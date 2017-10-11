Bất kể đi đâu, son môi luôn là sản phẩm trang điểm không thể thiếu với mỗi cô gái. Son môi giúp họ xinh đẹp và nổi bật. Do đó, chọn làm quà tặng sẽ là một phương án dễ ghi điểm và an toàn đối với phái mạnh. Bạn có thể cân nhắc các thỏi son The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte. Đây là dòng son siêu đậm nét với độ bền có công thức nuôi dưỡng đang được ưu đãi 40% trong tháng 10/2017.

Ngoài ra, các lọ son dưỡng môi Love Nature Lip Balm cũng được siêu ưu đãi trong tháng này.

Nước hoa

Nước hoa được coi là “chất xúc tác” của tình yêu, giúp bạn thay lời bày tỏ tình cảm của mình với người được tặng một cách tinh tế. Bạn có thể chọn một chai nước hoa có hương thơm hòa quyện giữa dâu tây tươi ngon phủ đầy sôcôla trắng ngọt ngào như nước hoa Love Potion Secrets Eau de Parfum phù hợp cho các cô nàng, hoặc dành tặng Volare Eau de Parfum có hương hoa trái sang trọng dành cho người phụ nữ đang yêu.

Kem chống nắng

Kem chống nắng là sản phẩm cần thiết cho tất cả mọi người muốn bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Đặc biệt đối với phụ nữ Châu Á, một lần da sạm nắng luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ đối với các nàng. Chính vì sự cần thiết này, tặng kem chống nắng cho các bạn nữ cũng là một ý tưởng thú vị. Đây là món quà nàng có thể sử dụng hàng ngày vào bước cuối cùng của quy trình dưỡng da buổi sáng để làn da trông tươi trẻ, rạng rỡ tối đa. Bạn có thể tham khảo kem chống nắng NovAge Day Shield SPF 50 UVA/PA++++ Advanced Skin Protector với ưu đãi 30% trong dịp này.

Chúc các bạn lựa chọn được món quà ưng ý dành tặng cho người phụ nữ mình yêu thương trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay.