Sỡ hữu đôi môi hồng hào mịn màng cực đơn giản với những mẹo nhỏ trong chu trình chăm sóc này

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số biện pháp khắc phục tại nhà đơn giản và đã được chứng minh có thể giúp làm dịu đôi môi nứt nẻ của bạn.

Mặc dù dưỡng môi chắc chắn có thể giúp ích, nhưng cũng có rất nhiều biện pháp khắc phục tại nhà mà bạn có thể áp dụng để giảm bớt tình trạng khô hay nứt nẻ môi.

Khi môi bạn bị khô và nứt nẻ, da có thể bắt đầu bong tróc. Nhẹ nhàng tẩy tế bào chết cho môi có thể loại bỏ các tế bào da chết có thể ngăn cản quá trình dưỡng môi tiếp cận và giữ ẩm cho lớp da mới bên dưới những vùng da bị bong tróc.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tự làm tẩy tế bào chết cho môi bằng những nguyên liệu sẵn có ở nhà. Có thể bạn sẽ cần:

1 muỗng thành phần tẩy tế bào chết, chẳng hạn như đường hoặc muối biển

1 muỗng chất làm mềm, chẳng hạn như mật ong hoặc dầu

một bát nhỏ hoặc hộp đựng để trộn các thành phần của bạn

một tăm bông để áp dụng tẩy tế bào chết

một chiếc khăn ẩm

Để tẩy tế bào chết cho môi:

Kết hợp thành phần tẩy tế bào chết (muối hoặc đường) và chất làm mềm (dầu hoặc mật ong) trong một cái bát hoặc hộp đựng. Nhúng tăm bông vào hỗn hợp tẩy tế bào chết. Dùng lực nhẹ nhàng thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết lên môi theo chuyển động tròn. Lau sạch bằng khăn ẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi môi của bạn đã được tẩy tế bào chết, hãy áp dụng một trong các biện pháp khắc phục tại nhà sau đây để giúp làm dịu, dưỡng ẩm và bảo vệ đôi môi nứt nẻ của bạn.

Dầu dừa

Không giống như hầu hết các vùng da trên cơ thể, đôi môi của bạn có chức năng bảo vệ kém. Điều này có nghĩa là chúng nhạy cảm hơn với các yếu tố, như gió, nhiệt và lạnh, hơn là da trên các bộ phận khác của cơ thể bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa là một chất làm mềm không chỉ dưỡng ẩm cho da mà nó cũng có thể bảo vệ da bằng cách tăng cường chức năng hàng rào của nó.

Các lợi ích khác của dầu dừa, đặc biệt là đối với môi nứt nẻ, là đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của nó.

Thoa dầu dừa lên môi nứt nẻ khi cần thiết trong suốt cả ngày. Dùng tăm bông hoặc ngón tay sạch chấm dầu lên môi.

Bạn có thể tìm dầu dừa nguyên chất, hữu cơ trực tuyến và trong hầu hết các cửa hàng tạp hóa và sức khỏe.

Nha đam

Nha đam có một số công dụng và được biết đến như một phương pháp chữa cháy nắng tại nhà. Đặc tính chống viêm và tác dụng làm dịu của nó cũng khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để điều trị đôi môi nứt nẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể mua lô hội hữu cơ ở dạng gel, hoặc bạn có thể sử dụng lô hội tươi từ lá của cây lô hội. Để làm điều này, hãy cắt một chiếc lá của cây và cắt lát nó ra để lấy gel. Bảo quản trong hộp và dùng ngón tay thoa gel lên môi nếu cần.

Các enzym trong lô hội có đặc tính tẩy tế bào chết nhẹ, vì vậy bạn nên hạn chế sử dụng lô hội chỉ hai hoặc ba lần mỗi ngày.

Mật ong

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Các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và làm lành vết thương của mật ong rất nổi tiếng. Nó đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một phương thuốc tại nhà để chăm sóc da và một số tình trạng sức khỏe.

Mật ong có thể giúp dưỡng ẩm cho đôi môi của bạn và bảo vệ đôi môi nứt nẻ khỏi bị nhiễm trùng. Nó cũng hoạt động như một chất tẩy tế bào chết nhẹ và có thể giúp loại bỏ da chết khô trên môi của bạn.

Chọn mật ong hữu cơ và thoa lên môi suốt cả ngày bằng ngón tay hoặc tăm bông.

Mặc dù mật ong thường an toàn nhưng những người bị dị ứng với phấn hoa và nọc ong nên tránh mật ong và các sản phẩm từ mật ong.

Bơ quả bơ

Bơ hoạt động tốt như một chất làm mềm và làm dày môi trong các loại son dưỡng môi. Nó không nhờn và được da hấp thụ tốt. Nó cũng chứa một số axit béo và chất chống oxy hóa có lợi cho da, bao gồm axit oleic và linoleic.

Bạn có thể mua bơ hữu cơ hoặc tự làm bơ ở nhà bằng cách sử dụng bơ hữu cơ trong máy chế biến thực phẩm của bạn. Để sử dụng trên môi nứt nẻ, hãy thoa bằng ngón tay hoặc tăm bông khi cần thiết.

Sáp dầu khoáng

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Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) khuyên bạn nên sử dụng dầu khoáng trắng suốt cả ngày và trước khi đi ngủ để dưỡng ẩm và làm dịu đôi môi khô nứt.

Dầu khoáng lưu giữ lâu hơn trong nước so với dầu và sáp. Nó cũng rẻ và dễ tìm khi mua trực tuyến và tại các hiệu thuốc.

Bạn có thể làm gì để ngăn ngừa môi nứt nẻ? Ảnh minh họa: Internet

Giữ ẩm cho môi chỉ là một trong những điều bạn có thể làm để ngăn ngừa môi nứt nẻ. Dưới đây là một số cách khác để giữ cho đôi môi của bạn không bị khô:

Đừng liếm môi. Liếm có vẻ là một cách tốt để làm ẩm môi khi chúng khô, nhưng nước bọt sẽ bay hơi nhanh chóng. Liếm môi sẽ khiến chúng bị khô hơn sau khi nước bọt bay hơi.

Liếm có vẻ là một cách tốt để làm ẩm môi khi chúng khô, nhưng nước bọt sẽ bay hơi nhanh chóng. Liếm môi sẽ khiến chúng bị khô hơn sau khi nước bọt bay hơi. Giữ đủ nước. Uống nhiều nước để giữ nước cho môi và phần còn lại của cơ thể.

Uống nhiều nước để giữ nước cho môi và phần còn lại của cơ thể. Sử dụng máy tạo độ ẩm. Nếu không khí khô, bạn có thể sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà để bổ sung độ ẩm cho không khí.

Nếu không khí khô, bạn có thể sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà để bổ sung độ ẩm cho không khí. Tránh các sản phẩm dành cho môi có chứa chất gây kích ứng. Nhiều sản phẩm môi có chứa hóa chất có thể làm khô môi của bạn. Chọn các sản phẩm không chứa hương liệu, thuốc nhuộm hoặc cồn.

Nhiều sản phẩm môi có chứa hóa chất có thể làm khô môi của bạn. Chọn các sản phẩm không chứa hương liệu, thuốc nhuộm hoặc cồn. Bảo vệ đôi môi của bạn. Thời tiết lạnh, nắng nóng, gió, nắng đều góp phần làm cho đôi môi bị nứt nẻ. Bảo vệ môi của bạn bằng kem dưỡng ẩm có chứa chất chống nắng trước khi ra ngoài trời.

Thời tiết lạnh, nắng nóng, gió, nắng đều góp phần làm cho đôi môi bị nứt nẻ. Bảo vệ môi của bạn bằng kem dưỡng ẩm có chứa chất chống nắng trước khi ra ngoài trời. Thở bằng mũi. Thở bằng miệng có thể gây khô miệng và môi. Tập trung vào việc thở bằng mũi và nói chuyện với bác sĩ về thuốc trị viêm xoang và dị ứng nếu bạn thường xuyên bị nghẹt mũi.

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Đôi môi của bạn có rất ít lớp bảo vệ tự nhiên chống lại nhiều tác nhân làm khô mà chúng thường phải đối mặt. Với một chút cách phòng ngừa và sự giúp đỡ của các biện pháp khắc phục môi nứt nẻ tại nhà nhẹ nhàng, bạn có thể giữ cho đôi môi của mình luôn tươi tắn và rạng rỡ nhất.

Theo Healthline