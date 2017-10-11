Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam: Gợi ý chọn quà cho phái đẹp

Làm đẹp 11/10/2017 14:16

“Phái đẹp thích được nhận quà gì?” dường như luôn là một câu hỏi khó đối với phái mạnh. Tặng quà đúng sở thích, đúng dịp sẽ làm họ bất ngờ và đánh giá cao sự chân thành cũng như tình cảm của ban. Nhân dịp mừng Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng tôi xin được tổng hợp các sản phẩm làm đẹp mà các chị em đang “trông ngóng”.

Son môi

Bất kể đi đâu, son môi luôn là sản phẩm trang điểm không thể thiếu với mỗi cô gái. Son môi giúp họ xinh đẹp và nổi bật. Do đó, chọn làm quà tặng sẽ là một phương án dễ ghi điểm và an toàn đối với phái mạnh. Bạn có thể cân nhắc các thỏi son The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte. Đây là dòng son siêu đậm nét với độ bền có công thức nuôi dưỡng đang được ưu đãi 40% trong tháng 10/2017.

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Các thỏi son The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte của nhãn hàng Oriflame

Ngoài ra, các lọ son dưỡng môi Love Nature Lip Balm cũng được siêu ưu đãi trong tháng này.

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Sản phẩm dưỡng môi Love Nature chứa đựng những thành phần thiên nhiên với hương thơm và cảm giác tuyệt vời.

Nước hoa

Nước hoa được coi là “chất xúc tác” của tình yêu, giúp bạn thay lời bày tỏ tình cảm của mình với người được tặng một cách tinh tế. Bạn có thể chọn một chai nước hoa có hương thơm hòa quyện giữa dâu tây tươi ngon phủ đầy sôcôla trắng ngọt ngào như nước hoa Love Potion Secrets Eau de Parfum phù hợp cho các cô nàng, hoặc dành tặng Volare Eau de Parfum có hương hoa trái sang trọng dành cho người phụ nữ đang yêu.

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Nước hoa Love Potion Secrets Eau de Parfum có 3 nốt hương chính: Dâu tây trắng, sôcôla trắng và hoa trắng.

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Nước hoa Volare Eau de Parfum thể hiện sự tinh tế và gợi cảm, là nét đẹp vĩnh cửu của những đóa hồng diễm lệ.

Kem chống nắng

Kem chống nắng là sản phẩm cần thiết cho tất cả mọi người muốn bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Đặc biệt đối với phụ nữ Châu Á, một lần da sạm nắng luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ đối với các nàng. Chính vì sự cần thiết này, tặng kem chống nắng cho các bạn nữ cũng là một ý tưởng thú vị. Đây là món quà nàng có thể sử dụng hàng ngày vào bước cuối cùng của quy trình dưỡng da buổi sáng để làn da trông tươi trẻ, rạng rỡ tối đa. Bạn có thể tham khảo kem chống nắng NovAge Day Shield SPF 50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector với ưu đãi 30% trong dịp này.

Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam: Gợi ý chọn quà cho phái đẹp - Ảnh 5
Kem chống nắng NovAge Day Shield SPF 50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector

Chúc các bạn lựa chọn được món quà ưng ý dành tặng cho người phụ nữ mình yêu thương trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay.

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