Tạm biệt tóc bạc, đón chào mái đầu đen óng với bí quyết "triệt hạ" tóc bạc hiệu quả này

Làm đẹp 26/11/2022 07:59

Tin tốt là có một số chế độ ăn kiêng và phương pháp điều trị mà bạn có thể sử dụng để giúp ngăn ngừa tóc bạc, từ đồng đến trà và vitamin. Bởi vì rất nhiều sản phẩm dành cho tóc của chúng ta có thể chứa đầy hóa chất độc hại nên mọi người hiện đang lựa chọn các giải pháp tự nhiên hơn. Đảm bảo rằng chúng ta đang nhận đủ các loại vitamin và chất dinh dưỡng phù hợp có thể là một khởi đầu tuyệt vời để bảo vệ bạn khỏi tình trạng bạc tóc sớm.

Đây là một số cách tự nhiên nhất mà bạn có thể trì hoãn và điều trị tóc bạc, để bạn có thể tự mình thử ngay tại nhà.

1. Amla (Quả lý gai Ấn Độ)

 

Tạm biệt tóc bạc, đón chào mái đầu đen óng với bí quyết 'triệt hạ' tóc bạc hiệu quả này - Ảnh 1

Uống một cốc nước ép trái cây này mỗi ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe, giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa khác. Những chất này có thể chống lại các gốc tự do có thể làm hỏng tóc của chúng ta và dẫn đến tóc bạc. Bạn cũng có thể sử dụng dầu amla trực tiếp lên tóc để tăng cường và thúc đẩy sự phát triển của tóc, cũng như làm phong phú sắc tố tóc của bạn, điều này có thể góp phần giữ màu tóc tự nhiên của bạn.

2. Lá cà ri

 

Đáng ngạc nhiên là lá cà ri có thể là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa tóc bạc sớm vì chúng có chất chống oxy hóa và sắt, cũng như các vitamin và khoáng chất có lợi khác. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thiếu sắt có thể dẫn đến bạc tóc sớm, vì vậy đây có thể là một cách lành mạnh để làm chậm quá trình bạc tóc sớm.

Tạm biệt tóc bạc, đón chào mái đầu đen óng với bí quyết 'triệt hạ' tóc bạc hiệu quả này - Ảnh 2

Bạn có thể sử dụng lá cà ri như một chất chiết xuất trộn với dầu dừa để ủ tóc, hoặc bạn có thể nghiền một số lá thành bột và thêm bột vào dầu dừa.

3. Bổ sung dinh dưỡng

Tạm biệt tóc bạc, đón chào mái đầu đen óng với bí quyết 'triệt hạ' tóc bạc hiệu quả này - Ảnh 3

 

Đôi khi những sợi tóc hoa râm của chúng ta đang cố nói với chúng ta rằng cơ thể chúng ta cần nhiều chất dinh dưỡng hơn và đã đến lúc bắt đầu bổ sung chất dinh dưỡng. Theo một nghiên cứu trên 52 người, hàm lượng vitamin B12, B7 (biotin), B9 (axit folic) và D3 thấp đã được tìm thấy ở những người bị bạc tóc sớm. Bổ sung những chất dinh dưỡng này có thể giúp giữ cho mái tóc của bạn trẻ và khỏe lâu hơn.

4. Thực phẩm giàu catalase

Tạm biệt tóc bạc, đón chào mái đầu đen óng với bí quyết 'triệt hạ' tóc bạc hiệu quả này - Ảnh 4

 

Khoai lang, cà rốt, ớt đỏ và nấm chỉ là một số thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm. Điều này là do chúng có hàm lượng cao một loại enzyme gọi là catalase, thứ được chứng minh là có tác dụng bảo vệ sắc tố tóc của bạn. Thường xuyên ăn những thực phẩm này có thể giúp bảo vệ tóc bạn không bị bạc sớm.

5. Trà xanh

Tạm biệt tóc bạc, đón chào mái đầu đen óng với bí quyết 'triệt hạ' tóc bạc hiệu quả này - Ảnh 5

 

Chất chống oxy hóa rất quan trọng khi nói đến việc chăm sóc tóc vì chúng bảo vệ bạn khỏi các gốc tự do từ ánh sáng mặt trời và ô nhiễm. Đây là lý do tại sao uống trà xanh có thể giúp cơ thể bạn chống lại tác động của các gốc tự do vì nó chứa đầy chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và chất phytochemical.

Thêm chiết xuất trà xanh vào tóc của bạn (dưới dạng dầu gội đầu hoặc dầu dưỡng tóc) cũng có thể giúp tóc chắc khỏe và làm chậm quá trình bạc tóc.

Theo Brightside

Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng

Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống theo cách này, loại bỏ nhanh mụn đầu đen cứng đầu nhanh chóng

Giống như mọi thứ khác, có lẽ tốt nhất là chữa lành cơ thể bạn một cách tự nhiên thay vì sử dụng những thứ bên ngoài. Miếng dán lỗ chân lông có thể loại bỏ mụn đầu đen, nhưng chúng có khả năng khiến lỗ chân lông của bạn tiếp xúc với bụi bẩn và vi khuẩn. Đó là lý do tại sao lựa chọn thực phẩm phù hợp và giải quyết vấn đề này từ bên trong và theo cách lành mạnh có thể là cách tốt nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   chữa tóc bạc sớm ngăn ngừa tóc bạc cách che tóc bạc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới