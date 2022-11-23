Xóa tan ngại ngùng với vùng nách xỉn màu cùng những cách điều trị thâm nách hiệu quả này

Nguyên nhân gây ra sự đổi màu da dưới cánh tay là gì?

Mặc dù có một số phương pháp điều trị tại nhà được cho là có thể khắc phục được, nhưng cũng có một số phương pháp điều trị được bác sĩ da liễu phê duyệt cũng có thể khắc phục tình trạng này. Tiến sĩ Shefali Trasi Nerurkar, Bác sĩ Da liễu Tư vấn, Phòng khám Dr Trasi và Phòng khám Da liễu La Piel sẽ chia sẻ một số phương pháp điều trị hiệu quả nhất để loại bỏ thâm nách.

Các loại điều trị được sử dụng là gì?

Có nhiều lý do khác nhau khiến vùng da dưới cánh tay bị đổi màu. Các lý do phổ biến là bệnh giả nhiễm trùng (pseudoacanthosis nigricans) (do bệnh tiểu đường, PCOS, béo phì), viêm da kích ứng do tiếp xúc với chất khử mùi và nước hoa, viêm da dị ứng do tiếp xúc với kem tẩy lông, nhiễm trùng như vi khuẩn và nấm, v.v.

Da dưới cánh tay nhạy cảm và có thể dễ dàng phản ứng với các loại kem và phương pháp điều trị. Tùy thuộc vào nguyên nhân mà điều trị tăng sắc tố sẽ được đưa ra. Cả kem bôi và phương pháp điều trị đều được yêu cầu để đạt được kết quả cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Trong các loại kem bôi, người ta có thể sử dụng các loại kem làm sáng da như arbutin, axit kojic, hydroquinone, axit azelic, axit glycoilic có thể được sử dụng để làm sáng da. Trong trường hợp da dày lên được thấy ở bệnh pseudoacanthosis nigricans, ngay cả các loại kem retinoid tại chỗ cũng được sử dụng.

Có thể sử dụng các phương pháp điều trị như lột da bằng hóa chất (chứa axit azelic, axit salicylic, axit glycolic, vitamin c, axit lactic, axit trichloroactic, v.v.). Đối với da dày, microdermabrasion cũng được sử dụng để tẩy tế bào chết trên bề mặt da và sau đó có thể sử dụng phương pháp lột tẩy.

Những loại hóa chất nào được sử dụng?

Ảnh minh họa: Internet

Có thể sử dụng vỏ hóa chất có chứa axit azelic, axit salicylic, axit glycolic, vitamin c, axit lactic, axit trichloroactic, v.v. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu lột da mạnh hơn, hãy bắt đầu thoa kem dưỡng da và sau đó bắt đầu lột da nhẹ hơn. Nếu da chấp nhận các loại lột này, bạn có thể sử dụng các loại lột mạnh hơn. Bạn phải nhớ rằng không nên vội vàng điều trị vì nó có thể dễ dàng gây kích ứng da. Trong khi điều trị da, bạn nên cấp nước cho da bằng ceramides và các chất dưỡng ẩm khác.

Các biện pháp tự nhiên và tại nhà có hiệu quả không?

Ảnh minh họa: Internet

Các biện pháp trị tối màu dưới cánh tay nhẹ hơn tại nhà có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời.

Gel lô hội được biết đến là một liệu pháp dưỡng ẩm tốt cho vùng da dưới cánh tay.

Có thể sử dụng axit xitric và bột nghệ.

Axit citric trong chanh là một chất chống oxy hóa và làm sáng da rất tốt.

Curcumin trong axit nghệ cũng là một chất làm đẹp da tốt.

Theo Femina