Tổng giám đốc Công ty Tâm Hà: sứ mệnh làm đẹp thúc đẩy thành công

Là một người phụ nữ hiện đại, Tổng giám đốc công ty Tâm Hà thấu hiểu sâu sắc về cuộc sống bộn bề bận rộn của người phụ nữ hiện nay khiến họ không có nhiều thời gian để làm đẹp và chăm sóc bản thân. Tổng giám đốc Thu Tâm quyết định định vị dòng sản phẩm Bala White với sứ mệnh cung cấp giải pháp làm đẹp an toàn và hiệu quả, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chăm sóc da, trẻ hoá, hồi xuân của người phụ nữ sau 30.

Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của bản thân về ngành công nghiệp làm đẹp , Tâm Hà đã xây dựng tỉ mỉ một “hệ sinh thái” các sản phẩm chăm sóc da nhắm vào mối quan tâm chung của người phụ nữ sau 30 hiện nay là nỗi sợ “lão hoá, tăng sắc tố da, thâm nám và tàn nhang”, từ đó, mang đến giải pháp giúp chị em lấy lại làn da rạng rỡ.

Tổng giám đốc Thu Tâm cùng sản phẩm Bala White

Nhận thấy tầm quan trọng của việc giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của làn da; và tình trạng nám, tàn nhang, đồi mồi, thâm sạm đang xuất hiện ngày càng nhiều trên làn da phụ nữ, đặc biệt từ sau tuổi 30 khiến chị em trở nên tự ti và áp lực về mặt thẩm mỹ. Do đó, đội ngũ Bala White đã quyết định tập trung nghiên cứu và phát triển bộ sản phẩm ngừa nám trắng da Bala White. Bằng cách kết hợp những thành phần tự nhiên, đặc biệt là 2 thành phần Nhân sâm và Ngọc Trai được cẩn thận chọn lọc cùng công nghệ sản xuất tiên tiến, Công ty Tâm Hà mong muốn mang đến cho người dùng không chỉ là một dòng mỹ phẩm chất lượng, mà còn là một trải nghiệm làm đẹp toàn diện từ trong ra ngoài.

Bala White với ba sản phẩm: Kem nám đa chức năng, Kem dưỡng trắng da giữ ẩm giúp se khít lỗ chân lông và Kem ngăn ngừa nám - tàn nhang - đồi mồi giúp làm mờ dần các vết nám, tàn nhang, ngăn ngừa sắc tố melanin hình thành trên da, giảm thiểu vết thâm và làm đều màu da hiệu quả; làm trắng da tự nhiên, đồng thời sản phẩm còn chứa tinh chất chống nắng hiệu quả giúp bảo vệ làn da khỏi các tác động của ánh nắng mặt trời. Không những thế, Bala White còn giúp se khít lỗ chân lông, cấp ẩm cho da, tăng cường độ đàn hồi cho làn da săn chắc. Đó cũng chính là những giá trị cốt lõi làm nên điểm khác biệt để Bala White trở nên nổi bật giữa thị trường mỹ phẩm ngừa nám đang dần bão hoà.

Bộ sản phẩm Bala White

“Tôi vô cùng tự hào khi Bala White lại một lần nữa tái định vị thành công trên thị trường. Đây không chỉ là một bộ sản phẩm chăm sóc da thông thường, mà đây còn là một hiện thân của tâm huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể công ty Tâm Hà. Với sứ mệnh nâng tầm nét đẹp tự nhiên, giảm thiểu tình trạng nám, tàn nhang, từ đó giúp người phụ nữ Việt tự tin tỏa sáng và hạnh phúc với làn da trắng sáng. Chúng tôi tin rằng Bala White sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc da của quý khách hàng.” Tổng giám đốc Thu Tâm chia sẻ về bộ sản phẩm Bala White.

Đại diện thương hiệu diễn viên Nam Thư và Tổng giám đốc Thu Tâm

Cùng Bala White mở ra chương mới trong cuộc sống của người phụ nữ, đồng thời nhắc nhở họ rằng vẻ đẹp không phải là một tiêu chuẩn cần đáp ứng mà là “quyền uy” của một người phụ nữ cần sở hữu, là ánh sáng bên trong cần được giải phóng ra ngoài. Công ty Tâm Hà và người phụ nữ hiện đại, họ đi cùng nhau trên hành trình yêu thương, chăm sóc và chấp nhận bản thân, chiếu sáng thế giới bằng vẻ đẹp rạng rỡ của mình.