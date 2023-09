Son môi

Bất kể đi đâu, son môi luôn là sản phẩm trang điểm không thể thiếu với mỗi cô gái. Son môi giúp họ xinh đẹp và nổi bật. Do đó, chọn làm quà tặng sẽ là một phương án dễ ghi điểm và an toàn đối với phái mạnh. Bạn có thể cân nhắc các thỏi son The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte. Đây là dòng son siêu đậm nét với độ bền có công thức nuôi dưỡng đang được ưu đãi 40% trong tháng 10/2017.