Trong hầu hết các loại kem đánh răng đều có chứa canxi, flo, ancol..., đây là những chất có khả năng loại bỏ những vi khuẩn gây hại, giúp lấy đi lớp sừng hay tế bào chết trên da, giúp dưỡng da trở nên mềm mại hơn.

Bạn có tin rằng kem đánh răng mang lại những lợi ích tuyệt vời cho làn da không? Bạn hay nghĩ đến nó đơn giản chỉ là sản phẩm làm sạch và dưỡng trắng răng, nhưng ngoài ra, nó còn có nhiều công dụng khác cho làn da của bạn. Trong đó cách trị mụn thâm bằng kem đánh răng tỏ ra công hiệu nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn.

Cũng chính nhờ các thành phần này mà kem đánh răng giúp làm xẹp những vết mụn đang bị sưng đỏ, làm mờ vết mụn thâm hiệu quả hơn.

Chị em sẽ không cần phải suy nghĩ nên chọn sản phẩm nào, loại kem dưỡng nào để điều trị mụn và dưỡng da tốt nhất. Chỉ với típ kem đánh răng trong nhà thôi là bạn có thể tận dụng nó làm kem dưỡng trị mụn công hiệu rồi.

Cách trị mụn thâm bằng kem đánh răng

Cách trị mụn thâm với kem đánh răng rất đơn giản, chỉ cần mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy thoa lớp mỏng kem đánh răng lên vị trí vết mụn, vết thâm trên da và giữ nguyên như vậy có tới sáng hôm sau. Sáng dậy rửa sạch lại với nước ấm, lúc nào bạn sẽ thấy làn da trở nên mịn màng hơn nhiều.

Ngoài cách này, bạn có thể kết hợp kem đánh răng với một vài sản phẩm khác để tăng hiệu quả trị mụn thâm cũng như dưỡng da tốt hơn.

Kem đánh răng và dầu dừa

Dầu dừa giàu vitamin, khoáng chất, trong đó phải kể đến hợp chất chóng oxy hóa và vitamin E. Đây là thành phần giúp làm dịu da, dưỡng da trắng mịn, loại bỏ những nốt mụn cứng đầu khá tốt. Kết hợp dầu dừa với kem đánh răng sẽ giúp quá trình trị mụn thâm diễn ra nhanh chóng hơn.

Chỉ cần trộn kem đánh răng với dầu dừa theo tỷ lệ 1:1 rồi thoa đều hỗn hợp này lên da một cách nhẹ nhàng. Bạn có thể giữ hỗn hợp này trên da đến qua đêm hoặc rửa lại với nước sau đó khoảng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ.

Kem đánh răng và dầu oliu

Dầu oliu cũng tương tự như dầu dừa, vì nó chứa hàm lượng cao vitamin E nên giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp hơn, căng mịn hơn và giảm vết mụn thâm nhanh chóng nhất. Dầu oliu là sự lựa chọn tuyệt vời khi kết hợp với cách trị mụn thâm bằng kem đánh răng.

Cách áp dụng cũng tương tự như trên, trộn dầu oliu với kem đánh răng rồi thoa đều lên da. Rửa mặt lại với nước ấm sau đó khoảng 30 phút hoặc giữ lại trên da qua đêm cũng được.

Lưu ý khi dùng kem đánh răng trị mụn thâm

Trước tiên, việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp cũng quan trọng để giúp nhanh chóng loại bỏ vết mụn thâm cứng đầu của bạn. Hiện nay có khá nhiều loại kem đánh răng khác nhau, nhưng lời khuyên cho bạn đó là sử dụng kem đánh răng màu trắng là tốt nhất.

Kem đánh răng chỉ có tác dụng trị những vết mụn thâm mới xuất hiện, còn những nốt thâm mụn lâu năm thì bạn nên sử dụng phương pháp khác.

Đồng thời, sau khi dùng kem đánh răng trị mụn, bạn nên che chắn da cẩn thận khi tiếp xúc với nắng. Bởi kem đánh răng chứa chất tẩy da, khiến da mỏng đi dễ hấp thu hắc tố melanin trong nắng mặt trời.

Bạn nên kiên trì trị mụn thâm bằng kem đánh răng đều đặn mỗi ngày, sau khoảng 2 – 3 tuần, làn da của bạn sẽ được cải thiện đáng kể, trông mịn màng và trắng sáng hơn.

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