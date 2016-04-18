Xóa tan quầng thâm, bọng mắt trong 10 phút với 6 mẹo đơn giản

Bôi kem trị thâm quầng mắt vào ban đêm là biện pháp phục hồi vùng da mắt tập trung cần thiết. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trị thâm quầng mắt tối ưu, bạn nên kết hợp chăm sóc mắt cả ngày với các mẹo sau đây:

Có thể, kem chống nắng có thể khiến mắt của bạn khó chịu, nhưng hãy làm và coi đây là một bước chăm sóc vùng da mắt cần thiết. Hoặc, bạn cũng có thể sử dụng công thức kem chống nắng không dính và nháp để bôi lên da mặt.

Bởi vùng da mắt của bạn rất mỏng, nên chúng rất dễ bị tăng sắc tố do ánh sáng mặt trời gây ra. Đó là lý do bạn nên bôi kem chống nắng cả ở vùng mắt.

2. Sử dụng thuốc Antihistamines (Cho trường hợp mắt sưng do dị ứng)

Nếu bạn có bọng mắt và thâm quầng mắt do dị ứng, hãy sử dụng các loại thuốc uống chữa dị ứng như antihistamines. Tuy nhiên, phải chắc chắn rằng bạn chỉ được phép sử dụng thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ.

3. Sử dụng kem mắt chứa retinoid

Như đã đề cập ở trên, kem dưỡng mắt là một phần không thể thiếu để da vùng mắt được thư giãn, hết thâm đen và hạn chế hình thành các nếp nhăn quanh mắt.

Theo các chuyên gia da liễu, kem mắt chứa retinoid (một dạngt? vitamin A) rất tốt cho mắt. Retinoid giúp làm mờ sắc tố da và tăng cường sản xuất collagen để làm mờ quầng mắt và làm mờ nếp nhăn, vết chân chim ở khóe mắt.

4. Không xông hơi mặt, không rửa mặt bằng nước nóng

Rửa mặt bằng nước nóng có thể khiến tình trạng thâm và bọng mắt của bạn trở nên tồi tệ hơn. Xông hơi mặt bằng nước nóng cũng có tác hại tương tự.

5. Đừng chăm sóc mắt quá kỹ

Hãy chú ý đến liều lượng dưỡng chất chăm sóc da vùng mắt. Liều lượng ít chỉ làm giảm tác dụng trị thâm quầng mắt, nhưng nếu liều lượng quá nhiều có thể khiến vùng da mắt mỏng bị kích ứng. Ví dụ, bôi retinoid quá thường xuyên và quá nhiều có thể khiến vùng da mắt bị mần đỏ, bong da, thậm chí là quầng thâm đen trở thành quầng chuyển sang màu nâu hoặc xám.

Theo các bác sĩ da liễu, Renova là công thức kem có lượng retinoid (0,02 %) đủ an toàn cho da mắt. Vậy, bạn có thể sử dụng kem Renova hoặc các loại kem mắt có liều lượng retinoid thích hợp để trị thâm quầng mắt.

6. Tẩy trang đúng cách

Khi lau chùi lớp trang điểm trên mắt, bạn có thể làm tổn thương vùng da mắt và góp phần gây ra thâm quầng mắt. Bạn nên chú ý đến kỹ thuật tẩy trang hơn, bao gồm chọn bông mềm, sản phẩm tẩy trang mắt an toàn và không dùng lực quá mạnh để chùi lớp trang điểm.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ da liễu, các sản phẩm tẩy trang mắt dạng dầu có tác dụng tẩy trang mắt dịu nhẹ và an toàn nhất, ví dụ như dầu Freeman Eclos Daily Facial Cleansing Oil.