn chỉ được phép sử dụng thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ.

6 mẹo nhỏ trị thâm quầng mắt hiệu quả

3. Sử dụng kem mắt chứa retinoid

Như đã đề cập ở trên, kem dưỡng mắt là một phần không thể thiếu để da vùng mắt được thư giãn, hết thâm đen và hạn chế hình thành các nếp nhăn quanh mắt.

Theo các chuyên gia da liễu, kem mắt chứa retinoid (một dạngt? vitamin A) rất tốt cho mắt. Retinoid giúp làm mờ sắc tố da và tăng cường sản xuất collagen để làm mờ quầng mắt và làm mờ nếp nhăn, vết chân chim ở khóe mắt.

4. Không xông hơi mặt, không rửa mặt bằng nước nóng 

Rửa mặt bằng nước nóng có thể khiến tình trạng thâm và bọng mắt của bạn trở nên tồi tệ hơn. Xông hơi mặt bằng nước nóng cũng có tác hại tương tự.

Xóa tan quầng thâm, bọng mắt trong 10 phút với 6 mẹo đơn giản

 

5. Đừng chăm sóc mắt quá kỹ 

Hãy chú ý đến liều lượng dưỡng chất chăm sóc da vùng mắt. Liều lượng ít chỉ làm giảm tác dụng trị thâm quầng mắt, nhưng nếu liều lượng quá nhiều có thể khiến vùng da mắt mỏng bị kích ứng. Ví dụ, bôi retinoid quá thường xuyên và quá nhiều có thể khiến vùng da mắt bị mần đỏ, bong da, thậm chí là quầng thâm đen trở thành quầng chuyển sang màu nâu hoặc xám.

Theo các bác sĩ da liễu, Renova là công thức kem có lượng retinoid (0,02 %) đủ an toàn cho da mắt. Vậy, bạn có thể sử dụng kem Renova hoặc các loại kem mắt có liều lượng retinoid thích hợp để trị thâm quầng mắt.

6 mẹo nhỏ trị thâm quầng mắt hiệu quả

6. Tẩy trang đúng cách

Khi lau chùi lớp trang điểm trên mắt, bạn có thể làm tổn thương vùng da mắt và góp phần gây ra thâm quầng mắt. Bạn nên chú ý đến kỹ thuật tẩy trang hơn, bao gồm chọn bông mềm, sản phẩm tẩy trang mắt an toàn và không dùng lực quá mạnh để chùi lớp trang điểm.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ da liễu, các sản phẩm tẩy trang mắt dạng dầu có tác dụng tẩy trang mắt dịu nhẹ và an toàn nhất, ví dụ như dầu Freeman Eclos Daily Facial Cleansing Oil.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới