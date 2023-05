Tạm biệt tóc bạc, đón chào mái đầu đen óng với bí quyết "triệt hạ" tóc bạc hiệu quả này

Uống một cốc nước ép trái cây này mỗi ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe, giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa khác. Những chất này có thể chống lại các gốc tự do có thể làm hỏng tóc của chúng ta và dẫn đến tóc bạc. Bạn cũng có thể sử dụng dầu amla trực tiếp lên tóc để tăng cường và thúc đẩy sự phát triển của tóc, cũng như làm phong phú sắc tố tóc của bạn, điều này có thể góp phần giữ màu tóc tự nhiên của bạn.

2. Lá cà ri

Đáng ngạc nhiên là lá cà ri có thể là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa tóc bạc sớm vì chúng có chất chống oxy hóa và sắt, cũng như các vitamin và khoáng chất có lợi khác. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thiếu sắt có thể dẫn đến bạc tóc sớm, vì vậy đây có thể là một cách lành mạnh để làm chậm quá trình bạc tóc sớm.

Bạn có thể sử dụng lá cà ri như một chất chiết xuất trộn với dầu dừa để ủ tóc, hoặc bạn có thể nghiền một số lá thành bột và thêm bột vào dầu dừa.

3. Bổ sung dinh dưỡng

Đôi khi những sợi tóc hoa râm của chúng ta đang cố nói với chúng ta rằng cơ thể chúng ta cần nhiều chất dinh dưỡng hơn và đã đến lúc bắt đầu bổ sung chất dinh dưỡng. Theo một nghiên cứu trên 52 người, hàm lượng vitamin B12, B7 (biotin), B9 (axit folic) và D3 thấp đã được tìm thấy ở những người bị bạc tóc sớm. Bổ sung những chất dinh dưỡng này có thể giúp giữ cho mái tóc của bạn trẻ và khỏe lâu hơn.

4. Thực phẩm giàu catalase

Khoai lang, cà rốt, ớt đỏ và nấm chỉ là một số thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm. Điều này là do chúng có hàm lượng cao một loại enzyme gọi là catalase, thứ được chứng minh là có tác dụng bảo vệ sắc tố tóc của bạn. Thường xuyên ăn những thực phẩm này có thể giúp bảo vệ tóc bạn không bị bạc sớm.

5. Trà xanh

Chất chống oxy hóa rất quan trọng khi nói đến việc chăm sóc tóc vì chúng bảo vệ bạn khỏi các gốc tự do từ ánh sáng mặt trời và ô nhiễm. Đây là lý do tại sao uống trà xanh có thể giúp cơ thể bạn chống lại tác động của các gốc tự do vì nó chứa đầy chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và chất phytochemical.

Thêm chiết xuất trà xanh vào tóc của bạn (dưới dạng dầu gội đầu hoặc dầu dưỡng tóc) cũng có thể giúp tóc chắc khỏe và làm chậm quá trình bạc tóc.

Theo Brightside